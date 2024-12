Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 12. 2024

Služba pro předplatitele.

Příroda a ekologie:



Jak se chovat ekologicky a přitom rozumně? Pomoct má i nová koncepce kraje

| Komunalniekologie.cz |

Jaké jsou pohledy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji? Co to vlastně znamená? Jak se do škol a k veřejnosti dostávají aktuální informace o této oblasti? O tom všem se diskutovalo na jednání Krajské pracovní skupiny EVVO, které se uskutečnilo v jednacím sále Rady Pardubického kraje.



Další ostravské stromy se dočkají odborné ochrany před cizopasným jmelím

| Ekolist.cz |

Ostrava pokračuje v likvidaci jmelí, nepříjemného stromového parazita, poškozujícího městskou zeleň. V rámci již třetí etapy projektu s názvem „omezení nadměrného šíření jmelí bílého“ bude odborně ošetřeno dalších 599 stromů na území města. Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s níž byla uzavřena příslušná smlouva o dílo, se tentokrát zaměří na ošetření stromoví v městských obvodech Poruba a Radvanice a Bartovice.



Nejvzácnější psovitá šelma, Vlček etiopský, sbírá pyl a může tak přispívat k opylování

| Ekolist.cz |

Vlček etiopský, který patří k psovitým šelmám a je příbuzným vlka, sbírá pyl, a může tak společně s hmyzem přispívat k opylování. Vědci totiž zjistili, že tato zvířata si ráda pochutnávají na nektaru z květů mnohokvětu hroznatého. Informoval o tom deník Le Monde.



Více druhů lučních rostlin ve střední Evropě zůstává během teplých zim zelených

| Enviweb.cz |

Více druhů vytrvalých lučních rostlin ve střední Evropě zůstává během teplých zim posledních let zelených a fotosynteticky aktivních. Jejich zimní listy ale mají jiné vlastnosti než listy letní a díky tomu jsou dostatečně odolné vůči mrazům, které se mohou i v teplejších zimách nenadále vyskytnout. Vyplývá to z výzkumu vědců z Botanického ústavu Akademie věd ČR, informovala dnes ČTK Mirka Dvořáková z Botanického ústavu.s



Odpady a recyklace:



Jak vyzrát na třídění odpadu nejen o Vánocích?

| Komunalniekologie.cz |

Třídění odpadu je celoroční téma, každá sezona má ale svá specifika. V době adventu, Vánoc, Nového roku a zbytku zimy se lidem mohou dostat do ruky věci, u kterých nemusí mít stoprocentní jistotu. Zrádný může být celofán, balicí i pečicí papír. A co teprve takový kelímek od svařeného vína nebo horké čokolády, případně drobný výplňkový polystyren. Pražské služby proto připravily zcela nový zimní speciál, který usnadní třídění odpadu v hlavním městě obyvatelům i návštěvníkům nejen o Vánocích.



Novinka: Kovové obaly mohou lidé od ledna dávat i do žlutých popelnic

| Enviweb.cz |

Třídění plechovek do barevných nádob má smysl. Umíme je v ČR dobře recyklovat. V celé ČR se od ledna spouští vylepšení, které má lidem ještě více ulehčit třídění. Obcím může změna pomoci navýšit procenta povinného třídění, která musí obce plnit ze zákona. Kovové obaly, včetně nápojových plechovek, se budou moci od ledna odkládat také do žlutých třídících nádob.



Cirkulární ekonomika a podpora neziskovek. Canon vyhlásil vítěze projektu Kopírka hledá kancelář

| Enviweb.cz |

Šest neziskových organizací z celého Česka se dočkalo výkonných pomocníků do svého provozu - kancelářských multifunkcí kombinujících kopírování, tisk a skenování. Společnost Canon vyhlásila vítěze dobročinného projektu Kopírka hledá kancelář, který naplňuje principy cirkulární ekonomiky a podporuje ty, jimž se nedostává kvalitního pracovního vybavení.



Voda:



Voda podraží o stovky korun za měsíc. Šetření poplatky nesníží, varuje expert

| Tn.nova.cz |

U vodného a stočného si Češi v příštím roce připlatí o 6 % navíc. Ačkoliv některé domácnosti vodou šetří, nakonec zaplatí více. O tom, proč tomu tak je a o kolik více zaplatí čtyřčlenná rodina, hovořil ve vysílání TN Live ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák.



PVK: Zachraňte potrubí, oleje a tuky vytřídíte snadno

| Nase-voda.cz |

Vánoční svátky nejsou jen časem klidu a pohody, ale také obdobím, kdy výrazně narůstá množství spotřebovaných jedlých olejů a tuků, ať už v domácnostech nebo gastro zařízeních. Ty pak často končí na nesprávném místě – v kanalizačním potrubí.



Memorandum jako výstup z Děčínského dialogu o vodě (+ příloha)

| Nase-voda.cz |

Jako apel na odbornou i laickou veřejnost bylo na letošním Děčínském dialogu o vodě zformulováno memorandum, jehož znění si můžete přečíst ZDE.



V sedmi městských částech Brna vzniknou úpravy, jež pomohou využít dešťovou vodu

| Ekolist.cz |

Brno nechá vypracovat několik projektových dokumentací na úpravy, které mají ochránit město před přívalovými dešti a zvýšit jeho odolnost vůči změnám klimatu. Hospodaření se srážkovou vodou by se díky tomu mohlo zlepšit na 13 veřejných prostranstvích a v devíti areálech ve městě. Souhrn opatření se bude na základě dlouhodobých problémů s odváděním vod týkat sedmi městských částí, a to Bohunic, Kohoutovic, Komína, Nového Lískovce, Židenic, Černovic a Brna-severu, informoval na webu města magistrát.



Energetika:



Premiér Fiala a bavorský předseda vlády se v Praze dohodli na posílení spolupráce v energetice

| Prumyslovaekologie.cz |

Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek 12. prosince 2024 setkal v Praze s předsedou vlády Bavorska Markusem Söderem. Společně nejprve navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze. Lídři poté uzavřeli Memorandum o zintenzivnění spolupráce v oblasti energetiky mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Mezi dalšími tématy jednání byl rozvoj přeshraniční spolupráce, boj s nelegální migrací, modernizace železničního spojení mezi oběma zeměmi či situace v automobilovém průmyslu.



IEA: Geotermální energie by mohla pokrýt 15 % růstu poptávky po elektřině

| Oenergetice.cz |

Geotermální energie by mohla do roku 2050 pokrýt až 15 procent celosvětového růstu poptávky po elektřině. Zvýšení kapacity by vyprodukovalo až 800 gigawattů, což je tolik elektřiny, kolik ročně spotřebují Indie a USA dohromady. Takový rozvoj však bude nejprve vyžadovat snížení nákladů. Uvedla to ve své zprávě o budoucnosti geotermální energie Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Plán Německa na podporu nových plynových elektráren ztroskotal s rozpadem vlády

| Oenergetice.cz |

Odstupující německé vládě se nepodařilo prosadit zákon, který by zakotvil podporu pro výstavbu nových plynových elektráren. Podle německého svazu energetického průmyslu musí být toto kritické téma zařazeno do programu nové vlády na prvních 100 dní jejího působení. Plány zahájit aukce na tyto elektrárny v první polovině roku 2025 jsou tak nereálné.



Temelín vyrábí nejvíce elektřiny od spuštění horkovodu do Českých Budějovic

| Oenergetice.cz |

Jaderná elektrárna Temelín vyrábí od loňského spuštění horkovodu, kterým dodává teplo do Českých Budějovic, historicky nejvíce elektřiny. Pomáhá tomu chladné počasí a modernizace. Důležité je odpovídající provozní nastavení, pro které několik let využívá umělou inteligenci. Vyšší výroba se navíc kryje s obdobím vyšší spotřeby energií, informoval mluvčí Temelína Marek Sviták.



Průmysl a obchod:



MPO připravilo pro firmy 500 milionů korun na využívání obnovitelných zdrojů

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu, v rámci které lze čerpat 30 až 65 % způsobilých výdajů na jeden projekt vyrábějící energii z biomasy. Žádosti o podporu bude možné podávat od 9. ledna 2025 do 9. ledna 2026.



Sdělení MPO k možnostem exportu a importu biometanu a souvisejícímu uplatnění záruk

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává sdělení k možnostem exportu a importu biometanu a souvisejícímu uplatnění záruk původu biometanu.



Legislativa:



Zákaz bedlových řízků a sójových párků. Vláda nově chystá cenzurovat desítky názvů jídel

| Enviweb.cz |

Houbový řízek nebo květákový karbanátek si nejspíš už brzy v restauracích neobjednáte. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo plánovanou novelu vyhlášky o požadavcích na maso a masné výrobky, která by zakázala označení jako burger, řízek, párek, klobása nebo steak používat v souvislosti s nemasitými pokrmy. Vyhláška tak může znamenat konec těchto tradičních a zavedených pojmenování rostlinných jídel.



Věda a výzkum:



Vidět znamená věřit. Altermagnetismus dokazují první mikroskopické snímky

| Vedavyzkum.cz |

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnili v časopise Nature první přímé mikroskopické snímky magnetického uspořádání v altermagnetu. Navazují tak na publikaci z počátku roku, kdy v časopise Nature oznámili objev nové větve magnetické rodiny, označované jako altermagnetická. Mikroskopické snímky představují milník, na nějž naváže další experimentální výzkum.



Nové centrum má od příštího roku zefektivnit výzkum v zemědělství a potravinářství

| Ekolist.cz |

Připravit zemědělství na výzvy vyvolané změnami životního prostředí či technologickým vývojem a pomáhat českým farmářům a potravinářům v posílení konkurenceschopnosti budou od příštího roku hlavní cíle nového Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Centrum vznikne sloučením tří dosavadních výzkumných ústavů ministerstva zemědělství (MZe) do jednoho, jejich celkový počet se tak sníží ze sedmi na pět. Centrum tento týden představil na konferenci v Praze ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).



Vědci z Mendelovy univerzity objevili nový druh škodlivé houby na ořešácích

| Enviweb.cz |

Nový druh škodlivé houby, která se objevuje pod kůrou ořešáku královského, objevil tým vědců vedený odborníky z Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně. Houbu šíří kůrovec ořešákový pocházející z Asie, který se v Evropě vyskytuje posledních 15 let. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.



Tomáš Dumbrovský: Jak na tolerantnější společnost? Odpovědi hledá i v Kataru

| Vedavyzkum.cz |

Tomáš Dumbrovský, který působí na Právnické fakultě UK, se vydal do Perského zálivu, protože potřeboval vykročit z kulturního rámce západního myšlení. Zabývá se konstitucionalismem, srovnávacím ústavním právem a otázkou, proč se v Evropě, na severu Afriky i na Středním východě v poslední době tak daří populismu. V reakci na tento fenomén hledá cesty k vytvoření pluralitní a tolerantnější společnosti. Jako vůbec první vědec spjatý s PF UK získal na podporu své práce prestižní Consolidator grant, který uděluje Evropská výzkumná rada (ERC).



Eric Głowacki: Pacient by si mohl telefon přiložit na implantát a spustit si ho sám

| Vedavyzkum.cz |

Eric Głowacki je vzděláním fyzikální chemik, ale v posledních patnácti letech se jeho práce postupně překlopila do biomedicíny. Po sedmi letech v Rakousku a pěti ve Švédsku zakotvil se svou manželkou a spolupracovnicí v Brně a aktuálně vede na CEITEC VUT vědeckou skupinu Bioelektronické materiály a systémy.



Rezavějící lidské tělo

| Vedavyzkum.cz |

V ortopedii je třeba někdy kost zafixovat kovovými šrouby, destičkami či dráty a po čase je zase operativně odebrat. Co kdyby se místo toho v těle prostě rozpustily?



Ovzduší a klima:



Změna klimatu stvořila novou realitu - takhle teď bude vypadat život

| Enviweb.cz |

Neúnosná vedra, smrtící bouřky a záplavy, před kterými se nedá utéct. V roce 2024 byly miliardy lidí po celém světě vystaveny klimatickým podmínkám, jež boří rekord po rekordu - lidé jsou svědky stále vyšších teplot, záplav, bouří, požárů a sucha. Jak se tento rok chýlí ke konci, závěry, které si z něj můžeme odnést, jsou bezútěšné a do očí bijící: rok 2024 byl podle evropských klimatologů nejteplejším rokem od počátku měření. Toto prvenství mu ale možná moc dlouho nevydrží, píše agentura Reuters.



Lesnictví a zemědělství:



Ochránci rozšiřují Nový prales pod Ještědem

| Enviweb.cz |

O další 1,5 hektaru se rozšíří lokalita Nový prales na Ještědském hřebenu. Spolek Čmelák zde již 20 let vykupuje zejména smrkové porosty, ze kterých dělá smíšené lesy. Doposud zde vykoupil již bezmála 40 hektarů a vysázel přes 80.000 sazenic.



Význam mrtvého dřeva návštěvníci Šumavy chápou. Rozšiřovali by bezzásahová území!

| Enviweb.cz |

Dvě třetiny návštěvníků Šumavy cítí smutek při pohledu na odumřelé dřevo. Přitom 94 procent návštěvníků souhlasí s tím, že odumřelé dřevo je klíčovou složkou biologické rozmanitosti. Takové jsou dílčí výsledky ankety, do které se zapojilo na 400 respondentů.

