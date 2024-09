Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 20. 9. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 13. – 16. 9. 2024



Příroda a ekologie:



Život nejstaršího keporkaka zůstává záhadou

| Ekolist.cz |

Ocasní ploutev keporkaka je stejně jedinečná jako otisk lidského prstu. Hrbolky, které se nacházejí na okraji ocasu, se u každého jednotlivce liší; černobílý vzor na spodní straně ploutve zůstává po celý život velryby stejný. Když letos v červenci Adam A. Pack, odborník na mořské savce na Havajské univerzitě ve městě Hilo, fotografoval velryby na Aljašce, okamžitě mezi nimi poznal svého starého známého.



S odchovem nejohroženěnějších orlů pomůže na Filipínách skupina českých odborníků

| Ekolist.cz |

S odchovem kriticky ohrožených orlů opičích na Filipínách pomůže šestičlenná skupina českých odborníků doplněná o specialistu z Německa. Na třítýdenní misi vyrazí v neděli a s dopravou potřebného vybavení jim pomůže i ministerstvo zahraničí, informoval vedoucí týmu a liberecký zoolog Jan Hanel.



Nejvíce zabitých ekologů připadá podle organizace na Latinskou Ameriku

| Enviweb.cz |

Nejvíce ekologických aktivistů zabitých v loňském roce kvůli jejich veřejným aktivitám připadá na státy Střední a Jižní Ameriky. Ukazuje to studie nevládní organizace Global Witness, napsala dnes agentura Reuters. Podle organizace vloni zemřelo kvůli svým aktivitám 196 ekologů, z nichž 79 v Kolumbii.



Česko-saská spolupráce pro biodiverzitu: Začíná rozsáhlý projekt péče o přírodní lokality

| Enviweb.cz |

V létě letošního roku byla v rámci česko-saského projektu ,,Společně pro biodiverzitu" zahájena spolupráce dvou ekologických organizací - české organizace Čmelák a německého partnera Naturschutzzentrum Erzgebirge.



Odpady a recyklace:



Skupina Saint-Gobain podporuje akci Ukliďme Česko

| Enviweb.cz |

Saint-Gobain se pravidelně zapojuje do celosvětového úklidového dne, letos tomu bude již po osmé. Podzimní ročník akce Ukliďme Česko navíc podporuje i finančním darem. Jako Skupina dlouhodobě usiluje o snižování svého dopadu na životní prostředí a aktivně podporuje udržitelnost nejen svými materiály, ale i aktivním přístupem.



Voda:



Ještě stále není pozdě využít nabídky reklamních služeb na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací

| Prumyslovaekologie.cz |

V přilehlých prostorách konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se uskuteční ve dnech 13.–14. 11. 2024 na Výstavišti a v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, bude probíhat doprovodná prezentace nyní více než 50 dodavatelských firem, mezi kterými můžete být i vy. Nabídku reklamních služeb s objednávkou reklamních služeb najdete zde a zašlete ji nejpozději do 20. 9. 2024 na skarkova@sovak.cz.



Od posledních velkých povodní pomohlo MZe vybudovat protipovodňová opatření za téměř 31 miliard korun

| Komunalniekologie.cz |

Od roku 2002 pomohl program Ministerstva zemědělství (MZe) obcím, městům i krajům zajistit téměř tisícovku protipovodňových opatření v celkové hodnotě zhruba 31 miliard korun. Z toho dotace od MZe činí necelých 26 miliard. Proti povodním tak byl od roku 2002 nově ochráněn jeden milion obyvatel České republiky.



SOVAK ČR je partnerem Dne malých obcí

| Nase-voda.cz |

Jubilejní 60. Den malých obcí (60. DMO), největší konference pro starostky a starosty v Česku, návštěvníky přivítá ve čtvrtek 31. října 2024 na Výstavišti Flora v Olomouci a v úterý 5. listopadu 2024 v O2 universu v Praze. Mediálním partnerem je také SOVAK ČR.



Ochránci přírody chystají u Struh na Mladoboleslavsku obnovu mokřadů

| Ekolist.cz |

Ochránci přírody připravují na Mladoboleslavsku v oblasti kolem Stružského potoka u obce Struhy obnovu mokřadů. Na téměř 11 hektarech pronajatých od obce Čachovice chtějí vybudovat průtočné tůně, drobné meandry a další vodní plochy. Biocentrum Struhy se aktuálně projektuje, ochránci plánují rozložit práce do několika let. První tůně by měly začít vznikat na konci letošního roku, řekla ČTK předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Klenice Milada Vrbová.



Energetika:



Jak zkrotit fotovoltaiku a kolik vlastně stojí provoz elektroauta

| Oenergetice.cz |

V minulých článcích jsem popisoval zkušenosti s domácí FVE a provozem elektroauta. V souvisejících diskuzích padla celá řada otázek, které stojí za to dále rozvést a vysvětlit k nim souvislosti. V roce 2024 přišlo zároveň několik změn na energetickém trhu, které ekonomiku FVE i auta zásadně ovlivňují.



Plánované německé zásobníky vodíku nebudou stačit, varuje tamní průmysl

| Oenergetice.cz |

Německý svaz energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW) varoval, že plánované německé zásobníky vodíku nepokryjí očekávanou poptávku. To by mohlo ohrozit plány Německa na přechod na energetický systém založený na obnovitelných zdrojích energie.



Německo postupuje v přípravách kapacitních mechanismů

| Oenergetice.cz |

Aby se zabránilo budoucímu zvyšování cen elektřiny, chce německá vláda zvrátit liberalizaci svého trhu s elektřinou a přejít k intervenčnějšímu přístupu zavedením kapacitních trhů. To, co začalo jako únorový kompromis na podporu nových plynových elektráren, se v Berlíně stalo předmětem vášnivých diskusí.



Průmysl a obchod:



V Česku vznikne největší technologický hub ve střední a východní Evropě

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a společnost České Radiokomunikace (CRA) podepsaly memorandum o porozumění, jehož cílem je spolupracovat na výstavbě datového centra CRA Zbraslav. Tento projekt má ambici stát se největším technologickým hubem ve střední a východní Evropě, který výrazně posílí digitální infrastrukturu a inovace v České republice. Díky projektu se počítá s investicemi do rozvoje AI technologií a služeb, které vyžadují velký výpočetní výkon, či s investicemi na digitalizaci firem i státní správy.



Zametací a čisticí technika pro města a obce

| Komunalniekologie.cz |

|většiny správců silnic a chodníků. Použití univerzálních nosičů umožňuje dosáhnout optimálních investičních i provozních nákladů. Na trhu je dnes široký výběr možností, od nejmenších kloubových nosičů až po největší univerzální silničářské stroje.



Legislativa:



Připomínky: Návrh nař. vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 35/2017 Sb., kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování.



Novela zákona o emisních povolenkách bude čelit návrhu na zamítnutí

| Oenergetice.cz |

Vládní novela zákona o obchodování s emisními povolenkami bude ve třetím čtení čelit návrhu na zamítnutí. V dnešním druhém čtení ho vznesl poslanec opoziční SPD Jiří Kobza, který chtěl předlohu zamítnout již v prvním čtení. Kobza svůj návrh zdůvodnil tím, že obchod s emisními povolenkami je nástroj, který prodraží život občanů. Druhé čtení předlohy Sněmovna dnes nedokončila, vrátí se k němu zřejmě v příštím týdnu.



Věda a výzkum:



Nový vodíkový elektrolyzér ukládá energii z obnovitelných zdrojů

| Vedavyzkum.cz |

Technologie spojené s obnovitelnými zdroji energie zažívají v posledních letech velký boom. Rychlý vodíkový elektrolyzér, který vyvinuli výzkumníci z Ústavu chemických procesů AV ČR, může přinést revoluci v energetické stabilitě. Špičkový vynález přispěje ke stabilizaci rozvodné sítě uložením přebytečné energie ve formě vodíku.



Zlobina, Koubjari: Prostřednictvím našich látek popularizujeme vědu

| Vedavyzkum.cz |

Maria Zlobina a Sepideh M. Koubjari se potkaly v jedné laboratoři výzkumného centra CEITEC, kde se věnují studiu RNA a jejích interakcí s proteiny. Zároveň společně stojí za startupem SciCanvas, který ve formě látek a oblečení z nich dává život vzorům, které pozorují pod mikroskopem.



Eva Budinská: Rakovina se chová jako mafie a bakterie ji u toho kryjí

| Vedavyzkum.cz |

Eva Budinská je vystudovanou matematickou bioložkou. Následoval doktorát z onkologie, na který navázala postdoktorským studiem ve Švýcarském bioinformatickém institutu (Swiss Institute of Bioinformatics) v Lausanne, kde strávila celkem čtyři roky. Ve svém vědeckém oboru se pohybuje na pomezí analýzy dat a biologie, jejím úkolem je tedy data nejen zpracovat, ale také interpretovat.



Bakterie Salmonella a imunitní odpověď lidského těla

| Vedavyzkum.cz |

Ondřej Černý a jeho výzkumný tým v rámci svého projektu JUNIOR STAR zkoumají, jak se lidské tělo brání infekci bakteriemi Salmonella, ale také jak bakterie tuto obranu překonávají. Cílem výzkumu je rozluštit a lépe pochopit složité mechanismy, které Salmonella využívá k přežití v hostiteli, a navrhnout nové strategie pro jejich překonání.



Rene Ong: Nejvýkonnější observatoř na světě odhalí nové neznámé zdroje fotonů s vysokou energií

| Vedavyzkum.cz |

Extrémní a výkonné objekty ve vesmíru, jako jsou supermasivní černé díry a supernovy, vyzařují gama záření. Observatoř Cherenkov Telescope Array Observatory se stane nejvýkonnější pozemní observatoří na světě v oblasti vysokoenergetické gama astronomie. Její spolumluvčí Rene Ong, který FZÚ letos navštívil, popsal vědeckou vysokoenergetickou odyseu.



Ovzduší a klima:



Firma z Břeclavska těží CO₂ z výroby piva a vína. Lze jej využít i doma

| Ekolist.cz |

Oxid uhličitý (CO₂ ) vznikající při kvašení vína či piva mohou potravináři i domácnosti znovu využít třeba pro sycení nápojů díky technologii firmy M-ex Milana Pecky z Kobylí na Břeclavsku. Technologie umožňuje CO₂ jímat a opět využívat. Plyn firma M-ex získává v době výroby vína přímo ve sklepích, řekl ČTK Pecka.



Napříč:



MMR je připraveno pomoci s obnovou majetku obcí a krajů po hrozících povodních. K dispozici je 200 milionů

| Komunalniekologie.cz |

Obce a kraje mohou využít dotaci na obnovu poškozeného majetku v důsledku špatného počasí z výzvy Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2024. Ministerstvo pro místní rozvoj v polovině srpna navýšilo celkovou alokaci na 200 milionů korun. Reaguje tím na živelní pohromy z letošního jara a připravuje se na možné škody, které mohou nastat do konce roku.



Dotace: Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2025

| Tretiruka.cz |

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2025 budou podporovány neinvestiční projekty v 12 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování dobrovolníků v oblasti ochrany životního prostředí.



Zacházení s potravinami při povodních, základní hygienická doporučení

| Nase-voda.cz |

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav vydaly doporučení, jak zacházet s potravinami v době povodní a po nich.

MONITORING 17. 9. 2024