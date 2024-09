V Česku vznikne největší technologický hub ve střední a východní Evropě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a společnost České Radiokomunikace (CRA) podepsaly memorandum o porozumění, jehož cílem je spolupracovat na výstavbě datového centra CRA Zbraslav. Tento projekt má ambici stát se největším technologickým hubem ve střední a východní Evropě, který výrazně posílí digitální infrastrukturu a inovace v České republice. Díky projektu se počítá s investicemi do rozvoje AI technologií a služeb, které vyžadují velký výpočetní výkon, či s investicemi na digitalizaci firem i státní správy.

„Moderní datová infrastruktura je nezbytná pro podporu inovací a rozvoje podnikání v digitálním věku. Proto podporujeme záměr vybudovat technologický hub, který má ambici stát se největším datovým centrem ve střední a východní Evropě. Vznik datacentra tohoto typu pomůže posílit postavení Česka jako technologického lídra a klíčového hráče v oblasti digitalizace. Projekt zvýší bezpečnost našich dat a posílí českou ekonomiku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který za resort podepsal s CRA memorandum o porozumění. Memorandum poskytuje rámec pro budoucí spolupráci s cílem rozvíjet digitální infrastrukturu, podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti technologií a zvýšit kapacitu pro digitální transformaci.

„Vážíme si toho, že se stát zajímá o náš projekt datového centra v lokalitě Zbraslav. Projekt má ambici přivést do Česka takové společnosti, které zde dosud z kapacitních důvodů nemohly služeb datacenter využít. Věříme, že projektem podpoříme technologický rozvoj, ale také ukážeme udržitelnou cestu, jak ho dosáhnout,“ říká Miloš Mastník, generální ředitel CRA.

Datový hub společnost CRA plánuje vybudovat ve spolupráci se svou mateřskou firmou Cordiant Digital Infrastructure. Plán je mít stavební povolení na jaře 2025 a samotná realizace by měla trvat 24 měsíců. CRA bude hlavním partnerem v poskytování technologií a infrastruktury a bude zodpovědná za realizaci celého projektu. Investice do projektu dosáhnou zhruba 2 miliard korun, veškeré náklady ponese společnost CRA.

Datové centrum bude otevřené pro zákazníky jak z České republiky, tak ze zahraničí. Technologický hub bude schopný obsloužit jakoukoli firmu, která potřebuje bezpečně uložit data, a to bez ohledu na obor podnikání. Díky obrovské kapacitě bude vhodné i pro největší nadnárodní společnosti. Mohou být z oblasti AI, cloudových služeb nebo digitální platformy, průmyslové firmy a další.

Datové centrum je komplexním řešením pro skladování a řízení technologií, dat a informací. Bude zásobováno ze 100 procent obnovitelnými zdroji energie, čímž se stane jedním z nejekologičtějších zařízení svého druhu. Zároveň bude splňovat vysoké bezpečnostní standardy. Rozměry budovy nového datového centra na Zbraslavi budou 320x45 m a bude stát na pozemku o výměře přibližně 56 000 m².

Ve střední Evropě dosud neexistovalo centrum s tak velkou datovou kapacitou a Zbraslav se tak stane místem, kde budou přední nadnárodní i české společnosti moci využít dostatečný prostor, který umožní „uskladnit“ všechno, co potřebují. A to bez obav, že by nedostačovala kapacita a ani další parametry, jako například příkon. K této kapacitě budou moci využít řadu sofistikovaných služeb z oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti či řízení dat. Datové centrum CRA bude mít dostatečnou kapacitu i provozní parametry na to, aby pokrylo i potřeby velkých společností a umožnilo jim tak využívat i tyto služby v České republice.

Společnost CRA již provozuje sedm datových center v České republice – v Praze (Žižkov, Strahov, Cukrák), v Brně, Zlíně, Pardubicích a Ostravě.

Memorandum MPO_ČRK_Datové centrum Zbraslav.pdf[pdf, 588 kB]