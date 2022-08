Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 8. 2022

Služba pro předplatitele.

MONITORING 13. – 15. 8. 2022



Věda a výzkum:



Vědci z VUT vyvíjejí stroj, který dokáže nahradit chemické ošetření osiva

| Ekolist.cz |

Způsob, jak ošetřit osivo proti nemocem, plísním a škůdcům bez použití chemických přípravků, vyvíjejí vědci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Do čtyř let chtějí vyvinout nejen metodu, jak osivo ošetřit fyzikálně namísto chemicky, ale také prototyp stroje.



Vědci popsali 139 nových druhů zvířat, včetně mravence, který hlídá housenky

| Enviweb.cz |

Mezi 139 novými druhy, které vědci z australské Organizace pro vědecký a průmyslový výzkum Commonwealthu (CSIRO), v uplynulém roce popsali, je slepý nosatec žijící v jeskyních, mravenec, který chrání housenky jednoho z nejvzácnějších australských motýlů, či první mnohonožka, která má více než 1000 nohou.



Dvacet čtyři „postdoků“ bude řešit v česku granty MSCA

| Vedavyzkum.cz |

Jak se dařilo českým institucím a žadatelům v první výzvě Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2021 v rámci programu Horizont Evropa? A jaké jsou šance neúspěšných projektů získat financování v Česku? Přečtěte si analýzu z časopisu ECHO, který vydává Technologické centrum AV ČR.



Experimenty z VUT naznačují, že bioplasty nejsou vždy tou ekologičtější volbou

| Vedavyzkum.cz |

Narůstající množství mikroplastů v životním prostředí vede ke snaze nahrazovat běžné plasty biologicky rozložitelnými. Jejich používání však podle výzkumu z FCH VUT nemusí být vždy prospěšné.



Příroda a ekologie:



Ve Švédsku vyrostla první dřevěná větrná elektrárna

| Enviweb.cz |

Finský lesnický gigant Stora Enso a developerská společnost Modvion postavily na švédském ostrově poblíž Göteborgu první dřevěnou věž pro větrnou elektrárnu. Je vysoká 30 metrů, stejně pevná jako ocelová a při její výrobě vzniklo o 90 % méně emisí uhlíku. Ještě letos chtějí obě společnosti instalovat další dřevěné elektrárny, nastavit obchodní model a nastartovat komerční prodej.



Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí

| Enviweb.cz |

Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.



Muflon evropský krčský

| Ekolist.cz |

Muflon evropský se do Evropy a dalších koutů světa rozšířil ze středomoří a to z Korsiky a Sardinie. Do Čech se dostal přibližně v polovině 18. století do staré Obory u Hluboké nad Vltavou. Za rozšíření do Čech a celého Rakousko Uherska mohla hlavně šlechta, která v něm viděla nový druh zvěře k lovu v oborách. Odtud dochází k prvním únikům do volné přírody.



Odpady:



Za první polovinu letošního roku Češi sebrali téměř 1 100 tun přenosných baterií

| Komunalniekologie.cz |

Lidé po celém světě každý den odnesou do sběrných míst 10 milionů nejrůznějších typů baterií, což přestavuje 2,5 miliardy sebraných baterií ročně. Jen Češi během loňského roku vytřídili na 983 tun tužkových baterek typu AA.



V loňském roce občané Karlovarského kraje vytřídili 447 000 kg vysloužilých elektrozařízení

| Komunalniekologie.cz |

Občané Karlovarského kraje v loňském roce díky odevzdaným elektrozařízením uspořili 4 461 MWh elektřiny, 405 166 litrů ropy, 26 873 metrů krychlových vody a 319 tun primárních surovin.



Záměr spalovny odpadu v Opatovicích bude muset podstoupit posouzení EIA

| Oenergetice.cz |

Záměr vzniku zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které chce ve svém areálu vybudovat elektrárna Opatovice, bude muset podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ve zjišťovacím řízení o tom rozhodlo ministerstvo životního prostředí. Proti plánu vystupují některé okolní obce a spolky, připomínky mají i úřady.



Plastové lahve budou muset být ze 30 procent z recyklátu

| Enviweb.cz |

Plastové nápojové lahve bude nutné do roku 2025 vyrábět z jedné čtvrtiny z recyklovaného plastu, v roce 2030 až z 30 procent. Nádoby do objemu tří litrů s víčky z plastu budou muset mít tyto uzávěry připevněné k výrobku. Schválil to dnes Senát v rámci novel, které souvisejí se zákazem některých jednorázových plastových výrobků.



Voda:



Od pondělí lze podávat žádosti o dotace na podporu zlepšení dodávek pitné vody

| Komunalniekologie.cz |

Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody.



Vyšlo letní číslo vodárenského magazínu Z první ruky

| Komunalniekologie.cz |

Bylo vydáno letní číslo čtvrtletníku SmVaK Ostrava Z první ruky. Magazín se v rozsáhlém textu vrací k povodním v letech 1996 a 1997 a popisuje jejich dopad na dodávky pitné vody v regionu a odvádění a čištění vody odpadní. Přes velký rozsah škod, problémů, nezbytných operativních kroků nebo nutnosti odstavovat některé významné objekty z provozu se tehdy podařilo udržet páteřní systém výroby a distribuce pitné vody v kraji – Ostravský oblastní vodovod – v chodu.



Upozornění pro vodáky: Zákaz plavby na části řeky Moravy

| Nase-voda.cz |

Ve dnech 15. – 18. 8. 2022 je vydán zákaz plavby na řece Moravě mezi Habermannovým mlýnem a Postřelmovem – most na Sudkov.



Písek musí zrušit výběrové řízení na stavbu nového bazénu

| Nase-voda.cz |

Rada města Písek musí zrušit výběrové řízení na stavbu nového bazénu. Rozhodli o tom zastupitelé na svém srpnovém jednání. Návrh předložil opoziční zastupitel Josef Soumar (Piráti) a hlasovalo pro něj 14 zastupitelů, nejnižší možný počet.



Drobní akcionáři VaK Zlín napadli vznik nové Vodárny Zlín

| Nase-voda.cz |

Někteří drobní akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín napadli žalobami platnost několika bodů dubnové valné hromady, které se týkaly vzniku nového provozního modelu vodárenství na Zlínsku.



Karel Makoň: Nebe, peklo, ráj u Vejprnic. O prodeji rybníka, co rybníkem není

| Ekolist.cz |

Pekelný rybník u Vejprnic není podle map rybníkem, ale uměle vytvořeným přírodním mokřadem, biotopem a hlavně oázou pro mnoho druhů zvláště mezinárodně i všeobecně chráněných volně žijících živočichů. V posledních dvou měsících se tato vodní plocha objevila hned několikrát v nabídce realitních kanceláří s tím, že vlastníci pozemků nabízejí zajímavou vodní plochu, rybník, který není rybníkem, jelikož nemá hráz ani stavidlo, k prodeji. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se mokřad nenabízel jako výborná investice s možností zřízení soukromého rybářského revíru a vodní plochy k rybolovu! Ostrouhá opět ochrana přírody s vyšším veřejným zájmem a vzácnými zvířecími obyvateli?



Laboratorní testy v Odře odhalily vysokou slanost, ne rtuť, uvedla ministryně

| Ekolist.cz |

Laboratorní testy provedené po hromadném úhynu ryb v řece Odře odhalily vysokou salinitu (slanost), nicméně žádnou rtuť. Oznámila to dnes podle agentury AP polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová. O znečištění rtutí přitom ještě v pátek hovořil zástupce německé strany, šéf odboru životního prostředí v braniborském okrese Märkisch-Oderland Gregor Beyer.



Lesy ČR vytvořily u Letohradu tři tůně na půdorysu původního rybníka

| Ekolist.cz |

Podnik Lesy ČR vyhloubil v lesích na Orlickoústecku tři tůně, které mají zmírňovat sucho a prospět porostu i mokřadním organismům. Zároveň vodohospodáři upravili úsek koryta bezejmenného pravostranného přítoku Tiché Orlice. Náklady dosáhly 780 000 korun bez DPH, uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.



Energetika:



Česko bude muset uspořit 1 mld. m³ plynu

| Prumyslovaekologie.cz |

Dobrovolný závazek členských států snížit spotřebu zemního plynu o 15 % pro Česko znamená, že bude muset uspořit asi miliardu kubíků na úrovni celé republiky. Podle průmyslu by vláda měla k dobrovolným úsporám zemního plynu motivovat.



Jak připravit domácnost na zimu. Úsporná opatření, která lze přijmout již nyní

| Prumyslovaekologie.cz |

Úsporná sprchová hlavice, reflexní fólie za radiátory i správná izolace dveří a oken. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam několika tipů a rad, jaká opatření mohou domácnostem pomoci snížit spotřebu energií v čele s plynem.



Francie se letos po více než 20 letech zřejmě stane čistým dovozcem elektřiny

| Oenergetice.cz |

Francie se letos vinou nejnižší výroby elektřiny z jaderných elektráren za více než 30 let stane zřejmě čistým dovozcem elektřiny. Pokud se tak opravdu stane, bude to poprvé nejméně od roku 2001, odkdy jsou k dispozici potřebná data.



Transněfť: Platba za tranzit ruské ropy do Česka dorazila do banky příjemce

| Oenergetice.cz |

Platba za tranzit ruské ropy do České republiky dorazila do banky příjemce. Před obnovením tranzitu musí platbu ještě potvrdit Ukrajina. Podle agentury RIA to dnes uvedl ruský provozoval ropovodů Transněfť. Podle informací agentury Reuters se jedna z evropských bank rozhodla platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu zpracovat. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem Družba do střední Evropy.



V prvním pololetí se v ČR meziročně vytěžilo o pětinu více hnědého uhlí

| Oenergetice.cz |

V České republice se v letošním prvním pololetí vytěžilo 16,42 milionu tun hnědého uhlí, meziročně o pětinu více. Naopak těžba černého uhlí klesla o téměř polovinu na 709.000 tun. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).



Španělsko chystá plynovodní spojení s Francií, záležet bude i na zájmu EU

| Oenergetice.cz |

Španělsko chystá nové plynovodní spojení s Francií, které by mohlo být v provozu už na jaře příštího roku. Řekla to dnes španělská ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová, do jejíž kompetence spadá rovněž energetika. Záležet ale podle ní bude na tom, zda se Francie a další evropské země na projektu dohodnou.



Průzkumy veřejného mínění podporují zachování německých jaderných reaktorů v provozu

| Oenergetice.cz |

Podle aktuálních výsledků dvou průzkumů veřejného mínění podporuje většina německé veřejnosti provoz tří zbývajících jaderných reaktorů v zemi i po konci letošního roku. Výraznou podporu má také udržení reaktorových bloků v provozu až na dalších pět let, a dokonce i výstavba nových reaktorů v zájmu zajištění dodávek energie.



Rostoucí náklady na výstavbu OZE ohrožují ve Francii jejich další rozvoj

| Oenergetice.cz |

Prudce rostoucí náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE) ohrožují ve Francii jejich návratnost a tudíž jejich realizovatelnost.



Ekolog: Už pokles teploty o stupeň ušetří šest procent energie na vytápění

| Enviweb.cz |

Návrh na snížení teploty v budovách je správný krok, už pokles teploty o jeden stupeň ušetří šest procent energie na vytápění. ČTK to sdělil Jiří Koželouh z ekologické organizace Hnutí Duha v reakci na návrh vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), aby se v případě nedostatku paliva v teplárnách budovy vytápěly méně. Cílem je reagovat na případný výpadek dodávek plynu a dosáhnout úspor. Podle Lukáše Hrábka z Greenpeace by však bylo pozdě snižovat teplotu, až když nastane nouze o palivo.



Lesnictví a zemědělství:



Na programu Vlády ČR bude i Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2021

| Nase-voda.cz |

Jedním z bodů jednání Vlády ČR ve středu 17. srpna bude také Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2021, takzvaná „Zelená zpráva“.



Tisíce Maďarů demonstrovaly proti novým předpisům o kácení

| Ekolist.cz |

Tisíce Maďarů v pátek před sídlem parlamentu protestovaly proti uvolnění pravidel pro těžbu dřeva, která vycházejí vstříc zvýšené poptávce po palivovém dříví v důsledku prudce rostoucích cen plynu a elektřiny, uvedla agentura Reuters.

MONITORING 16. 8. 2022