Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 5. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 13. – 15. 5. 2023



Věda a výzkum:



Jiří Kozák: Nejúspěšnější země předem nezavrhnou žádný nápad, inspirují nás

| Vedavyzkum.cz |

Součástí vědecké diplomacie je sbírat a posuzovat poznatky o tom, jak k inovacím a modernizaci ekonomiky přistupují nejúspěšnější země jako Švédsko nebo Izrael. V rozhovoru pro časopis Moderní ekonomická diplomacie se k tomuto tématu vyjádřil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák.



Jeden z nejjasnějších gama záblesků byl pozorován českými dalekohledy

| Vedavyzkum.cz |

Viditelné světlo ze zdroje vzdáleného od Země 10 miliard světelných let se podařilo zachytit v noci z 19. na 20. června 2021 třem dalekohledům. Dva z nich provozují české instituce, jeden je umístěn v Ondřejově, druhý na španělském ostrově La Palma. Třetí dalekohled se nachází v Rusku. Mezinárodní tým publikoval studii tohoto mimořádného zdroje v květnovém čísle časopisu Nature Astronomy.



Thao Tranová: V tabletách dispergovatelných v ústech vidím potenciál

| Vedavyzkum.cz |

Vedle své vědecké práce působí také v lékárně a od starších pacientů slýchala, jak špatně se jim některé tablety polykají. Proto se ve výzkumu zaměřila na tablety dispergovatelné v ústech. Thao Tranová z Farmaceutické fakulty UK je hlavní autorkou článků publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech a držitelkou ceny The Parc Awards v kategorii Student Choice Award.



Příroda a ekologie:



Plochy pod elektrovody jsou důležitá stanoviště pro přírodní rozmanitost naší krajiny. Škoda je ničit půdní frézou

| Ekolist.cz |

Plochy pod dráty vysokého napětí, tedy pod elektrovody, které nejsou využívány k běžnému zemědělskému nebo lesnickému hospodaření, jsou velmi specifickými a pro přírodní rozmanitost naší krajiny velice významnými stanovišti. Často jde o poslední místa v krajině, která unikla intenzivnímu hospodaření. Nebyly tu pravidelně používány pesticidy, nerostou tu stejnověké lesy.



Komáry přitahují lidé umytí mýdlem, tvrdí studie

| Ekolist.cz |

Mytí mýdlem se může jevit jako rozumná strategie, jak se vyhnout pozornosti hmyzu. Podle vědců ale může jeho vůně naopak komáry přitahovat, protože když se neživí krví, doplňují příjem cukru nektarem.



Stejnopohlavní pár i mezidruhové páření. Sezónu čápů bílých v Česku zpestřují neobvyklá hnízdění

| Enviweb.cz |

Hnízdění čápů bílých v Česku je v plném proudu a na několika místech se už vylíhla první čápata. Dvě hnízda ale letos poutají pozornost veřejnosti i ornitologů více než jiná kvůli neobvyklým párům. V jihočeském Chýnově společně hnízdí dvě samice, které pečují o vejce, z nichž každá snesla čtyři. V kraji Vysočina v Horní Cerekvi potom bylo zaznamenané mezidruhové páření samce čápa černého a samice čápa bílého. Do sledování čapích hnízd se v oblíbeném programu České společnosti ornitologické (ČSO) každoročně zapojují stovky dobrovolníků, kteří vkládají svá pozorování na stránku birdlife.cz.



V Berouně mají věž pro jiřičky

| Enviweb.cz |

Před vlakovou stanicí v Berouně stojí od letošního března speciální věž pro jiřičky. Poslouží jako bezpečné hnízdiště pro tento synantropní druh, kterému kvůli stavebním úpravám a zásahům do hnízdišť ubývá vhodné životní prostředí.



Odpady a recyklace:



Skončila rekonstrukce pražského ZEVO. Zpracuje o čtvrtinu odpadu více

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost Pražské služby po pěti letech ukončila rekon­strukci zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v pražských Malešicích. Díky tomu je zařízení na stejné úrovni jako nejlepší evropské spalovny.



V Táboře se osvědčily třídící tašky i biopopelnice. Město třídí bioodpad již 12 let

| Komunalniekologie.cz |

Podstatnou roli v třídění odpadu představuje v Táboře separa­ce bioodpadu. Má velký význam při dodržování cílů třídění, které bude třeba od roku 2025 plnit. Výhodou je však také ekonomika likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Koncová cena za jeho využití je výrazně pod cenou za skládkování.



Firma Hublot vyrobila hodinky z recyklovaných kapslí od kávy Nespresso

| Ekolist.cz |

Firma Hublot vyrobila náramkové hodinky z recyklovaných kapslí od kávy Nespresso. Obě původně švýcarské značky společně vytvořily hliníkové hodinky převážně z opětovně použitých materiálů a výsledek s názvem Big Bang Unico Nespresso Origin v pátek rovněž společně představily. Informoval o tom server BFM TV.



Obec Čenkovice obhájila loňský titul v krajské soutěži třídění odpadu

| Ekolist.cz |

Nejvíce minulý rok třídili odpad v Pardubickém kraji lidé v Chocni, obci Pastviny a v Čenkovicích na Orlickoústecku. Město a obce vyhrály ve svých kategoriích podle počtu obyvatel 16. ročník soutěže O perníkovou popelnici. Čenkovice se pak staly absolutním vítězem, obhájily tak loňský titul, vyplývá z informací obalové společnosti EKO-KOM.



Penny rozšiřuje projekt nesnězeno na další prodejny

| Enviweb.cz |

Po úspěchu pilotního projektu na prodejně v Revoluční ulici v Praze rozšiřuje PENNY od 12. května nabídku výhodného nákupu v aplikaci Nesnězeno na dalších šest prodejen v hlavním městě. Jako první obchodní řetězec s potravinami zapojený do tohoto projektu tak významně přispívá v boji proti plýtvání potravinami.



Voda:



Soud zrušil pokutu od ÚOHS za ČOV v pardubickém Semtíně

| Nase-voda.cz |

Krajský soud v Brně zrušil pokutu sedm milionů korun, kterou v roce 2021 potrestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Vodovody a kanalizace Pardubice. Důvodem byly chyby v tendru na modernizaci biologické čistírny odpadních vod (ČOV) za 300 milionů korun v pardubické části Semtín z roku 2011.



Nová stání ve Vraném umožní pohodlné vyvázání malých plavidel

| Nase-voda.cz |

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zahájilo stavbu čekacích stání pro malá plavidla v horní a dolní rejdě plavebních komor Vrané nad Vltavou. V současné době jsou možnosti vyvázání malých plavidel při čekání na proplavení jen omezené, ačkoliv se jedná o jedno z nejvytíženějších zdymadel využívaných rekreační plavbou. To se od srpna změní.



Přelouč letos dokončí vyčištění potoka Švarcava, způsoboval lokální povodně

| Ekolist.cz |

Město Přelouč na Pardubicku letos dokončí vyčištění potoka Švarcava, který způsoboval lokální povodně. V příštím roce na to naváže obnova městského parku. ČTK to řekl místosta­rosta Ivan Moravec (Nezávislí pro Přelouč). Potok se úprava­mi vrací do podoby před 50 lety, kdy mělo koryto větší kapa­citu.



Energetika:



E.ON: Energetická krize není zažehnána, transformace energetiky však nabírá na síle

| Oenergetice.cz |

Podle finančního ředitele společnosti E.ON, Marca Spiekera, není dosud energetická krize panující v Evropě u svého konce. Oproti nynějším poměrům na energetických trzích by se dle něj mohla situace v druhé polovině roku zhoršit. Uvedl tak při představení finančních výsledků společnosti za první kvartál letošního roku. V rozvoji obnovitelných zdrojů energie pak E.ON vidí velkou příležitosti, na čemž se shodne s prakticky všemi energetickými giganty působícími v Evropě.



MPO má úspory za 20 mld. Kč, hlavní je změna plateb na podporované zdroje energie

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánuje v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem úspory za zhruba 20 miliard korun. Peníze chce ušetřit na neinvestičních dotacích pro průmysl. Základem bude změna systému proplácení poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Na domácnosti by se však tyto platby přesunou neměly. Na dotaz ČTK to odpověděl mluvčí ministerstva Marek Vošahlík. Konkrétní změny budou podle něj odvislé od jednání s dotčenými svazy a asociacemi.



Legislativa:



Připomínky: Návrh naří. vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložila do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který má zavést nové výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních uváděných na trh.



Martin Zídek: Judikatura ke střetu památkové péče a fotovoltaiky

| Ekolist.cz |

Problematika soudního přezkumu rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů památkové péče k umísťování fotovoltaiky (dále jen FVE) není nová. Existuje k ní relativně rozsáhlá judikatura, která se převážně týkala černých staveb. Možná není překvapivé, že v tomto segmentu památková péče své postoje pravidelně obhájila.



Životní prostředí:



Více peněz, více masa. Nejbohatší země světa se projídají k záhubě

| Enviweb.cz |

Přelomová zpráva, vydaná dnes mezinárodní organizací Compassion in World Farming, představuje vůbec poprvé národní cíle pro snížení konzumace živočišných potravin v zájmu zajištění budoucnosti lidstva. Česko musí snížit svou spotřebu masa o 71 %.



Průmysl a obchod:



Baterie do elektromobilů vyrábí hlavně Čína, investuje i do továren v Evropě

| Oenergetice.cz |

Výběr informací o výstavbě továren na výrobu baterií do elektromobilů.



Průmysl na výzvy Bruselu slyší. Nová koalice plánuje pomoci s rozvojem a využíváním OZE

| Oenergetice.cz |

Začátkem března společnosti SolarPower Europe, The European Association for the Storage of Energy, WindEurope a Breakthrough Energy založily průmyslovou koalici, která chce podpořit zvýšení odolnosti evropské energetické sítě a umožnit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zároveň plánují pomoci s formováním budoucí politiky EU v oblasti skladování energie.



Napříč:



Cesta k cirkulární ekonomice nemusí být trnitá

| Prumyslovaekologie.cz |

3. a 4. května proběhl na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze workshop s názvem WAYS TO CIRCULAR ECONOMY. Akce byla volným pokračováním workshopu z loňského podzimu, který proběhl v Drážďanech.



Téma udržitelného rozvoje měst a obcí ovládlo konferenci Příležitosti pro region

| Komunalniekologie.cz |

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) uspořádaly pro zástupce měst a obcí Královéhradec­kého kraje 8. ročník již tradiční konference Příležitosti pro region.

MONITORING 16. 5. 2023