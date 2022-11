Monitoring průmyslové ekologie | 12. - 18. 11. 2022

Služba pro předplatitele.

Odpady:



Vzkříšení miss kompost? Kompost fest 2022!

První ročník soutěže Miss Kompost vyhlásil spolek Ekodomov už v roce 2006. Jednalo se vlastně o takové malé mistrovství republiky v kompostování a následně proběhlo třináct ročníků, jejichž cílem bylo popularizovat kompostování ve všech jeho podobách, poslední se konal v roce 2018. Každoročně se do soutěže přihlásily desítky majitelů kompostů, hromad a kompostérů, aby mezi sebou změřili své síly. Každý ze soutěžících poslal příběh svého kompostu včetně fotodokumentace, takže po skončení posledního ročníku bylo v archivu soutěže 509 registrovaných.



Energetika:



Veolia pokračuje v rozsáhlé modernizaci teplárny Karviná

Společnost Veolia Energie postoupila v procesu modernizace karvinské teplárny. Získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí v procesu EIA pro multipalivový kotel a rozbíhá další legislativní i technické kroky přípravy stavby. Nový kotel bude umět spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva vyrobená z komunálních dále nerecyklovatelných odpadů. Sníží emise, ale také posílí regionální význam teplárny.



V téměř polovině nových německých budov byla v roce 2021 instalována tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla začínají hrát významnou roli v německém teplárenství. Svědčí o tom data zveřejněná německou energetickou agenturou, která ukázala, že tepelné čerpadlo bylo loni instalováno ve více než polovině nových budov. Celkem bylo loni v Německu prodáno přes 170 tisíc tepelných čerpadel, z čehož polovina mířila do stávajících budov.



Zájem Čechů o dotace na fotovoltaiku a tepelná čerpadla je letos rekordní

Zájem o dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaiku je v souvislosti s energetickou krizí a vysokými cenami v letošním roce rekordní. Stát na nich zatím za první tři čtvrtletí roku vyplatil dohromady více než 2,5 miliardy korun, což je půldruhé miliardy více než za celý loňský rok. O stovky procent narostl ve srovnání s loňskem i počet samotných žádostí, kterých stát letos dostal zatím zhruba 46.000. Vyplývá to z dat Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který má dotační programy na starosti. Podle odborníků dotace za celý letošní rok dosáhnou proti loňsku čtyřnásobku.



Velká francouzká parkoviště budou muset nainstalovat fotovoltaické panely

Všechna velká francouzská parkoviště budou muset zakrýt alespoň polovinu plochy solárními panely. Ty s více jak čtyřmi sty parkovacími místy musí tuto povinnost splnit do tří let, menší s více jak osmdesáti stáními pak do roku 2028. Francouzská vláda počítá, že instalovaný výkon "parkovacích elektráren" by mohl dosáhnout až 11 GW.



Mirek Topolánek: Zastropování tržeb výrobců elektřiny může zdražit likvidaci odpadů i teplo

Vláda schválila zastropování tržeb výrobců elektřiny. Bohužel však v rozporu s nařízením Rady prodloužila platnost zastropování o půl roku. Bez řádného zdůvodnění také snížila strop pro tržby na výrobu elektřiny z komunálního odpadu na 100 euro/MWh oproti 180 euro/MWh se kterým počítá nařízení Rady. Vláda tím poškodí obce a občany, kterým stoupne cena za likvidaci odpadů nebo cena tepla.



Chemie:



Každá čtvrtá látka získaná z odpadu není v souladu s nařízením REACH

Výsledky pilotního projektu fóra o prosazování ohledně látek získaných z odpadu ukazují, že 26 % zkontrolovaných látek není v souladu s nařízením REACH.



Voda:



Domov pod hradem Žampach chce hospodařit se srážkovými vodami

Radní Pardubického kraje vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku pro Domov pod hradem Žampach, která umožní šetrně hospodařit se srážkovými vodami a využívat je pro místní zahradnictví.



Klatovské rybářství opraví kvůli bezpečnosti obyvatel další dva velké rybníky

Klatovské rybářství chce hlavně kvůli bezpečnosti obyvatel opravit další dva rybníky – Mohelnický a Pozorka, oba na jihu Plzeňska. Rekonstrukce a revitalizace prvního přijde asi na deset milionů korun, u Pozorky, která se navíc odbahní, je to asi čtyřnásobek. Druhý největší rybářský podnik v ČR je měl v plánu opravit letos, ale čeká, až ministerstvo zemědělství otevře dotační titul, z něhož může získat zhruba 80 procent nákladů. ČTK to řekl Václav Voráček, ředitel firmy, která hospodaří na 390 vodních plochách s téměř 2000 hektary.



Jsou čističe odpadů účinné?

V průběhu času se mastnota a organické částice, jako jsou potraviny nebo vlasy, hromadí na stranách odtoku a způsobují ucpání. Nejprve se pokuste odstranit ucpání sami tím, že ručně otřete nečistoty, vylijete horkou vodu do odtoku, použijete zvon, vyměníte sifon nebo použijete kanalizační hadici. Pokud nic z toho nefunguje, pak výkonný přípravek na čištění odtoku může účinně otevřít ucpaný odtok. Můžete použít produkty na čištění odpadů vyrobené z chemikálií nebo enzymů, z nichž každý má své výhody a nevýhody.



Vodárenská firma v H. Brodě začne upravovat plyn z kalů, aby mohl jít do sítě

Havlíčkobrodská společnost Vodovody a kanalizace (VAK) začne příští rok upravovat plyn uvolňovaný z kalů tak, aby ho mohla dodávat do plynárenské sítě. Na technologii výroby biometanu na čistírně odpadní vody v Perknově a jeho vtláčení do sítě už vybrala dodavatele. Zakázku za 42,6 milionu korun bez daně zaplatí s pomocí evropské dotace. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek.



Vodárny Kladno Mělník příští rok dokončí několik velkých investic

Vodárny Kladno Mělník (VKM) příští rok dokončí několik velkých investičních akcí. Týkají se například zásobování Kladna vodou, konkrétně jde o modernizaci čerpací stanice Hostouň či obnovu potrubí propojujícího vodojemy Kopanina a Kožova Hora. Největší akcí, kterou se VKM chystají zahájit, bude rekonstrukce a zvýšení kapacity kladenské čistírny odpadních vod za 140 milionů korun. Větší část zaplatí město Kladno. Jednou z největších letos dokončených staveb byla rekonstrukce potrubí pod Labem u Obříství, za kterou VKM obdržely Zvláštní cenu za technickou infrastrukturu v soutěži Stavby roku Středočeského kraje, řekl ČTK ředitel VKM Josef Živnůstek.



Příroda a ekologie:



Zvláště chráněný zvonek český versus stavba rodinného domu

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun stavební společnosti za to, že nepovoleně rozšířila dočasné plochy staveniště rodinného domu v Peci pod Sněžkou o cca 500 m2 a v důsledku toho škodlivě zasáhla do biotopu zvláště chráněné rostliny silně ohroženého druhu zvonek český (Campanula bohemica).



Jak funguje krajina? Unikátní projekt nabízí aplikaci, deskovou hru a spoustu dalšího

,,Vliv lidské společnosti na krajinu je obrovský a negativně se projevuje zejména v dlouhodobém měřítku. Ochrana a efektivní management území jsou komplikovány vnímáním společnosti, která nemá zakořeněnou stabilní krajinnou mozaiku jako hodnotu samu o sobě. Společnost bez přímé vazby na půdu ztratila povědomí o přirozeném vývoji krajiny a tomu odpovídají myšlenkové vzorce postrádající kontinuitu v plánování vývoje prostoru," uvádí hlavní projektové stránky hodnotykrajiny.cz



Ovzduší a klima:



Učím o klimatu: web pro učitele, kteří už se nechtějí trápit s přípravou výuky o změně klimatu

Tomáš Lengál vyučuje společenské vědy a angličtinu na Gymnáziu Frýdlant. Jako učitel si při přípravě lekcí k tématu změny klimatu musel hledat informace na odborných webech. Právě pro učitele jako Tomáš Lengál je určen web Učím o klimatu.



Barcelonská univerzita zavede povinný předmět o klimatické krizi

Všichni studenti Barcelonské univerzity si budou muset od akademického roku 2024 zapsat předmět věnovaný klimatické krizi. Britský list The Guardian na svých internetových stránkách napsal, že vedení vysoké školy vyšlo vstříc aktivistům, kteří univerzitu týden okupovali.



Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu, ukázala studie

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval studii, která se věnuje spokojenosti a kvalitě života Pražanů. Průzkum zaměřený na různé aspekty života v metropoli mj. ukázal, jak se změnilo chování lidí ve městech vlivem protipandemických opatření, či jak Pražané vnímají klimatickou krizi. Studie také představuje, jak si stojí Praha ve srovnání s jinými evropskými městy.



Věda a výzkum:



Čeští vědci pomáhají v projektu, který má snížit výskyt sumců na jihu Evropy

Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd se stali členy mezinárodního projektu, který má snížit výskyt sumců v jihoevropských jezerech. Cílem je najít nejvhodnější způsob, pomocí něhož by odlovili někde až 90 procent populace tohoto dravce. Sumec velký je v jihoevropských jezerech a nádržích nepůvodním druhem, který likviduje jiné ryby.



The Guardian: Setkání s ptačím zpěvem podle studie zlepšuje duševní zdraví

Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale setkání s ptáky nebo poslouchání jejich zpěvu zlepšuje duševní pohodu, uvádějí vědci. Studie, kterou vedli experti z londýnské King's College, také zjistila, že každodenní setkání s ptáky zlepšuje náladu jak lidem s depresí, tak širší populaci.



Cenu Rudolfa Lukeše získal chemik Radek Cibulka z VŠCHT Praha

Cenu uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru organické chemie publikovaných v posledních pěti letech v prestižních mezinárodních časopisech. Oceněný chemik, který se věnuje výzkumu flavinů, derivátů vitaminu B2, jako katalyzátorů organických reakcí, převzal cenu 11. listopadu 2022.



Vědci publikovali v Science klíč k rozluštění evoluce rostlin

Zelený svět, jaký známe dnes, by nevznikl bez změn v uspořádání vodivých pletiv, které umožnily rostlinám vyšší vzrůst a rozšíření i mimo ta nejvlhčí prostředí. Jak při kolonizaci pevniny rostlinám pomohly klíčový problém sucha překonat různé varianty tohoto uspořádání, ukázala mezinárodní studie vedená Martinem Boudou z Botanického ústavu AV ČR, která byla publikována v časopise Science.



Jiří Hutečka: Mytologie válečných konfliktů

Konflikty jsou staré jako lidstvo samo a Jiří Hutečka z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se při jejich studiu zaměřuje na to, jak poražené strany ospravedlňují vynaložené úsilí. V roce 2010 strávil letní semestr na Boston University ve státě Massachusetts jako stipendista Fulbrightova programu.



Legislativa:



MŽP přislíbilo, že připraví návrh zákona o zálohách

Ministerstvo životního prostředí vede odbornou debatu o možnostech povinného zálohování PET lahví a plechovek s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi. Brzy by mělo představit zastřešující návrh zákona o zálohách.



Cenové stropy pro výrobu elektřiny by měla Sněmovna schvalovat zrychleně

Zavedení cenových stropů pro výrobu elektřiny by měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Dnes ho na žádost kabinetu vyhlásila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Energetickou novelu, podle níž by výrobci odváděli státu 90 procent z příjmů nad určenou hranici, poslanci projednají podle kuloárových informací pravděpodobně příští pátek. Kabinet chce z takto získaných peněz hradit kompenzace za vyšší ceny energií.



Napříč:



Které české firmy jdou ostatním příkladem v udržitelnosti? Zjistil to první nezávislý ESG Rating

Český byznys i veřejnost má poprvé k dispozici nezávislý ESG Rating. Ten porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a jako součást Cen SDGs ho společně s Asociací společenské odpovědnosti sestavil mezinárodně oceňovaný studijní program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Součástí výsledků ESG v tuzemských firmách je také výběr top českých firem, které se v letošním Ratingu umístily nejlépe.



Které české firmy se letos představily na veletrhu Ecomondo

Omezení spojená s pandemií COVID-19 jsou patrně za námi. Potvrdil to mezinárodní veletrh cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství, vodohospodářství a energetiky, který v letošním roce zaznamenal rekordní účast. Stoupl především počet zahraničních účastníků. Chybět nemohly ani české firmy.

