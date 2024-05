Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 5. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 11. – 13. 5. 2024



Energetika:



Pozvánka na 45. ročník konference Nekonvenční zdroje elektrické energie – NZEE 2023

| Oenergetice.cz |

Rádi bychom Vás, jako již tradičně, pozvali na 45. ročník populární vědecko-technické konference NZEE – Nekonvenční Zdroje Elektrické Energie. NZEE představuje ojedinělou příležitost pro akademickou i laickou veřejnost k získání nejnovějších informací z oblasti elektrotechniky, energetiky a ukládání energie. Pro firmy představuje konference NZEE možnost načerpat nejen inspiraci a technologické know-how, ale také navázat nové kontakty v oblasti výzkumu a vývoje či oslovit potenciální uchazeče o zaměstnání.



Naplnění zelených ambicí Německa si do konce dekády vyžádá stovky miliard eur

| Oenergetice.cz |

Německo si v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů, které jsou jedním z hlavních nástrojů dekarbonizace ekonomiky, vytyčilo velmi ambiciózní cíle. Podle analýzy svazu BDEW a společnosti EY jejich naplnění zemi vyjde jen do konce desetiletí na 721 miliard eur. Celkově by miliardové investice měly zemi pomoci dosáhnout 80% podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na spotřebě elektřiny a cíle 65% snížení emisí.



Podíl obnovitelné energie na vytápění a chlazení v ČR stoupl, je nad průměrem EU

| Oenergetice.cz |

Podíl obnovitelných zdrojů energie na vytápění a chlazení v Česku za posledních 20 let vzrostl z původních deseti procent na současných 26 procent. Česká republika se tím dostala mírně nad průměr EU. Nejvíce obnovitelných zdrojů v EU k topení a chlazení využívají Švédové, kde je to 69 procent.



Loni bylo přidáno přes 40 GW bateriových úložišť, poptávku po bateriích však táhne e-mobilita

| Oenergetice.cz |

Nově instalovaný výkon bateriových úložišť přesáhl loni podle reportu Mezinárodní energetické agentury (IEA) hranici 40 GW a meziročně tak vzrostl na více než dvojnásobek. Naprostou většinu poptávky po bateriích v energetickém sektoru však i nadále tvořila elektromobilita, v rámci které poptávka vzrostla meziročně o 40 %.



Příroda a ekologie:



Den fascinace rostlinami odhalí, jaký hluk vydávají rostliny a další zajímavosti z botaniky

| Ekolist.cz |

Jaký hluk vydávají rostliny, jak vypadá největší semínko nebo co všechno se dá vyčíst z letokruhů odhalí experti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti Dne fascinace rostlinami. Akce se uskuteční v pražské botanické zahradě v ulici Na Slupi v pátek 17. května od 9:30 do 16:30. Mimo interaktivní program jsou pro návštěvníky připravené také komentované prohlídky skleníků. ČTK o tom informoval mluvčí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) Michal Andrle.



V české části Krkonoš se po desítkách let objevil los evropský

| Enviweb.cz |

V české části Krkonoš se po desítkách let objevil los evropský. Zřejmě jde o jedince, kterého v minulých dnech zaregistrovali polští kolegové na pomezí Sovích a Krzeszowských hor v Polsku, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Podle něj je zatím předčasné spekulovat o tom, zda se losi v Krkonoších usadí natrvalo nebo zda pouze migrují.



Věda a výzkum:



Zvýšená teplota ovlivňuje vývoj pylu. Vědci hledají cestu, jak šlechtit odrůdy odolné vůči změně klimatu

| Ekolist.cz |

Výzkum, na kterém pracovali brněnští biologové, naznačil cestu, jak zajistit výnosy plodin i při extrémních teplotách vyvolaných klimatickou změnou. Vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity ukázali, jak zvýšená teplota ovlivňuje citlivost reprodukčního aparátu rostlin a vývoj pylu. Jejich zjištění lze v budoucnu využít při šlechtění odolnějších odrůd, informovala mluvčí institutu Halina Jílková.



Brněnští vědci zkoumají možnosti úspěšného pěstování stromu mongongo v Zambii

| Ekolist.cz |

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně zkoumají, jak lze úspěšně udržet pěstování stromu, kterému se v Zambii říká mongongo. Ořechy z tohoto stromu jsou v jižní části Afriky jedním z nejdůležitějších zdrojů potravy pro místní obyvatele i divokou zvěř. Stromy jsou však krátkověké a přirozená regenerace nízká, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.



Lepra se ve středověku přenášela mezi veverkami a lidmi, tvrdí studie

| Enviweb.cz |

Lepra se ve středověké Anglii přenášela mezi lidmi a veverkami. Zjištění podporuje teorii, že při šíření této nemoci mohl hrát roli obchod s kožešinami, uvedla studie, o které informoval list The Guardian.



Lesk a bída českých grantů 2: Řešení grantu jako nekončící série plánování a kontrol

| Vedavyzkum.cz |

Snad hlavní důvod, proč se jako vědec v zahraničí zdráhám v blízké budoucnosti vrátit do ČR, je míra byrokracie, detailních kontrol a výkazů při řešení grantů. Proč to tlačí vědce k průměrnému výzkumu? A proč systém, jako ten ve Velké Británii, který vědcům a vědkyním věří, funguje tak dobře? O tom se zamýšlíme v tomto textu.



Jak může stres a další vlivy v těhotenství ovlivnit mozek dítěte?

| Vedavyzkum.cz |

Stres, úzkost a deprese během těhotenství mohou mít dlouhodobé důsledky na vývoj dítěte a mohou zapříčinit emoční a behaviorální problémy. Dosud však není dobře známo, jakými mechanismy k přenosu mezi matkou a plodem dochází. Ambiciózní projekt JUNIOR STAR Kláry Marečkové z výzkumného centra CEITEC si dal za cíl odhalení těchto mechanismů a přispění k vysvětlení vztahu mezi duševním zdravím matky během těhotenství a mozkem a chováním dítěte.



Kauza Tuleja: Příběh české vědy

| Vedavyzkum.cz |

Kauza nešťastné výměny ministra pro vědu měla i svou světlou stránku. Vzbudila totiž jinak vlažný zájem médií a veřejnosti o problémy české vědy.



Voda:



Na uhlíkovou stopu mají významný vliv provozní parametry

| Prumyslovaekologie.cz |

Turečtí vědci analyzovali uhlíkovou stopu moderní biologické čistírny odpadních vod, aby identifikovali zdroje emisí.



Středočeský kraj chce přispět na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

| Komunalniekologie.cz |

Středočeský kraj chce podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk požádala kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 mil. korun. Radní žádost podpořili, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.



Louny sečou trávu způsobem šetrnějším k životnímu prostředí

| Nase-voda.cz |

Jak pomoci k zadržení vody v půdě a v boji se suchem, je otázkou a pro města naléhavou výzvou. Kvůli klimatickým změnám Louny přehodnotily přístup v údržbě travnatých ploch. Od května se proto seče tráva v určitých lokalitách takzvanou mozaikovou – etapovou sečí.



Do kalendáře: Důležité vodohospodářské akce

| Nase-voda.cz |

Česká asociace pro vodu (CzWA) připomíná zájemcům o vodohospodářskou problematiku některé z akcí na evropské i tuzemské scéně.



Záchranná stanice u Kladna má obnovené rybníky, rozšíří se ekologické středisko

| Ekolist.cz |

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES u Kladna má obnovené rybníky, investici zajistilo město. Poblíž začne na podzim rozšiřovat Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Čabárna. Stavební povolení i dotace už jsou schválené. Nová budova by měla být hotová v příštím roce, stát bude téměř 26 milionů korun, z toho přes 20 milionů pokryje evropská dotace. Kladno už dalo v této lokalitě téměř pět milionů korun na obnovu týneckého potoka, vodních nádrží a přilehlých chodníků, sdělil na dotaz ČTK mluvčí radnice Vít Heral.



Odpady a recyklace:



Den otevřených dveří Pražských služeb bude plný vzdělávání a zábavy

| Komunalniekologie.cz |

Návštěvníci letošního 23. ročníku dne otevřených dveří Pražských služeb se ani tentokrát rozhodně nudit nebudou. Populární rodinná akce se po několika letech vrací zpět do areálu ZEVO Malešice.



Obce a bioodpad I.: Bioodpad nepatří do směsného komunálního odpadu

| Komunalniekologie.cz |

Projekt série článků na témaObce a bioodpad vznikl na základě vědomé nutnosti opakovaně informovat vedení obcí a měst a také obyvatele o tom, co je bioodpad a jaký se něm ukrývá potenciál.



Benešov plánuje postupně zavést systém door to door

| Komunalniekologie.cz |

Rozbor odpadu z roku 2023 ukázal, že i v Benešově máme v třídění odpadu rezervy. Požadavky na plnění třídících cílů se blíží. Náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu rostou. Na podzim proto město zkušebně začne se svozem tříděného odpadu přímo od domů.



Ještě ekologičtější rekonstrukce. Pardubický kraj plánuje více používat recyklát při opravách silnic

| Komunalniekologie.cz |

Už rok a půl Pardubický kraj požaduje, aby se při opravách silnic II. a III. tříd využíval víceprocentní asfaltový recyklát. Takzvaný R-materiál se bere z původní vozovky a při stavbě z části nahrazuje nedostatkové kamenivo. Současný podíl ve finální směsi je 15 procent a do budoucna se má jeho využívání výrazně zvýšit nejenom u asfaltu.



Vyrábíme množství věcí a myslíme si, že jsme šťastní. Zůstane po nás ale jen hora odpadů, varuje vizionářka Klepek Jonášová

| Plus.rozhlas.cz |

„Cirkulární ekonomika je systém, který reaguje na svět kolem nás, který je už z pohledu zdrojů dost vyčerpaný, z pohledu spotřeby na hraně. Vyrábíme a spotřebováváme neuvěřitelné množství věcí a produktů a máme pocit, že nás to dělá šťastnějšími, ale na konci životního cyklu je ohromné množství odpadů,“ říká vizionářka, inovátorka a zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Klepek Jonášová.



V Horním Benešově má vzniknout Recypark, dosud nevyužitý odpad přemění v metanol

| Ekolist.cz |

Skupina Smolo chystá v Horním Benešově na Bruntálsku stavbu závodu Recypark, který bude zpracovávat komunální odpad a vyrábět z něj nové suroviny. Závod má vzniknout mimo obytnou zástavbu na pětiapůlhektarovém brownfieldu přiléhajícímu ke skládce odpadů. Nová technologie bude dosud nevyužitý odpad přeměňovat v metanol pro využití v chemickém průmyslu a strusku vhodnou pro stavebnictví, sdělila mluvčí projektu Ivana Kubacká.



Proč nedopalky nepatří do kanalizace?

| Enviweb.cz |

,,Když se na mě před časem obrátila ředitelka Kolektivního systému NEVAJGLUJ, a.s. paní RNDr. Martina Vrbová s žádostí o napsání článku s výše uvedeným názvem, netušil jsem, jak velký bič jsem si na sebe upletl," odpovídá ředitel SOVAK ČR Vilém Žák.



Životní prostředí:



Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září

| Tretiruka.cz |

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje podporu výstavby nebo modernizace kompostáren, stejně jako pořízení techniky pro aplikaci kompostu na ornou půdu z prostředků Národního programu Životní prostředí. Nově se provozovatelé kompostáren i zemědělci mohou do programu přihlásit až do 2. září 2024.



Lesnictví a zemědělství:



Nestátní lesníci pozvou do lesů potřetí veřejnost, akce budou na 40 místech

| Ekolist.cz |

Majitelé nestátních lesů chystají potřetí pro veřejnost komentované procházky a ukázky lesnických prací prováděných nejnovější technikou i s pomocí tažných koní. Program doplněný různými soutěžemi a hrami bude v sobotu 18. května ve víc než čtyřech desítkách lokalit v Česku, v jednotlivých místech se bude lišit. Uvedlo to Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), které Den otevřených lesů organizuje.



Veterináři: Podíl nevyhovujících látek v potravinách klesl na 0,03 procenta

| Ekolist.cz |

Podíl nevyhovujících látek v potravinách v Česku se loni meziročně mírně snížil z 0,06 procenta na 0,03 procenta. Zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu je tak podle ředitele Státní veterinární správy (SVS) velmi příznivá. Veterinární správa v loňském roce udělala přes 102 000 vyšetření na obsah zbytků pesticidů, kontaminujících látek a farmakologicky účinných látek v potravinovém řetězci.



Peří je vynikající surovina pro růst rostlin i čištění půdy

| Enviweb.cz |

Snížit negativní vliv intenzivního zemědělství na životní prostředí. Přitom zajistit výrobu většího množství potravin lepší kvality v době výkyvů počasí a oteplování, ale také zachovat zdravou a udržitelnou půdu. To jsou požadavky doby. Jak je naplnit? Nezbytný je vývoj nových sloučenin nebo biologických činidel schopných zlepšit výnosy rostlin i kvalitu zemědělských produktů. Právě zde se začínají uplatňovat biostimulanty. A jejich zdrojem může být i peří.



Prodeje fairtradového kakaa a banánů meziročně rostly, fairtradová káva zaznamenala v roce 2023 poprvé pokles

| Enviweb.cz |

V Česku v loňském roce dál rostly prodeje většiny kategorií fairtradového zboží. Výjimkou je fairtradová káva, jejíž prodeje v loňském roce poprvé meziročně klesly, a to o 9 %. Fairtradový příplatek za zboží prodané v ČR, tedy peníze navíc, které pěstitelé vynakládají na rozvoj komunit a zlepšení efektivity pěstování, v loňském roce nicméně opět stoupl a činil téměř 43 milionů korun. Největší, téměř šedesátiprocentní podíl na tom mají prodeje fairtradového kakaa, kterého se v ČR prodalo 4 306 tun.



Průmysl a obchod:



MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách. Z OP TAK je připraveno pět miliard korun

| Tretiruka.cz |

Podpora komplexních projektů na instalaci obnovitelných zdrojů energie, zelených střech nebo zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje II. výzvu aktivity Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Malé, střední a velké podniky budou moci získat až zhruba 750 milionů korun na investiční projekt. Příjem žádostí bude probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.



Napříč:



Veletrh FOR ARCH poradí s optimalizací nákladů i se stavebním zákonem

| Tretiruka.cz |

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH letos slaví již 35 let své existence a v září představí to nejlepší napříč stavebními obory. V termínu 17. až 21. září v PVA EXPO PRAHA nabídne inspiraci a cenné tipy pro stavbu, rekonstrukci, energetické úspory v domácnostech či poradí, jak optimalizovat náklady. Nebude chybět doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a možnost konzultací.

MONITORING 14. 5. 2024