Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 2. 2023

Chemie:



Chemie a energie: to bylo téma žákovských projektů

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve čtvrtek 9. února 2023 soutěž projektů. Jedenáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké uplatnění nachází chemie při získávání energie z tradičních i alternativních zdrojů.



Výzva k předložení připomínek a důkazů k PVC a aditivům používaným v PVC

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby připravila zprávu o šetření týkající se polyvinylchloridu (PVC) a aditiv používaných v PVC (zveřejněno ECHA 1. 2. 2023).



Ester Dobiášová: Deset faktů, které byste měli vědět o pesticidec

Umělé pesticidy dnes najdeme prakticky všude. V půdě, ve vodě, v těle lidí i živočichů, v potravinách, ve vzduchu, v našich vlasech i v srsti hospodářských zvířat. Jejich účelem je hubení. Víme o nich dost, abychom si je nechali servírovat až na talíř?



Ovzduší a klima:



Kupka: Brusel vnímá české připomínky k normě Euro 7, komise chce společné řešení

Evropská komise vnímá připomínky Česka k nové automobilové emisní normě Euro 7, jejíž podobu navrhla v listopadu. Novinářům v Bruselu to dnes řekl český ministr dopravy Martin Kupka, který o plánovaném zpřísnění limitů oxidů dusíku a pevných částic z provozu aut jednal s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem. Kupka hodlá v nejbližší době hovořit o návrhu s ministry z dalších unijních zemí a zjišťovat jejich pozice.



Odpady recyklace:



Polemika: Dokážeme vysbírat 90 % PET lahví a plechovek bez záloh? I. část

O zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky se v Česku již několik let vedou vášnivé debaty. K tomu všemu Evropská komise na konci loňského roku představila novou legislativu, ve které navrhuje cíle sběru nápojových obalů zpřísnit. Nabízí se tak otázka, jestli jich budeme schopni dosáhnout bez diskutovaného zálohového systému.



V Rokycanech se osvědčil nový systém door-to-door

Vloňském roce byl v Rokycanech zaveden nový systém třídění a svozu odpadu, tzv. door-to-door systém. Hlavně díky tomu došlo, ve srovnání s rokem 2021, ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o přibližně 500 tun.



Rodina se dvěma dětmi by mohla v roce 2023 ušetřit 14 000 Kč, pokud by přestala plýtvat potravinami

Spolu s prudce se zvyšující cenou potravin vyvstává i otázka, kolik jich spotřebitelé znehodnotí a jakou finanční hodnotu vyhozené potraviny mají. Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a spolkem Zachraň jídlo nyní sestavila výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech. Vyplývá z něj, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde o 14 076 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8 199 Kč.



EucoLight a EKOLAMP bojují za férové podmínky na trhu recyklace elektroodpadu

Výrobci elektrických zařízení musí dodržovat řadu předpisů nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. S řadou takových výzev se potýkají i výrobci osvětlovací techniky, tedy svítidel a světelných zdrojů. Vztahují se na ně navíc některé specifické požadavky v oblasti zpětného odběru a recyklace elektronického odpadu, které se mohou v jednotlivých členských státech i lišit. Najít společné řešení nadnárodních problémů a nastolit férové podmínky na trhu jim pomáhá evropská asociace EucoLight. Ta sdružuje organizace, nejčastěji kolektivní systémy, které pro výrobce zajišťují sběr a recyklaci osvětlovací techniky.



Energetika:



Teplárny Brno snižují cenu tepla

Teplárny Brno s platností od 1. 3. 2023 snižují cenu tepla. Cena tepelné energie na výstupu ze sekundární sítě bude 1 350 Kč/GJ bez DPH (1 485 Kč/GJ s DPH) a na výstupu z primární sítě bude činit 1 190 Kč/GJ bez DPH (1 309 Kč/GJ s DPH). Hlavním důvodem, který umožnil teplo zlevnit, jsou nižší náklady na nákup zemního plynu a emisních povolenek. Průměrná domácnost se spotřebou 20 GJ ročně tak zaplatí asi o 3 740 korun méně než při cenách platných od listopadu loňského roku.



Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy

Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a včas informovat o nejnovějších trendech ty správné cílové skupiny v regionu. Takový je cíl nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Členové platformy se zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování.



Ropa zdražuje po zprávě, že Rusko plánuje snížení těžby

Ceny ropy se dnes zvyšují po zprávě, že Rusko hodlá příští měsíc snížit těžbu. Severomořská ropa Brent si kolem 17:00 SEČ připisovala 1,9 procenta a nacházela se nad 86 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 1,7 procenta a pohybovala se nad 79 dolary za barel.



Energetici v Dukovanech plánovaně odstavili druhý blok, vymění palivo

V Jaderné elektrárně Dukovany dnes energetici podle plánu odstavili druhý výrobní blok, kvůli výměně části paliva za čerstvé a servisu zařízení. Výkon bloku začali snižovat v 6:30, elektřinu přestal do přenosové sítě dodávat v 17:11. Zbývající tři dukovanské bloky jsou na plném výkonu, odstávka se odběratelů nijak nedotkne, sdělil ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.



BP: Vrchol poptávky po ropě nastane okolo roku 2030, u zemního plynu později

Britský energetický gigant, společnost BP, se domnívá, že vrchol ropné poptávky nastane okolo roku 2030. Ve všech svých scénářích, které nastiňují možný budoucí vývoj ropné poptávky až do roku 2050, počítá s výrazným poklesem poptávky oproti nynější úrovni, a to i v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Ta totiž dle BP zapříčinila zejména v případě EU snahu o urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE) a snížení závislosti na dodávkách fosilních paliv a fosilních palivech obecně.



Estonsko vybralo malý reaktor BWRX-300 pro svou první jadernou elektrárnu

Estonská společnost Fermi Energia si pro výstavbu vybrala malý modulární reaktor BWRX-300 od společnosti GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). S potenciálním nasazením reaktoru se v této pobaltské zemi počítá začátkem třicátých let tohoto století. V úvahu přicházely ještě dva další designy SMR.



Německo: Snížení štědré podpory na nákup elektromobilů se projevilo v prodejích

Německo od letošního roku snížilo svou štědrou podporu na nákup elektromobilů a hybridních vozidel. To se projevilo na prodejích těchto vozidel v prosinci i lednu. Celkové prodeje těchto vozidel oproti loňskému roku by dle očekávání Sdružení automobilového průmyslu VDA mohly poklesnout téměř o desetinu.



Letos si fotovoltaiku či tepelné čerpadlo pořídí v ČR až 200 tisíc lidí, svazy připravily rady

V letošním roce si podle odhadů pořídí v Česku fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo až 200.000 nových zákazníků. To by opět překonalo loňská rekordní čísla. S tím ovšem mohou přibývat potíže způsobené například nekvalitní instalací. Spotřebitelské svazy proto vydaly rady pro uživatele, které by měly omezit riziko případných problémů. Informovala o tom Komora obnovitelných zdrojů energie. V Česku bylo loni podle ní zprovozněno přes 33.000 nových fotovoltaik a více než 50.000 tepelných čerpadel. V obou případech šlo násobný nárůst oproti roku 2021.



Voda:



Exkurze ve VÚV TGM: Atraktivní forma osvěty o vodě (+ video)

Jednou z možností, jak se dozvědět množství zajímavých informací o nakládání s vodou, kvalitě vody nebo o protipovodňové prevenci jsou exkurze ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka (VÚV TGM), které může veřejnost po předchozím objednání absolvovat.



SmVaK Ostrava chystá modernizaci úpravny vody Vyšní Lhoty

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) letos zahájí modernizaci úpravny vody Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku. Práce potrvají několik let a naplánované náklady jsou zhruba 140 milionů korun.



V březnu začne fungovat srážecí stanice snižující množství fosforu v Jordánu

V březnu začne naplno fungovat srážecí stanice, která bude snižovat množství fosforu v táborské údolní nádrži Jordán. Výrazně se tím zlepší kvalita vody. ČTK to řekl mluvčí táborského městského úřadu Luboš Dvořák.



Liberečtí hygienici nezvykle kontrolovali kvalitu vody v zimě, na popud otužilců

Hygienici netradičně kontrolovali kvalitu vody na Lesním koupališti v Liberci i v zimě. Na nezvyklé oranžové zabarvení vody je před týdnem upozornili otužilci. Podle výsledků testů byly ve vodě v hojném počtu mikroskopické řasy zlativky. Riziko zdravotních obtíží je ale nízké. V tiskové zprávě o tom dnes informovala krajská ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Jarmila Petříčková. Obvykle hygienici vodu v koupališti testují jen v letním období.



Kraj dá za pět let 52 milionů na boj proti sinicím na přehradě v Brně

Jihomoravský kraj dá v následujících pěti letech 52 milionů korun na boj proti sinicím na Brněnské přehradě. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí kraje Alena Knotková. Na projektu spolupracují také Povodí Moravy a město Brno, které rovněž poskytne peníze. Letos je v plánu výměna pěti aeračních neboli provdušňovacích věží za věže destratifikační, tedy míchací. Cílem je udržet vodu v přehradě kvalitní. Lidé v létě využívají přehradu k rekreaci.



Příroda a ekologie:



Vláda schválila vyhodnocení pokračování ekoauditu

Vláda schválila vyhodnocení pokračování ekoauditu. MŽP reviduje nároky některých předpisů v oblasti životního prostředí na podnět byznysu třináctým rokem MŽP vyhodnotilo další etapu ekoauditu. Shromažďuje v něm podněty z podnikatelské sféry k předpisům na ochranu životního prostředí a následně prověřuje odůvodněnost z nich vycházejících požadavků. Na základě impulsů doposud realizovalo 144 vstřícných úprav, nyní pracuje na dalších 10 úkolech. Ekoaudit má především snižovat nadbytečnou administrativní zátěž a legislativní překážky.



Havlíčkův Brod nechá letos vytvořit zelené střechy v areálech dvou škol

Radnice v Havlíčkově Brodě letos s pomocí dotací vytvoří zelené střechy v areálech svých dvou základních škol. Suchomilnými rostlinami nechá osázet 1800 metrů čtverečních plochých střech. Na dvě zakázky za 11,5 milionu korun už podle věst­níku­ ve­řej­ných­ za­kázek město vybralo dodavatele. Z dotačních fondů by na ně mělo dostat 9,5 milionu korun, sdělila ČTK mluvčí radnice Alena Dole­žalová.



Otrokovice chtějí u dálnice vysázet stromy a keře

Otrokovice na Zlínsku chtějí vysadit dvě desítky ovocných i neovocných stromů a asi tři stovky keřů. Mohly by lemovat dálnici a polní cestu na Horním Středu, zajistí lepší odclonění zástavby od dálnice a zvýší podíl stromů v území, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová.



Světový den luštěnin vybízí k doplnění jídelníčku o luštěniny pro zdraví lidí, zvířat a celé planety

Odborníci, kteří se sejdou na přelomové mezinárodní konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace) o potravinových systémech, dnes, na Světový den luštěnin, vyzývají veřejnost, aby si osvojila stravu bohatou na luštěniny. Ta totiž prospívá zdraví lidí, ale také zvířatům a celé planetě - a zároveň šetří peníze.



Čápi ve Španělsku se kvůli klimatickým změnám živí odpadky

V podhůří Sierry de Guadarrama severně od Madridu se vznášejí čápi a krouží v hejnu nad skládkou. Pak přijede popelářské auto a vyklopí obsah. Ptáci se jeden po druhém vrhají k zemi - snídaně je tady. Evropští čápi bílí kdysi odlétali na zimu na jih do africké oblasti Sahelu a Španělsko pro ně bylo jen krátkou občerstvovací zastávkou na jejich dlouhé cestě. Vzhledem k vyšším teplotám způsobeným změnami klimatu a dostatku potravy na skládkách pod širým nebem se ale většina dospělých čápů na tuto dlouhou a vyčerpávající cestu už nevydává.



Věda a výzkum:



Rozsivky mohou přispět k vyšší efektivitě fotovoltaických panelů

Kanadští věci podrobili schránku mikroskopické rozsivky podrobnému výzkumu, aby odhalili tajemství struktury, která pomáhá zelené jednobuněčné řase získávat světlo potřebné k fotosyntéze. Píše o tom populárně-vědecký portál Osel.cz.



Pochybné výzkumné praktiky? Sebe-citace editorů i nezasloužené autorství

Klíčovou roli ve vědě sehrávají editoři vědeckých časopisů, kteří mají hlavní slovo v otázce publikování rozličných odborných témat. Podle nedávno zveřejněné studie zaměřující se na praxi editorů je hlavním problémem sebe-publikace a propastný rozdíl v zastoupení žen a mužů na vedoucích postech jednotlivých periodik.



Experiment s vědkyněmi: Jsou nejen krásné a milé

K podstatě vědy patří klást si nejrůznější otázky a hledat na ně odpovědi. Jako takový experiment jsem poslední měsíc na sociálních sítích každý den zveřejňovala profil jedné vědkyně. Co jsem zjistila? Jaké je to býti vědkyní v českém akademickém prostředí? Proč stále říkáme, že „vědci objevili“, ale „vědkyni to moc sluší“?



Stanovisko národních kontaktů ke střednědobému hodnocení programu Horizont Evropa

Technologické centrum Praha sumarizovalo reakci českých národních kontaktních míst na střednědobé hodnocení programu Horizont Evropa, ve kterém shrnuje získané poznatky z dosavadních výzev programu. Zájemci z řad veřejnosti se ale také mohou účastnit aktuálně otevřené konzultace k minulosti, současnosti a budoucnosti rámcových programů EU na podporu výzkumu a inovací v období 2014 - 2027.



Lesnictví a zemědělství:



Čmelák vysadil v Kraji 1000 nových tisů

V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme dospělých tisů. Čmelák tak díky financím z tzv. Norských fondů i pomoci řady dobrovolníků pokračoval v záchraně této vzácné dřeviny a v jejím návratu do krajiny.



Na severu Brna roste unikátní sekvojový lesopark

V severní části Brno - Jehnice již šestým rokem roste unikátní les obývaný opravdu nevšedními stromy. Rostou zde totiž sekvojovce obrovské a sekvoje vždyzelené, mamuti mezi stromy. Tyto dlouhověké stromy, které se dožívají více jak 3000 let a dosahují až 100 m výšky s obvodem kmene až 34 m, zde zasadil Lukáš Maršálek, molekulární biolog a genetik, který si tyto stromy zamiloval při svých cestách po USA. Pravda, zatím jeho ,,malý giganti" nedosahují výšky ani mohutnosti svých severoamerických příbuzných, ale daří se jim velmi dobře a někteří jedinci to dotáhli z 30 cm až na 4 metry během 5 let!



Napříč:



Summit EU se shodl na podpoře zelených firem, Fiala nechce závod v subvencích

| Ekolist.cz |

Evropská unie se chystá v reakci na masivní americké a čínské státní subvence povolit dočasnou a omezenou státní podporu firmám tvořícím takzvanou zelenou ekonomiku. Lídři členských zemí se v noci na dnešek na mimořádném summitu v Bruselu dohodli na obrysech plánu podpory ekonomik, podrobnosti včetně možného financování však nechali na další vrcholné schůzky. Zejména Francie a Německo usilovaly o co nejširší možnosti podpory firem, další země však nabádaly k opatrnosti. Český premiér Petr Fiala po jednání řekl, že podpora průmyslu nesmí být dotačním závodem.

