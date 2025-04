Evropská komise vyzývá k připomínkám k jadernému ukázkovému programu PINC

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se jaderného ukázkového programu.

Smlouva o Euratomu vyžaduje, aby Komise pravidelně zveřejňovala jaderný ukázkový program (PINC). Tento program poskytuje komplexní přehled investičních potřeb do jaderného ekosystému EU včetně všech fází životního cyklu jaderných zařízení; podporuje diskusi o úloze jaderné energie při dosahování uhlíkové neutrality v EU do roku 2050 a zároveň podporuje konkurenceschopnost EU, energetickou bezpečnost a dostupnost cen energie, a to v souladu s nejvyšší úrovní jaderné bezpečnosti.

EU 74_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)3042210