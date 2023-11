Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 16. 11. 2023

Služba pro předplatitele.

Energetika:



Klimatizace umí uspořit až 70 % nákladů ve srovnání s jinými zdroji vytápění

| Prumyslovaekologie.cz |

Klimatizaci má řada lidí spojenou zejména s funkcí ochlazování v letních měsících, ale kvalitní klimatizace umí i topit. A výhodně. Některé klimatizace se dokonce specializují na funkci topení a ve srovnání s jinými zdroji vytápění vám mohou uspořit až 70 % nákladů!



Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

| Tretiruka.cz |

Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. Ministerstvo životního prostředí otevírá díky prostředkům Národního plánu obnovy unikátní výzvu z Národního programu Životní prostředí. Podpořit má zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v ČR. Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů korun.



Hormuzský průliv: Nejdůležitější světový chokepoint v kontextu bojů na Blízkém Východě

| Oenergetice.cz |

Již déle než měsíc trvají boje mezi Izraelem a hnutím Hamas. Konflikt takového rozsahu na Blízkém Východě má značný dopad na světové dění, přičemž nelze vyloučit eskalaci konfliktu a zapojení dalších aktérů, jako je například Írán. Z hlediska energetiky a geopolitiky je poté pozornost upřena k Hormuzskému průlivu, místu, kterým denně proudí jedna pětina světové spotřeby ropy, a které spadá ze severní strany pod íránskou svrchovanost. Narušení stability v tomto geologickém bodě by zcela jistě pocítil zbytek světa, a to v podobě enormního růstu cen ropy.



Sdružení: Vítr a slunce ohrožují rentabilitu vodních elektráren

| Oenergetice.cz |

Evropská komise nezařadila již dříve vodní energii mezi osm technologií, které považuje za strategické pro přechod na bezemisní energetiku. Současné nastavení trhu elektřinou je dle provozovatelů vodních elektráren pro jejich byznys mnohdy nevýhodné a i míra rozvinutí hydroenergetického odvětví paradoxně odvětví trápí, jelikož ztěžuje dosažení významných zlepšení účinnosti. Provozovatelé proto založili Alianci EU pro hydroenergetiku.



Lidé z Krouny souhlasí s větrnou elektrárnou, investor nabízí levnější elektřinu

| Oenergetice.cz |

Obyvatelé Krouny na Chrudimsku souhlasí s výstavbou větrné elektrárny na svém katastru. Rozhodli o tom dnes v referendu. Investor ji chce stavět v lokalitě Františky, nabízí za to obci příspěvek do rozpočtu a lidem levnější elektřinu. ČTK to řekl starosta Petr Schmied (Nezávislí).



Anenská Studánka na Orlickoústecku souhlasí s výstavbou větrné elektrárny

| Oenergetice.cz |

Lidé z Anenské Studánky na Orlickoústecku dnes v referendu souhlasili se stavbou větrné elektrárny na svém území. Plebiscit je platný a závazný, zastupitelé se jím budou řídit. ČTK to řekla starostka Růžena Motlová (Za obec krásnější).



Média: Poškození plynovodů Nord Stream koordinoval ukrajinský důstojník

| Oenergetice.cz |

Loňské poškození německo-ruských plynovodů Nord Stream v Baltském moři koordinoval velitel ukrajinských speciálních sil. Napsaly to v sobotu s odvoláním na anonymní zdroje na Ukrajině i jinde v Evropě americký deník The Washington Post (WP) a německý magazín Der Spiegel. Podle nich jde o zatím nejpřímější signál spojující ukrajinské vojenské a bezpečnostní činitele s kontroverzním sabotážním činem, který západní představitelé označili za nebezpečný útok na evropskou energetickou infrastrukturu.



ČSAD Liberec testuje nový autobus s hybridním pohonem

| Ekolist.cz |

ČSAD Liberec tři týdny v běžném provozu testuje nový autobus Iveco Crossway s hybridním pohonem. Výrobce slibuje snížení spotřeby paliva o deset až 15 procent proti dieselovým motorům, ale také nižší emise znečišťujících látek. Spotřeba nafty se může snížit o tři až šest litrů na 100 kilometrů, zda to tak skutečně bude, chce krajský dopravce ověřit v reálném provozu. Při testovací jízdě 12metrového vozu to na začátku listopadu ČTK řekl předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek.



Příroda a ekologie:



Vyjednavači EP a států se shodli na návrhu na obnovu přírody

| Ceskenoviny.cz |

Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí Evropské unie se shodli na normě, podle které mají státy na pětině suchozemských a vodních ploch zavést do roku 2030 opatření pro obnovu ekosystémů. Návrh nebývale rozdělil europoslance a vyvolal velkou debatu kvůli údajným dopadům na zemědělství a dalším ekonomickým a sociálním důsledkům. Shodu dosaženou ve čtvrtek večer musí ještě oficiálně schválit plénum EP i členské státy.

Evropská komise přišla s návrhem nařízení o obnově přírody s cílem zvrátit zhoršující se stav přírodních oblastí v EU. Brusel uvádí, že až 80 procent ekosystémů v unii je ve špatném stavu.



Na budově brněnského magistrátu má vzniknout první městský holubník

| Ekolist.cz |

Na střeše budovy brněnského magistrátu v Kounicově ulici by měl v příštích měsících vzniknout první městský holubník. Radní schválili zařazení tohoto projektu do závazného plánu investic. Cílem je ustálení populace holubů a snížení nepořádku. Celkově se počítá s náklady okolo 200 000 korun, záměr ještě musí schválit zastupitelé, informoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.



Ostrava přispěje obvodům na tzv. zelené projekty, podpoří například výsadbu

| Ekolist.cz |

Ostrava podpoří z Fondu životního prostředí takzvané zelené projekty v městských obvodech. Získat budou moci peníze například na zřízení trvalkových záhonů nebo třeba kvetoucích kaskád. Radní města schválili na jednotlivé projekty podporu v celkové výši 6,3 milionu korun, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Dotace mají přispět ke zkrášlení veřejného prostoru či zlepšit mikroklima v dané lokalitě.



Pavel s manželkou na Pražském hradě vysadili 90. strom Olgy Havlové

| Ekolist.cz |

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes odpoledne slavnostně vysadili v Jelením příkopě na Pražském hradě strom Olgy Havlové. Byl to poslední z 90 stromů, které byly do letošního roku, kdy by se bývalá manželka prezidenta Václava Havla dožila 90 let, vysazeny v obcích a městech České republiky.



Moravské zemské muzeum v Brně vystaví minerály a jejich makrofotografie

| Enviweb.cz |

Moravské zemské muzeum otevře v Dietrichsteinském paláci výstavu minerálů a jejich makrofotografií. Formy křemenných hmot si návštěvníci prohlédnou na fotografiích až třicetkrát zvětšené i pod mikroskopem. Smyslem výstavy Světy ukryté v kameni je vtáhnout návštěvníka hlouběji pod povrch vnější skořápky nerostů, řekla dnes novinářům za brněnské Moravské zemské muzeum (MZM) Barbora Onderková.



Věda a výzkum:



Zapálen pro vodu

| Vedavyzkum.cz |

Uvádět, že by bez ní neexistoval život na Zemi, je sice ohrané, avšak pravdivé klišé. Martina Pivokonského z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR provází voda celý profesní život. Lze ale o ní zjistit ještě něco nového?



LikPik: Český software pomáhá vyšetřovatelům odhalovat zločince

| Vedavyzkum.cz |

Vývojáři z výzkumného týmu Tomáše Reboka z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vyvinuli nový softwarový nástroj LikPik, který pomáhá Policii České republiky udržovat veřejný pořádek a bezpečnost.



Bohuslav Melichar: Americká zkušenost k nezaplacení

| Vedavyzkum.cz |

Bohuslav Melichar je onkolog. V současné době působí jako přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Všeobecné lékařství vystudoval v roce 1989. Po sametové revoluci využil do té doby zcela nepředstavitelné možnosti zahraničních stáží, a strávil tak dva měsíce v rakouském Innsbrucku, tři měsíce ve francouzském Bordeaux.



Voda:



Ministerstvo chce letos navýšit podporu obcím na výstavbu vodovodů a kanalizací

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství chce letos poskytnout další podporu obcím budujícím místní vodovody a kanalizace. S Ministerstvem financí (MF) jedná o navýšení financí, které bude možné využít i na obnovu obecních rybníků. Celkem by obce měly dostat navíc 1 miliardu korun.



Odpady a recyklace:



Plastové lahve nejsou plně recyklované nebo recyklovatelné, čelí stížnosti nápojářské firmy

| Prumyslovaekologie.cz |

Spotřebitelské svazy upozornily Evropskou komisi na to, že nápojářské firmy klamou zákazníky, když tvrdí, že plastové lahve na vodu jsou plně recyklované nebo recyklovatelné. Svazy podaly formální stížnost k Evropské komisi.



Kam vyhazujeme jednorázové elektronické cigarety?

| Prumyslovaekologie.cz |

Z průzkumu společnosti Ecobat, která v tuzemsku již přes 20 let organizuje sběr všech odpadních baterií a zajišťuje proces jejich třídění a následné recyklace, vyplývá, že nejvíce kuřáků jednorázových elektronických cigaret je v hlavním městě Praze a ve Středočeském a Plzeňském kraji. Téměř 80 % z nich po dokouření vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. Jen pár procent uživatelů odnese vybitý vaporizér zpět do trafiky nebo do sběrných nádob určených pro ekologickou likvidaci. A to i přesto, že více než 50 % z nich ví, že elektronická cigareta v sobě má zabudovanou baterii, která obsahuje toxické látky nebezpečné pro životní prostředí.



Češi prodávali nejtoxičtější hračku na světě! Toxickým látkám z plastů se však nedokáží bránit nikde

| Enviweb.cz |

Při recyklaci plastů z elektroodpadu se toxické příměsi z plastů přenášejí do nových produktů vyrobených z recyklovaného materiálu. Ukazuje to nová studie, zkoumající vlastnosti dětských hraček a spotřebních předmětů vyrobených z recyklátů z elektroodpadu. Publikoval ji prestižní časopis Environment International a podíleli se na ní i čeští autoři a autorky.



Ve Žďáru n. S. ubylo odpadu pohozeného u popelnic, podle radnice zabrala kampaň

| Enviweb.cz |

Množství odpadu pohozeného ve Žďáru nad Sázavou u popelnic a kontejnerů se v posledních dvou měsících snížilo o víc než polovinu. Radnice to přičítá osvětové kampani, kterou zahájila v září tím, že odpadky sebrané za měsíc nechala navést na náměstí. Předtím museli pracovníci uklízet u kontejnerů dvakrát v týdnu, teď od nich odvážejí odpadky jednou za týden. Novinářům to dnes řekl starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město).



Legislativa:



Připomínky: Návrh novely statistické vyhlášky

| Prumyslovaekologie.cz |

V meziresortním připomínkovém řízení je návrh vyhlášky, vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.



Kompromisní návrh nařízení o obnově přírody EU dojednán i díky českým europoslancům

| Enviweb.cz |

Zástupci Evropského parlamentu, Evropské Rady Evropy a Evropské komise dohodli výsledné znění Nařízení o obnově přírody. Až Nařízení formálně schválí Parlament i Rada, stanou se země Evropské unie prvními na světě, které obnovu přírody uzákonily. Evropa tak potvrzuje svoji roli lídra v řešení jedné ze dvou velkých krizí, kterým lidstvo čelí - katastrofálnímu úbytku přírodní rozmanitosti.



Lesnictví a zemědělství:



Žáci ZŠ Ústavní v Praze-Bohnicích vysadili na školním pozemku vlastní les

| Ekolist.cz |

Žáci v Základní škole Ústavní v pražských Bohnicích vysadili v projektu Školní les na školním pozemku tisícovku stromů, a vytvoří tak svůj vlastní les. V něm se budou děti v budoucnu učit o přírodě a lesích, sdělil mluvčí radnice Prahy 8 Martin Šalek. ZŠ Ústavní v letošním roce slaví 50 let od svého založení. Na projektu škola spolupracovala s výukovým centrem Tereza a zástupci Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.



Smrk není jen obětí globální klimatické změny, ale i nástrojem na tlumení jejích dopadů

| Enviwewb.cz |

Globální klimatická změna (GKZ) způsobuje nárůst četnosti extrémních klimatických událostí. Lesní ekosystémy jsou na jednu stranu vystaveny a ohroženy GKZ, která ovlivňuje růst dřevin napříč druhovým spektrem, ale na druhou stranu ji mohou tlumit (mitigovat) sekvestrací (ukládáním) uhlíku do biomasy a rovněž působí jako vhodné adaptační opatření prostřednictvím regulace vodního režimu, kvality ovzduší a dokonce snížením klimatických extrémů.

