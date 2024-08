Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 8. 2024

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Jak by mohl vypadat ideální městský trávník? Do výzkumu se mohou zapojit i obyvatelé Brna

Jak by mohl vypadat ideální městský trávník, se snaží zjistit brněnští vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe . Takový, který by v parném létě co nejvíc ochlazoval okolí, měl vhodnou výšku, stačilo ho posekat třeba jen dvakrát ročně a nebyl by nákladný na údržbu.



Látka vyvinutá v ÚOCHB slibuje včasné odhalení skrytých nemocí

Vědci z ÚOCHB AV ČR ve spolupráci s Univerzitou v Tübingenu v Německu a s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vyvinuli nový typ kontrastní látky, kterou lze použít zároveň v magnetické rezonanci (MRI) i v pozitronové emisní tomografii (PET). Tento průlomový objev slibuje významné vylepšení diagnostiky a následné léčby, hlavně u chorob ledvin a u nádorů.



Rypoši odhalují tajemství kvality vajíček a vaječníků, mohou pomoci v léčbě neplodnosti

Projekt JUNIOR STAR Lenky Gahurové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zkoumá kvalitu vajíček a vaječníků u dlouhověkých savců. Svůj výzkum zaměřuje na rypoše – hlodavce známé pro svou dlouhověkost a unikátní společenský systém. Výsledky výzkumu by mohly přinést významné poznatky pro léčbu neplodnosti a zlepšení včasné diagnostiky chromozomálních poruch lidských plodů, jako je Downův syndrom.



Radim Hercik: GUMES podpoří e-mobilitu a rozvoj zelených měst

Podpořit e-mobilitu coby důležitou součást zelených měst si klade za cíl projet GUMES. Od začátku letošního roku ho řeší výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s Fraunhofer IWU a komerčními partnery.



Bavorsko se stává evropským Space Valley

K nejvýznamnějším odvětvím bavorské ekonomiky patří dlouhodobě automobilový průmysl a strojírenství. Méně známý je fakt, že Bavorsko také patří k evropským průkopníkům ve vesmírných technologiích. Bavorsko disponuje v tomto sektoru špičkovými vysokými školami, výzkumnými středisky a řadou inovativních firem.



Skrytými místy Pražského hradu provede zájemce aplikace. Třeba i z obýváku

Pěti nejdůležitějšími archeologickými areály Pražského hradu, které jsou z naprosté většiny veřejnosti nepřístupné, provede zájemce mobilní aplikace Pražský hrad archeologický. Seznámí je s historií jednotlivých památek a ukáže jim i to, jak se prostor vyvíjel v průběhu staletí. Na aplikaci pracovali odborníci z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, ve spolupráci s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.



Eliška Černá: Z ulice do bytu

Eliška Černá je sociální pracovnice a působí jako výzkumnice a odborná asistentka na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své akademické praxi se zajímá o řešení problémů spojených s bezdomovectvím a vyloučením a o radikální sociální práci. V domovské Ostravě založila Noc venku – akci na rozšíření povědomí o problematice bezdomovectví. Podílela se na projektu Rapid Re-Housing v Brně.



Energetika:



Francie exportuje historicky nejvíce elektřiny, záporné ceny přesto přibývají

Čistý export elektřiny z Francie dosáhl v prvním pololetí letošního roku 42 TWh a pokud bude nastavený trend pokračovat, bude podle tamního provozovatele přenosové soustavy, společnosti RTE, pokořen historický rekord v ročním objemu exportované elektřiny z roku 2022.



K výměně stále zbývá až 150 tisíc kotlů, firmy čekají nápor po létě

Výměny nevyhovujících kotlů v českých domácnostech zatím váznou. V Česku je podle odhadů stále až 150.000 neekologických kotlů, které je nutné do září vyměnit. Podle výrobců sice zájem o výměnu od skončení topné sezony postupně roste, majitelé je však často plánují až na závěr léta. Po letních prázdninách proto očekávají zvýšený nápor. Do konce roku by pak mělo být vyměněno zhruba 60.000 kotlů. ČTK to řekl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Podle průzkumu stále nemá firmu na výměnu poptáno přes polovinu jejich majitelů.



Křetínský chystá velké investice, EPH chce většinu ve Slovenských elektrárnách

Skupina EP Corporate Group (EPCG) podnikatele Daniela Křetínského chystá prostřednictvím svých dceřiných firem v příštích měsících další velké investice do energetiky a médií. Na Slovensku plánuje rozšířit svůj podíl ve Slovenských elektrárnách, čímž by získala majoritu v tamním největším výrobci elektřiny. Ve Francii zase jedná o převzetí vydavatelství Groupe Delcourt. Kromě toho navíc pokračuje v miliardových investicích do svých zdrojů v energetice v Německu. ČTK to řekl mluvčí holdingu Daniel Častvaj.



EIB poskytla Deutsche bank první protizáruku k podpoře výroby větrníků

Akční plán Evropské komise pro větrnou energii oznámil v říjnu 2023 zvláštní mechanismus záruk poskytovaných EIB na podporu větrných společností v EU prostřednictvím komerčních bank ve snaze zmírnit finanční tlaky a podpořit konkurenceschopné výrobní odvětví v EU. Nyní proběhla první transakce.



Životní prostředí:



Úřad ve Zlíně prodloužil platnost EIA k těžbě štěrkopísku

Krajský úřad ve Zlíně prodloužil platnost posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro záměr těžby štěrkopísku na Hodonínsku do března 2027. Krajský soud v Brně přitom loni zrušil stanovení dobývacího prostoru, neboť považoval vyhotovené znalecké posudky za nedostatečné včetně těch, z nichž vycházelo vyhodnocení vlivu na životní prostředí.



Příroda a ekologie:



Nové nálezy v Grónsku ukazují, že roztálo během posledního milionu let

Vědci si donedávna mysleli, že Grónský ledový příkrov sevřel nešťastné Grónsko na dlouhé miliony let. Poslední dobou se ale množí důkazy, že tahle masa ledu je mnohem mladší, než vypadá. Podle nového výzkumu i centrální část Grónska, v oblasti základny Summit Camp, byla bez ledu a porostlá svěží tundrou naposledy někdy před 1,1 miliony až 250 tisíci let.



Pomoc pro ptáky ve vedrech: Nabídněme jim vodu v bezpečném pítku

Horka trápí nejen lidi, ale i ptáky a další drobné živočichy. Jednoduchým krokem jim lze přežití srpnových veder usnadnit – stačí jim pořídit pítko.



Užijte si prázdniny s novým číslem Naší přírody (4/24)

Prázdniny jsou v plném proudu a k dobré náladě a prima zážitkům se přidává se svou troškou do mlýna i Naše příroda se svým 4. číslem. Najdete v něm opět zajímavé tipy na výlety, například na Mostecko či do ,,africké savany" kousek za polské hranice, článek o rýžování zlata vás možná vybídne to také zkusit, nakouknout můžete do života kun, pokochat se nádhernými fotkami ledňáčka a nápady na hry najdou i děti.



Hasiči od začátku prázdnin vyjížděli k likvidaci hmyzu třikrát častěji než loni

Hasiči měli od začátku letních prázdnin na různých místech Česka 3500 výjezdů kvůli likvidaci obtížného hmyzu, jako jsou vosy či sršně. V porovnání s loňským obdobím se tak kvůli nim vydávali do terénu zhruba třikrát častěji. Meziročně jim přibylo těchto případů i v dubnu a červnu, naopak třeba v květnu jich měli méně. Vyplývá to ze statistiky, kterou dnes ČTK poskytla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Podle ní je za nárůstem případů zřejmě to, že hasiči vyhověli většímu počtu volání na tísňovou linku. Například vosy ale nejsou podle oslovených odborníci letos přemnožené, jen častěji létají při teplém a suchém počasí.



The Washington Post: Velké solné jezero nejen vysychá, ale také otepluje planetu

Jako nějaká dystopická astronautka se Melissa Coboová každých pár týdnů vydávala na túru po rozpálených pláních vyschlého Velkého solného jezera a táhla těžký batoh připevněný hadicí k něčemu, co vypadalo jako kopulovitý poklop na dort. To, co z jezera zbylo, se jí často zdálo nedosažitelné, když se prodírala vyschlou krustou, hlínou a podivnou krystalickou vrstvou, která se pod jejími kroky rozpadala na nazelenalé bahno, napsal server The Washington Post.



Nová mapa založená na terénních datech odhaluje rozsáhlá rašeliniště v povodí Amazonky

Nová mapa Amazonské pánve založená na terénních datech ukazuje, že rašeliniště zabírají mnohem větší plochu, než bylo dosud odhadováno. Výzkumný článek publikovaný v časopise Environmental Research Letters vrhá nové světlo na ekosystém, který je potenciálně ohrožený změnou klimatu a vlivem člověka a je zásadním úložištěm atmosférického uhlíku.



Lesnictví a zemědělství:



Na západě USA hoří i lesy, které měly vyvažovat emise kalifornských společností

Požáry na západě Spojených států letos spalují i lesy, které měly po několik desetiletí zůstat netknuté na základě systému emisních povolenek státu Kalifornie. Upozornila na to nezisková výzkumná skupina CarbonPlan, informovaly web Politico či deník Financial Times. Podle výzkumníků zatím shořelo na 300 kilometrů čtverečních lesů, které měly vyvažovat kalifornské emise skleníkových plynů.



Soutěž včelařských kroužků

Ministerstvo zemědělství každým rokem vyhlašuje soutěž o ,,POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ", která má tradici již od roku 2013. Smyslem soutěže je podpora včelařských kroužků dětí a mládeže v jejich aktivitách, činnostech v rámci svého působení v dané obci či celém regionu. Tyto aktivity jsou nejen mimoškolní aktivitou dětí, ale současně i potenciálním systémem pro volbu budoucího zaměstnání, a to nejen v oblasti včelařství, ale i navazujících oborů. Přestože v období nákazy COVID 19 došlo k utlumení činnosti včelařských kroužků, po ukončení nákazy, tj. v roce 2022, byla soutěž znovu plnohodnotně obnovena.



Voda:



Hydrolog Daňhelka: Rak říční jako indikátor čisté vody je mýtus. Citliví ke znečištění jsou pstruzi

Rtuť teploměru by se podle předpovědí počátkem příštího týdne měla zastavit těsně pod hodnotou 40 °C. Jak se teplé počasí podepisuje na kvalitě vody v řekách či přírodních koupalištích? Co je indikátorem čisté vody? A jak kvalitní je v Česku pitná voda? Hydrolog Jan Daňhelka ještě vysvětlí, proč změna klimatu přináší do Evropy sucha a povodně zároveň, i to, zda klima ovlivní budoucnost olympiád.



Bagry vrátily život do odvodněných luk přírodní rezervace Maršálka v Železných horách

Bagry a další technika vrátily život do odvodněných luk přírodní rezervace a evropsky významné lokality Maršálka v CHKO Železné hory. Ačkoli práce skončily teprve před rokem, je zjevné, že se podařilo napravit, co se neuváženým zásahem za minulého režimu zničilo. Vzácné tolije, orchideje prstnatce a tajemní plži vrkoči zde nyní mají vhodné podmínky a šíří se. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Revitalizace Maršálky je nyní ve finále soutěže Adapterra.



Průmysl a obchod:



Chladiče a tepelná čerpadla ECOi-W AQUA-Z DC nabízejí působivou škálu výkonu i supertichý provoz

Panasonic Heating & Cooling Solutions oznámil nejnovější přírůstek do svého hydronického portfolia. Jde o řadu tepelných čerpadel a chladičů ECOi-W AQUA-Z DC, která zvyšuje výkon i škálovatelnost řešení pro komerční instalace.



Absolvent strojního inženýrství vyrábí kvašené rajčatové omáčky, zájem je velký

Vystudoval fakultu strojního inženýrství, dnes však břeclavský rodák Radim Stráník vyrábí kvašené rajčatové omáčky, se kterými letos očekává obrat přes 20 milionů korun. Před třemi lety se absolvent Vysokého učení technického rozhodl spojit lásku k jídlu a "inženýrské" řešení komplexních problémů, mezi které patří i kvašení potravin. Zpočátku testoval produkt na své rodině, dnes zpracovává přes tunu rajčat týdně, řekl Stráník ČTK.

