Ministr Výborný: Podařilo se nám přesvědčit Evropskou komisi, aby navrhla odložení účinnosti nařízení proti odlesňování o rok

Evropská komise navrhla posunutí začátku platnosti nařízení proti odlesňování o dvanáct měsíců. Nařízení má mj. zavést povinnost pro chovatele prokázat, že skot nepochází z odlesněné oblasti a jeho chov byl v souladu s legislativou země původu. V platnost mělo vstoupit 31. 12. 2024, pro mikropodniky od 30. 6. 2025. Česko dlouhodobě prosazovalo odložení účinnosti nařízení, aby se celý systém lépe připravil. Návrh Komise musí následně schválit Evropský parlament a Rada EU.

„O odložení nařízení o odlesňování jsem usiloval dlouhodobě a jsem rád, že Evropská komise vyslyšela volání nás i dalších zemí po odkladu. Systém podle nás není v tuto chvíli dostatečně připravený a řadu podnikatelů, zemědělců, lesníků a potravinářů by dostal do nejisté situace, protože stále neznáme některé aspekty implementace nařízení, jako je třeba zařazení zemí do kategorií rizika. Celá aplikace nařízení by znamenala obrovský nárůst administrativy a byrokracie, což je v přímém rozporu s tím, co dlouhodobě prosazuji. Návrh Komise na roční odložení účinnosti proto považuji za správný,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Nařízení mělo začít platit už od příštího roku, EK však dosud nepředstavila metodiku ani zařazení zemí do kategorií rizika, podle kterých mají evropské země připravit svůj systém. Jde hlavně o připravovaný informační systém EU, prostřednictvím kterého bude probíhat administrace, kategorizace všech zemí dle rizika odlesňování nebo již dlouho slibovaná vodítka, která mají pomoci s prováděním nařízení v praxi.

„Chci zdůraznit, že se základní myšlenkou nařízení k odlesňování souhlasím, protože je důležité, aby ve světě nedocházelo k odlesňování. To však není problém České republiky ani většiny evropských zemí. V Česku naopak dřevní hmoty každoročně přibývá,“ dodal ministr Výborný.

Cílem nařízení EU o odlesňování je zajistit, aby soubor klíčového zboží (dřevo, káva, kakao, palmový olej, kaučuk, sója, skot) uváděného na trh EU již nepřispíval k odlesňování a znehodnocování lesů v EU ani jinde ve světě. Hlavním příslušným orgánem pro provádění nařízení proti odlesňování má být Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Dalšími příslušnými orgány na základě komodit, kterých se nařízení týká, mají být podle návrhu Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, krajské hygienické stanice, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.