Ministr Vlček v Heřmanicích: Sanace haldy pokračuje podle plánu

Ministr průmysl a obchodu Lukáš Vlček v úterý navštívil haldu v Heřmanicích. Práce na sanaci odvalu pokračují podle předem stanoveného plánu. V polovině března státní podnik DIAMO zahájil první etapu tvorby sarkofágu na základě schválených povolení a dokumentací. Po zhotovení sarkofágu se bude jednat o dlouhodobé a udržitelné řešení, které ochrání zdraví obyvatel a kvalitu životního prostředí.

„Je ostuda, že se tento problém předchozích 30 let neřešil a až my jsme ti, kteří se konečně do sanace heřmanické haldy pouští, jak jsme slíbili. Cílem je ochránit zdraví místních a zachovat kvalitu životního prostředí. Státní podnik DIAMO zintenzivnil práce a zahájili přípravné práce pro následnou realizaci sarkofágu, který pomůže minimalizovat rizika spojená s šířením termické aktivity. Děláme tedy všichni maximum pro to, aby sanace pokračovala bez zbytečných prodlev. Po jejím dokončení se bude jednat o bezpečné a dlouhodobě udržitelné řešení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

„Apelujeme na důsledné dodržování harmonogramu sanace a kontrolujeme průběh realizace,“ říká náměstek ministra Štěpán Hofman a dodává: „Zároveň je klíčové, aby zúčastněné instituce postupovaly koordinovaně a s plnou odpovědností. Proto spolupracujeme s mezirezortní pracovní skupinou, kterou jsme za tímto účelem založili.“

V únoru 2024 bývalý ministr Jozef Síkela ustavil Mezirezortní pracovní skupinu k problematice sanace a rekultivace odvalu Heřmanice. Mezi členy patří zástupci z institucí, jako je Český báňský úřad, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Magistrát města Ostravy.

Na základě odborných posudků byla vybrána varianta sanace spočívající v zhotovení sarkofágu a oddělovacích stěn, které zabrání dalšímu šíření hoření. Sarkofág bude pokryt izolační vrstvou a finálně ornou půdou, která se postupně zazelená. K sanaci budou využity běžné materiály, jako je upravené kamenivo, recyklát, těsnicí materiály a zemina.

„Dnešek je pro Ostravu důležitým milníkem. Po dlouhých letech nečinnosti se konečně začíná s řešením jednoho z největších ekologických problémů v našem regionu. Výstavba sarkofágu na heřmanickém odvale je klíčovým krokem k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Děkuji vládě za to, že se konečně tento projekt mohl rozběhnout. Ostrava má za sebou století hornictví a těžkého průmyslu, a proto je naší odpovědností vrátit přírodě to, co jí bylo vzato. Sanace této ekologické zátěže je dalším důkazem, že na budoucnosti našeho města záleží,“ říká primátor města Ostravy Jan Dohnal.

V prosinci 2024 DIAMO zahájilo zadávací řízení na výběr projektanta sanačních prací, jehož nabídky nyní státní podnik posuzuje. Zaměstnanci DIAMA začali kácet náletové dřeviny na svazích termicky aktivní části haldy. Práce budou probíhat na pozemcích ve správě podniku a zahrnují přípravu staveniště a úpravu konfigurace temene haldy pro realizaci 1. etapy sarkofágu.

Předpokládaná doba realizace je deset let s celkovými náklady mezi 2 až 3 miliardami korun. Se stavbou sarkofágu mají odborníci z DIAMA už zkušenosti. V minulosti ji použili na podobném hořícím odvalu v Libušíně na Kladensku.