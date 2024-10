Ministr udělil novou Cenu ministra životního prostředí na soutěži Obal roku 2024

V rámci slavnostního galavečera soutěže Obal roku 2024, kterou organizuje Obalový institut Syba, byly 17. října oceněny nejlepší inovace v oblasti obalového designu, udržitelnosti a technologií. Jedním z vrcholů večera bylo udělení nové Ceny ministra životního prostředí.

Zbrusu nová Cena ministra životního prostředí , udělovaná za přínos v oblasti snižování environmentálního dopadu, putovala k LDPE smrštitelným fóliím od NAD Obal.

„Cenu ministra životního prostředí ode mě získaly LDPE smrštitelné fólie z nízkohustotního polyetylenu. Tento 100 % český výrobek, který obsahuje 50 % PCR recyklátu, svým složením naplňuje myšlenku cirkularity, zaměřuje se na recyklovatelnost a snížení uhlíkové stopy. Inovativní obal je kombinací ekologických výhod a vysoké funkčnosti a je atraktivní pro firmy, které chtějí minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí podporuje efektivní využití materiálů, které snižuje potřebu těžby primárních surovin. To splňují právě LDPE fólie, neboť je na jejich výrobu použito vysoké procento recyklátu, čímž se současně šetří i energie. Podporou udržitelných obalů chceme ukázat, že i v oblasti balení můžeme být kreativní a zároveň šetrní k přírodě. Věřím, že všechny letošní vítězné obaly budou inspirací pro ostatní výrobce,“ zdůraznil ministr životního prostředí Petr Hladík při předávání ocenění.

Oceněné LDPE fólie vynikají řadou klíčových výhod:

Udržitelný materiál: Obsah 50 % PCR recyklátu přispívá ke snižování plastového odpadu a jeho opětovnému využití. Redukce potřeby fosilních zdrojů: Využitím recyklovaného materiálu se snižuje potřeba výroby nových plastů z fosilních zdrojů, což dle předběžné LCA analýzy přináší až 80% úsporu emisí CO₂ oproti výrobkům z primárních surovin. Vysoká pevnost a odolnost: Fólie si přes vysoký podíl recyklovaného obsahu zachovává vynikající fyzikální vlastnosti, jako jsou pevnost, pružnost, transparentnost a odolnost proti protržení. Podpora cirkulární ekonomiky: Použití PCR materiálu při výrobě tohoto obalu pomáhá uzavírat cyklus recyklace plastů, což je klíčový princip cirkulární ekonomiky. Green Deal Ready: Výrobek je připraven na budoucí legislativní požadavky, včetně směrnic PPWR, a je plně osvobozen od ekologických poplatků a daní.

Soutěž navštívil i Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů na Ministerstvu životního prostředí. „Obal by měl co nejméně zatěžovat životní prostředí. To znamená minimalizovat při jeho výrobě plýtvání materiálem, měl by být plně recyklovatelný a mít co nejmenší environmentální dopad. Věřím, že letošní vítězné obaly, které splňují tyto požadavky, budou úspěšné nejen na českém trhu, ale že si jich všimnou i odborníci ze zahraničí a třeba budou mezi těmi skutečně nejlepšími ze světové špičky, na které čeká 'Oskar' v oboru obalů, prestižní ocenění WorldStar Packaging Awards,“ uvedl Jan Maršák.

Tento inovativní obal tak představuje ekologické řešení, které přispívá ke snižování environmentálního dopadu a zároveň zachovává vysoké standardy kvality.

Více informací o dalších oceněných obalech a soutěži najdete na www.obalroku.cz.