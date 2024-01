Ministr Síkela jmenoval vrchní ředitele sekcí

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jmenoval vrchní ředitele sekcí, na jejichž místa resort vypsal výběrová řízení. Vrchním ředitelem sekce energetiky a jaderných zdrojů je René Neděla, jeho zástupcem Tomáš Ehler. Sekci digitalizace a inovací povede Petr Očko a sekci hospodářství Eduard Muřický. Služební slib do funkce státního tajemníka dnes složil Vladimír Mana, jehož jmenování schválila minulý týden vláda.

„V rámci novely služebního zákona došlo k přesoutěžení několika míst vrchních ředitelů sekcí. Do výběrových řízení se přihlásila řada kandidátů, včetně v té době současných vrchních ředitelů. Po důkladném vyhodnocení všichni z nich své posty obhájili. Od svého nástupu na ministerstvo jsem měl dostatek času na to, abych zaměstnance na vedoucích pozicích dostatečně poznal. A mohu říct, že jsem s jejich odborností a prací pro resort spokojený. Věřím, že nyní naváží na své úsilí vkládané do plnění důležitých úkolů, a že obstojí v nových výzvách,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Výběrové řízení bylo vypsáno také na služební místo státního tajemníka. Do užšího výběru doporučila výběrová komise tři nejvhodnější žadatele. Ministr průmyslu a obchodu s nejvyšším státním tajemníkem vybrali a doporučili vládě jmenovat Vladimíra Manu, který má se státní správou bohaté zkušenosti. Dnes Vladimír Mana složil služební slib a bude tak navazovat na předchozí funkční období státní tajemnice.

„Rád bych poděkoval Martině Děvěrové, které skončilo pětileté funkční období. Byla velmi kvalitní státní tajemnicí se zodpovědným a profesionálním přístupem. Přeji ji mnoho dalších úspěchů do budoucna,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zároveň vítám nového státního tajemníka Vladimíra Manu a těším se na naši spolupráci. Věřím, že resortu nabídne nový pohled a naváže na práci své předchůdkyně.“

Vladimír Mana, který byl jmenován do funkce státního tajemníka na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), vystudoval Vysokou školu zemědělskou Brno, Masarykovu univerzitu Brno a Evropský polytechnický institut v Kunovicích. V letech 2014-2022 působil jako náměstek pro řízení sekce státní správy a náměstek ministra a ředitel sekce státní správy na Ministerstvu životního prostředí. V letech 2006-2014 podnikal. Před tím působil na pozicích jako vedoucí katedry podnikání a managementu na Vysoké škole podnikání v Ostravě 2006-2007 a jako náměstek ředitele v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze 2005.

René Neděla pracuje na MPO od roku 2018, předtím působil na několik pozicích v Energetickém regulačním úřadu. Tomáš Ehler se energetice a energetické politice věnuje dlouhodobě, na MPO pracuje od roku 2019. Petr Očko pracoval na resortu v letech 2010-2016, poté byl jmenován předsedou Technologické agentury. Na ministerstvo se Petr Očko vrátil v roce 2018. Eduard Muřický působí na MPO od roku 2008.

Již v srpnu 2023 jmenoval ministr Síkela vrchním ředitelem sekce ekonomické Petra Doškáře. Vrchním ředitelem sekce fondů Evropské unie zůstává Marian Piecha, který byl jmenován v listopadu 2023. Vrchním ředitelem sekce Evropské unie a zahraničního obchodu je od července 2023 David Müller.

Stručné portréty vrchních ředitelů a státního tajemníka najdete na tomto odkazu.