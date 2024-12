Ministr Hladík: požadujeme odložení EU ETS 2 o rok, dodržování podmínek pro online tržiště a dodavatele mimo EU i lepší ochranu proti mikroplastům

V úterý 17. prosince se ministr životního prostředí Petr Hladík zúčastnil zasedání Rady ministrů EU pro životní prostředí. Hlavním tématem pro Českou republiku bylo otevření diskuze k vyřešení problému, který se týká nedodržování pravidel u zboží z on-line tržišť. Dalšími důležitými tématy bylo zamezení rozšiřování mikroplastů z plastových pelet a stanovení realistických cílů pro cirkularitu materiálů z motorových vozidel. Ministr Hladík zároveň představil návrh ČR na odložení platnosti EU ETS 2 o jeden rok, tedy na rok 2028.

ČR žádá dodržování unijních pravidel pro e-shopy mimo EU a ochranu spotřebitele

Česká republika (společně se Slovenskem, Francií a Dánskem) na Radě upozornila na problém nedodržování unijních pravidel a povinností ze stran mimo unijních e-shopů a online tržišť. Týkají se zejména neplacení recyklačního poplatku v rámci tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce.

„Přes on-line tržiště a zahraniční e-shopy proudí do EU čím dál více produktů, které ovšem nedodržují pravidla EU a neplní požadavky vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobců, tedy neplatí recyklační poplatek. V praxi to tak znamená, že zboží nakoupené na internetu, například z asijských zemí, se časem stane odpadem, na který jeho výrobci nepřispívají, a náklady tak nesou členské státy. Naším cílem je chránit české a evropské zákazníky, aby se nedovážely výrobky, které porušují unijní pravidla. Je potřeba, aby zákazník věděl, že kupuje kvalitní výrobek, který splňuje požadavky na reklamaci a odpovídá pravidlům EU. To se nyní neděje a to chceme změnit,“ představil problém ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Do budoucna bude těchto výrobků a prodejců přibývat, podívejme se na rychlý rozvoj Temu, Shein, AliExpress a dalších. To znamená, že budou narůstat i náklady členských států na nakládání s těmito výrobky, až se z nich na území EU stanou odpady,“ dodal ministr.

Boj proti mikroplastům: Prevence ztrát plastových pelet jako klíčový krok

Úniky plastových pelet do životního prostředí jsou třetím největším zdrojem všech neúmyslných úniků mikroplastů. Je proto zásadní předcházet ztrátám plastových pelet a snížit znečištění mikroplasty. Rada se shodla, že všichni provozovatelé manipulující s peletami v EU musí přijmout nezbytná preventivní opatření.

„Musíme bojovat se znečištěním mikroplasty, které vnímám jako jeden z nejpalčivějších environmentálních problémů. Právě předcházení ztrátám plastových pelet je zásadním krokem v tomto úsilí. Je důležité, aby tento návrh obsahoval i zahrnutí námořní dopravy a zároveň aby nastavoval rovné podmínky pro evropské dopravce,“ prohlásil ministr Hladík s tím, že i pro státy, které nemají přístup k pobřeží, zůstává znečištění plastovými peletami významným problémem. Drobné mikroplasty se mohou přenášet vodními toky a větrem, a dostat se tak do řek, zemědělské půdy i městských oblastí daleko od moří, nehledě na jejich výskyt v potravinách.

Hlavní otázkou na jednání bylo právě to, jestli se do opatření zahrne od začátku i námořní doprava, nebo se u ní účinnost odloží o rok. „Ohledně prevence mikroplastů jsem od členských států očekával větší ambici, a lituji proto odkladu účinnosti ustanovení pro námořní sektor na 36 měsíců. Námořní doprava je klíčovou oblastí, která si žádá okamžitá řešení. Stále proto preferuji jednotné přechodné období v délce 24 měsíců, jak je navrženo i pro ostatní části nařízení, a pevně věřím, že se k dřívějšímu termínu vrátíme v rámci trialogů s Evropským parlamentem,“ doplnil ministr Hladík. Evropský parlament svou pozici k návrhu přijal již v dubnu letošního roku, a po novém roce tak mohou být zahájena vyjednávání mezi ním a Radou o finální podobě nařízení.

Cirkularita motorových vozidel: žádáme postupné změny a realistické cíle

Na Radě pro životní prostředí se dále diskutovalo o návrhu nařízení k oběhovosti motorových vozidel a nakládání s autovraky. Řešilo se mimo jiné, jaké množství recyklovaného plastu by měl automobilový průmysl využívat při výrobě nových vozů. „Navrhli jsme snížit cíl využití recyklovaného plastu při výrobě nových automobilů z 25 % na 15 % v roce 2030 a s nárůstem na 20 % v roce 2035. Tady stojíme za českými automobilkami, protože výrobci musí dostat potřebný čas na úpravu konstrukcí vozidel a zavedení nových výrobních procesů,” uvedl ministr Hladík a dále doplnil, že nesouhlasí s požadavkem, aby recyklovaný plast pro výrobu nových vozidel pocházel výhradně z autovraků. „Pokud umožníme využití plastového odpadu i z jiných průmyslových sektorů, tak tím velmi efektivně podpoříme celou cirkulární ekonomiku,” vysvětlil ministr Petr Hladík.

Návrh nařízení řeší také spravedlivé rozdělení nákladů v celém řetězci a to tím, že výrobci karosérií musí zajistit sběr a likvidaci jednotlivých částí autovraků a musí předcházet vzniku odpadů tím, že zajistí určitou míru recyklace. Budou tedy muset tyto dvě složky – sběr a recyklaci – profinancovat.

Požadujeme odložení EU ETS 2 o rok, aby byl dopad na domácnosti co nejmenší

Podle ČR je zásadní znovu důkladně vyhodnotit možné dopady systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS 2, který se rozšiřuje i na silniční dopravu a vytápění budov, a to především na zranitelné a nízkopříjmové domácnosti. Jako nedostatečné vidí hlavně mechanismy, které mají zamezit prudkému nárůstu ceny povolenky. Český návrh na odložení systému představil ministr Hladík členským státům EU.

„U systému EU ETS 2 tak, jak byl v EU schválen, zatím přesně nevíme, jaké budou dopady a co přinese. Usilujeme proto o odložení plného zavedení tohoto systému pro obchodování s emisními povolenkami alespoň o jeden rok – na rok 2028. Snahou je získat dostatek času na přípravu, aby byl dopad na občany ČR co nejmenší. Požadujeme zjednodušení a zpřehlednění systému obchodování s emisními povolenkami a chceme po EU účinnější mechanismy pro kontrolu ceny povolenek tak, aby se zajistila co největší tržní stabilita a předvídatelnost. Chceme tím zabránit cenovým skokům a sociálním dopadům na české domácnosti, zejména ty nízkopříjmové. Intenzivně o tom jednáme s dalšími unijními zeměmi. Řada středoevropských i západoevropských států vyjádřila k našemu návrhu pozitivní ohlas,“ řekl na Radě ministr Hladík.