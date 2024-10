Miliarda pro domácnosti zasažené povodněmi. Obce dostanou paušálně 40 tisíc korun na každou vyplavenou domácnost, rozdělí je podle rozsahu škod

Od 9. října mohou obce požádat o mimořádnou pomoc paušálně 40 tisíc korun pro každou domácnost zasaženou povodní. O okamžité pomoci ze státního rozpočtu rozhodla minulý týden vláda. Vyhrazena je jedna miliarda korun, kterou rozdělí Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Peníze jsou určeny domácnostem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, stejně jako v obci Frýdlant, které byly zasaženy povodní v důsledku tlakové níže Boris.

„Cílem této mimořádné výzvy je v souladu s rozhodnutím vlády co nejrychleji pomoci domácnostem, které utrpěly škody v důsledku zářijových povodní. Pro ně je k dispozici celkem miliarda korun. O konkrétní částce rozhodnou místní samosprávy, obce dostanou paušálně 40 000 korun na domácnost poškozenou povodní, částka pro jednotlivé domy a byty tak může být podle rozsahu škod vyšší i nižší. Finanční pomoc je určena na pokrytí nejnutnějších výdajů, na opravy škod, nákladů na energie a na pořízení základního vybavení a zajištění základního chodu domácností,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„V pomoci domácnostem i firmám, které byly postiženy povodněmi, musíme postupovat rychle, a to je taky důvod, proč jsme minulý pátek na pracovní skupině k popovodňové rekonstrukci, kterou koordinuje Ministerstvo financí, rozhodli s kolegy ministry mimo jiné o tomto příspěvku pro domácnosti. Radnice v postižených obcích mohou dát vyšší částku těm rodinám, které byly zasaženy razantněji. Je to z našeho pohledu efektivní řešení, protože z centrální úrovně ministerstev nejsme schopni tyto jednotlivé případy rozlišit, to dokáží opravdu místní zastupitelstva,“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura.

Žádosti o podporu mohou obce podávat od 9. října 2024 do 31. ledna 2025 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR. Finanční prostředky budou uvolněny zálohově do 15 dnů od schválení dotace.

„Žádosti budou zpracovávány průběžně a bez soutěžního výběrového řízení, což zajišťuje efektivní a rychlou distribuci finančních prostředků,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje.

Mimořádná dotační podpora je jedním z kroků k tomu, aby domácnosti zasažené povodní mohly co nejrychleji obnovit svá obydlí a zajistit své základní potřeby.

