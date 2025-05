Májová Priorita píše o úspěšných projektech a fotovoltaice

Květnové vydání přináší porci pozitivních zpráv ze světa životního prostředí a přírody.

Začneme nemocnicí, která nebývá místem, kam člověk chodí rád, pokud tam nepracuje. Ale pokud se dostanete do nemocnice v Hustopečích, může vás potěšit, že je energeticky mnohem úspornější než dříve. A opravy se promítají i do lepšího prostředí, což je plus, když už tam musíte trávit čas.

Dalším úspěšným projektem, který prezentujeme, je úprava vnitrobloku sídliště v Mladé Boleslavi. Některá sídliště jsou stará již desítky let, proto je každá revitalizace vítána. A ještě lépe, když se nemyslí pouze na technickou stránku domů, ale i na veřejné prostory v okolí, které jsou pro dobrý život velmi důležité. Tak věřme, že lidé z Boleslavi budou rádi za více zeleně mezi paneláky.

Věčná Nerudovská otázka Kam s ním? se dá kromě původního vyhazovaného slamníku vztáhnout i k parkování, zvláště na zmiňovaných sídlištích. Kam zaparkovat auto řeší nejeden obyvatel, který přijede v pozdější hodinu domů. Některá města budují parkoviště vybavená propustným či polopropustným povrchem, který nesvádí vodu do kanalizace, ale umožňuje její zasakování na místě. Lidé tak mají kde zaparkovat a voda nemizí tak rychle.

Píšeme také o nástupu bateriových či polobateriových vlaků. Autor tohoto sloupku je příznivcem elektromobility, protože proč nevyměnit kouřící auta, jejichž exhalace každodenně dýcháme v ulicích za mnohem čistší elektroauta. Jistě, zatím jsou tyto vozy pro mnoho lidí nedostupné, ale věřme, že se to časem změní. A těším se také na jízdu vlakem na baterku, což bude mít jistě své kouzlo.

A z čeho nabíjet auta a vlaky? Klidně ze slunce. Aktuálně jsou vypsány dotační výzvy z Modernizačního fondu, které podporují budování fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť.

PRIORITA 5/2025 zdarma ke stažení