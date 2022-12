Lex OZE 1 ve 3. čtení ve Sněmovně

Sněmovna bude hlasovat o zjednodušení instalací obnovitelných zdrojů. Koaliční poslanec, předseda představenstva teplárenské společnosti, však navrhuje znemožnit zákazníkům tepláren přechod na obnovitelné zdroje

Poslanecká sněmovna bude v závěrečném třetím čtení schvalovat novelu Energetického zákona, takzvaný Lex obnovitelné zdroje energie 1 (Lex OZE 1) urychlující využívání těchto zdrojů. Zákon měl původně výrazně zjednodušit administrativu pro miliony samovýrobců, zejména domácností v bytových domech, ale také pro veřejné budovy a malé a střední podnikatele. To se podařilo dosáhnout a Komora OZE tuto část novely vítá, stejně jako veřejný zájem a zjednodušení pro větší obnovitelné zdroje.

Ke stejné novele však byl podán i protichůdný pozměňovací návrh, který znemožňuje instalaci tepelných čerpadel, biomasových kotlů, fotovoltaik či solárních kolektorů, pokud je budova napojena na centrální vytápění bez ohledu na to, jaké palivo teplárna či elektrárna spaluje. Domácnosti napojené na centrální vytápění zemním plynem či uhlím by tedy v současné mimořádné situaci neměly mít žádnou možnost se od fosilního zdroje odstřihnout a pořídit si levnější, nezávislý a čistý zdroj energie.

„Považuji za absurdní, aby zákon na zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů zakazoval instalaci obnovitelných zdrojů, které pro spotřebitele znamenají nízké a stabilní ceny a nezávislost. Podstatné je zvýšení hranice stavebního povolení a licence na 50 kW i zrovnoprávnění veřejného zájmu obnovitelných zdrojů, které pomůže domácnostem, živnostníkům, firmám, obcím i spolkům,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Nově přijaté zjednodušení administrativy spočívá v tom, že novela zvyšuje hranice pro povinnost žádat o licenci na výrobu elektřiny a rovněž pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z obnovitelných zdrojů na 50 kW (dosud platí hranice 10, resp. 20 kW).

„Bytové domy nebudou muset kvůli fotovoltaice řešit stavební povolení ani licenci pro výrobu energie. Tím jim odpadá prakticky veškerá administrativa. Firmy sdružené v našem Cechu mohou pomoct připravit projekt i postavit elektrárnu,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky. Počet žádostí bytových domů o dotaci z Nové zelené úsporám výrazně vyskočil během letošního roku, ukázala data ze Státního fondu životního prostředí.

Lex OZE 1 zároveň zavádí princip posuzování obnovitelných zdrojů energie jakožto veřejného zájmu, tím je zrovnoprávňuje s ostatními předměty ochrany veřejným zájmem. Návrh zákona bude nyní postoupen k projednání v Senátu a na podpis prezidentovi. S ohledem na legislativní proces lze předpokládat začátek účinnosti v průběhu prvního kvartálu roku 2023.

Ministr Síkela připravuje další novelu, která umožní sdílení energie

Další zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů přináší jiná novela Energetického zákona, takzvaný Lex OZE 2. Všichni spotřebitelé energie se budou moci nově zapojit do výroby a sdílení energie: chalupáři si budou vyrábět elektřinu pro byty ve městech, podnikatelé dodávat přebytky elektřiny a bioplynu do svých poboček, sousedům, rodině či přátelům a školní budovy zásobovat třeba plavecké bazény. Nový zákon definuje principy sdílení elektřiny, vymezuje energetická společenství a aktivního zákazníka, jejich práva a povinnosti. Lex OZE 2 byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, termín pro předkládání připomínek skončil 5. prosince.

„Návrh má drobné nedokonalosti, mohl by leckde být preciznější, ale je potřeba ho začít co nejdřív projednávat a dotáhnout do konce. Milionům zákazníků jde o čas, sdílení jim totiž zlevní energie,” okomentoval Lex OZE 2 Chalupa.