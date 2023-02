Legislativa na podporu průmyslu čipů v EU

Poslanci v úterý 24. ledna podpořili plány na zajištění dodávek čipů do EU posílením výroby a inovací a zavedením mimořádných opatření proti jejich nedostatku.

Přijaty jsou dva návrhy zákonů. První je tzv. zákon o čipech, jehož cílem je posílit technologické kapacity a inovace v ekosystému čipů EU. Druhý se věnuje společnému podniku čipů, který má za cíl zvýšit investice do rozvoje tohoto typu evropského ekosystému.

Poslanci se ve svých novelách zákona o čipech zaměřili více na polovodičové a kvantové čipy nové generace. Byla by vytvořena síť kompetenčních center, která by řešila nedostatek dovedností a přitahovala nové talenty v oblasti výzkumu, designu a výroby. Právní předpisy by rovněž podpořily projekty zaměřené na posílení bezpečnosti dodávek v EU přilákáním investic a budováním výrobních kapacit.

V rámci snahy předejití nedostatku čipů v EU by byl zřízen mechanismus, na jehož základě Komise posoudí rizika pro dodávky polovodičů do EU a zároveň vytvoří indikátory včasného varování pro členské státy. S tím souvisí i připomínka poslanců, kteří zdůrazňují, že by měl být zmapován dodavatelský řetězec čipů, aby bylo možné identifikovat, kde jsou nejslabší místa.