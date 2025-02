Konference na FJFI ČVUT odhalí plány na vývoj malých modulárních reaktorů v Česku

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT ve spolupráci s agenturou ALVEDA s.r.o. pořádá konferenci o malých modulárních reaktorech (SMR), která se uskuteční 11. února 2025 v hlavní budově FJFI v Břehové ulici v Praze od 9 hodin. Řečníci se zaměří na aktuální stav vývoje SMR v Česku i ve světě, strategické záměry v oblasti SMR a zapojení českých společností a univerzit do těchto projektů. Konferenci zahájí rektor ČVUT Vojtěch Petráček a výkonný ředitel společnosti ALVEL, a.s., Josef Běláč. Úvodní slovo pronese ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Vlček.

Dopolední program konference zahrnuje dvě panelové diskuse: v té první na téma strategických záměrů v oblasti vývoje SMR budou diskutovat Petar Bakarzdhiev za Slovenské elektrárne, a.s., Tomáš Jarábek z firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Peter Líška za VUJE, a. s. a David Harut – ředitel sekce 8600 v ÚJV Řež, a. s.

Po pauze naváže debata o přípravě nové generace odborníků prostřednictvím spolupráce vysokých škol s průmyslem, které se zúčastní zástupci ČVUT, ÚJFI, STU Bratislava a VUT v Brně. Důležitou součástí akce je také zhodnocení aktuálního stavu programu SMR včetně partnerství s Rolls-Royce SMR, které představí zástupci britské firmy Ed Coxon a Helena Perry, a za skupinu ČEZ přijde Jan Hejný z JE Temelín.

Nedávný vstup skupiny ČEZ do společnosti Rolls-Royce SMR byl největší posun v oblasti SMR v Česku za poslední rok – díky této transakci bude možné v České republice vyrábět až 3 GW elektřiny s využitím elektráren s technologií od britské firmy.

„Spolupráce mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR je pro nás klíčová, protože umožní využít globální know-how a zkušenosti při zavádění této technologie v Česku a otevírá nám to obrovské možnosti se na nich podílet,“ dodává Jan Rataj, vedoucí katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT.

„Tahle akce je skvělou příležitostí pro odborníky z Česka i ze zahraničí, aby se setkali, vyměnili si zkušenosti a diskutovali o budoucnosti jaderné energetiky,“ říká zkušený jaderný inženýr z FJFI Ľubomír Sklenka, který se podílí na organizaci konference. „Těšíme se na inspirativní přednášky a diskuse, které nám pomohou lépe porozumět výzvám a příležitostem v oblasti SMR,“ dodává další z organizátorů z FJFI Ondřej Novák.

Odpolední část konference bude věnována panelové diskusi na téma potenciálu českých firem pro zapojení do projektů SMR. Debatu zahájí Jan Prášil, ředitel Odboru nových technologií na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Mezi panelisty budou Radek Trněný, vedoucí odboru obchod – jádro, Doosan Škoda Power a.s., Lucie Židová, ředitelka divize Nové jaderné zdroje, I&C Energo, a.s., a František Kural, marketingový a obchodní ředitel pro nové jaderné zdroje ZAT, a.s.

Konference o malých modulárních reaktorech na ČVUT je významnou událostí pro všechny, kteří se zajímají o budoucnost jaderné energetiky a inovace v této oblasti. Přijďte se dozvědět více o tom, jak malé modulární reaktory mohou přispět k udržitelnému rozvoji energetiky v Česku i ve světě.

Program akce najdete na webových stránkách.