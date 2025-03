Konec jedné éry. TC2 končí s těžbou

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP prožívá zlomový okamžik. V těchto dnech postaví mimo provoz své poslední velkorypadlo, KU 800/16, které těží skrývku v lomu Jiří na Sokolovsku. Spolu s ním ukončí práci v posledním povrchovém lomu v regionu i technologický celek TC2. Technologie byla v chodu od začátku 80. let 20. století. Nižší objem těžby zajistí menší stroje.

„Tehdy se těžilo až 20 milionů metrů krychlových skrývky ročně, loni to bylo v důsledku závazků našeho státu a Evropské unie v oblasti klimatických cílů jen 4,6 milionu metrů krychlových. V 80. letech minulého století se těžilo i 8 milionů tun uhlí ročně, aktuálně očekáváme méně než 2 miliony tun,“ uvedl Radovan Zima, ředitel Těžebního úseku Sokolovské uhelné.

A jak vypadal běžný začátek směny osádky velkorypadla? „Osádka přijela autem, potkala se na pláni s osádkou z předešlé směny, řidiči velkostroje si vyměnili informace mimo jiné o stavu dobývaného řezu, o případných poruchách, o kterých museli vědět i zámečníci a elektrikáři. Nová osádka nastoupila na velkostroj, řidič zkontroloval parametry na displejích v kabině, provedl zápis v provozním deníku. Zámečník a elektrikář prošli rypadlo podle stanoveného plánu, zkontrolovali lana, hydrauliku, bezpečnostní prvky. Takzvaný pasař ověřil stav pásových dopravníků, na místě byl ještě řidič podpěrného vozu. Po celé proceduře dal řidič signál dispečinku a čekal, až se od zakladače rozjedou pásové dopravníky až k bagru. Pak uvedl rypadlo do chodu,“ popsal Radovan Zima.

Po ukončení těžby velkorypadlem KU 800/16 se začne s rozebíráním pasových dopravníků a velkostroj se odstaví. „Končí jedna éra. Končí těžba touto technologií v sokolovském revíru. I když si to možná teď neuvědomujeme, je to milník dlouhé historie hornictví v regionu. A je důležité a zároveň pro nás těžké říci, že končí pracovní uplatnění pro 90 zaměstnanců Sokolovské uhelné,“ vysvětlil Radovan Zima. S lidmi probíral situaci týkající se postupného útlumu těžby on sám, vedoucí sekce Těžba Miroslav Škrabal i pracovníci personálního oddělení už od podzimu loňského roku. Jako odpovědný zaměstnavatel firma naplnila ustanovení daná kolektivní smlouvou. Zaměstnanci následně podepsali dohody, kterými končí jejich působení ve firmě.

A co bude dál se symbolem těžby, velikánem vysokým více než 50 metrů? „Po odstavení bude velkostroj KU 800/16 ještě nějakou dobu pod proudem. Musí na něm být požární hlídka kvůli zabezpečení. Až nastane příhodná chvíle, zajistíme bezpečnost toho stroje, odpojíme od proudu a příští rok začne jeho demontáž,“ uzavřel Martin Čermák, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Těžba hnědého uhlí a skrývky v lomu Jiří a na Sokolovsku tím ale definitivně nekončí. Výrazně nižší objem těžby zajistí tři menší stroje KU 300, které má skupina Sokolovská uhelná k dispozici.

Tento okamžik symbolizuje obrovské změny, které se týkají celého odvětví těžebního průmyslu. Sokolovská uhelná a SUAS GROUP proto procházejí transformací, připravují nové projekty orientované na moderní energetiku nebo rozvoj lokality v okolí jezera Medard.

Historie technologických celků TC 2 se v lomu Jiří začala psát na počátku 70. let 20. století. Postupně se ukázalo, že tehdy v lomu zavedená technologie TC 1 s velkostroji KU 300 a zakladači ZP 2500 nebude stačit rostoucím nárokům na odkrývání uhlí. Odbyt hnědého uhlí rychle narůstal, především s nájezdem palivového kombinátu ve Vřesové do plného provozu. Bylo tedy rozhodnuto o nasazení hned dvou technologických celků typu TC 2, které sestávaly z kolesových velkorypadel KU 800, zakladačů ZP 6600 a propojovacích pásových dopravníků šíře 1800 mm. Teoretický výkon této technologie byl 10 - 12,5 mil. m3 za rok.

V červnu 1981 vykráčel do řezu velkostroj KU 800/12 z montážního místa, které se nacházelo na místě dnešního terminálu uhelného meziproduktu (TUM), a za několik dní už posílal svoje první „kubíky“ skrývky po dálkové pásové dopravě k zakladači ZP 6600/12 umístěném na vnější výsypce nad areálem závodu Jiří. Prakticky vzápětí začala výstavba strojů a technologie pro druhý celek TC 2/2 a v září 1983 vyrazil na svoji pouť ze stejného montážního místa velkostroj KU 800/16, když na vnější výsypce byl ve stejnou dobu dokončen zakladač ZP 6600/17 a začal zakládat skrývkové hmoty v etážích nad zakladačem ZP 12.