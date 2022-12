Koncem roku roste množství „světelného“ elektroodpadu, domácnosti se zbavují starých spotřebičů

K výměně motivuje snaha zlepšit osvětlení bytu či rodinného domu a snížit účet za energie. Nejčastěji se ke svícení využívají LED technologie. Vzniklý elektroodpad rozhodně nepatří do koše, třeba i takové žárovky lze téměř celé recyklovat.

Vánoční svátky představují pro mnoho domácností příležitost vyměnit starý elektrospotřebič za nový. Týká se to i různých typů svítidel. Ta si lidé v tuto dobu pořizují často jako doplněk interiéru pro vytvoření sváteční atmosféry. V tuzemských domácnostech je celkem více než 63 milionů svítidel, jak vyplývá z průzkumů společnosti EKOLAMP.

Češi se nebojí se světly a světelnými zdroji experimentovat a různě je kombinují. V tuzemské domácnosti je svítidel v průměru čtrnáct, například stropních či nástěnných, lustrů, lamp či lampiček.

„Nejčastěji využívají domácnosti ke svícení LED technologii – jak ve formě žárovek, tak celých svítidel s integrovanými LED diodami. Obliba tohoto typu osvětlení je dána úsporností, dlouhou životností a touhou zlepšit nejen světelný komfort, ale i vzhled domácnosti,“ shrnuje poznatky z minulých let Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP.

I kvůli vysokým cenám energií společnost EKOLAMP očekává, že lidé budou více vyřazovat neúsporné typy žárovek, například halogenové. „Provoz 40wattové halogenové žárovky se už prostě nevyplatí a někdy je lepší nahradit ji už před koncem životnosti,“ říká Zuzana Adamcová.

Službu recyklace mají spotřebitelé předplacenou

Elektroodpad rozhodně nepatří do koše, protože jej lze téměř 100% recyklovat a vytříděné materiály znovu využít. „Navíc je nutné z odpadu odborně odstranit případné zdraví škodlivé látky, například toxickou rtuť, která se v malém množství nachází v úsporných zářivkách obsahujících luminofor,“ vysvětluje Zuzana Adamcová. Elektroodpad lze odevzdat k likvidaci ve sběrných dvorech obcí či v obchodech s elektrem.

Pozor, světelné zdroje – žárovky – je nutné z lustrů a lampiček vymontovat a uložit výhradně do speciálních sběrných nádob. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. „Důvodem je křehkost světelných zdrojů: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít. Některé typy navíc obsahují malé množství rtuti, která by se při rozbití mohla uvolnit do okolí,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Služby zpětného odběru a ekologické recyklace si lidé předplácejí při nákupu nového spotřebiče. „Od loňského roku je částka za recyklaci navíc uvedena na účtence samostatně, aby bylo spotřebiteli jasné, kolik za službu platí, a připomněla mu, aby této služby využil,“ uzavírá Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP.