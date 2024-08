Komunitní energetika odstartovala. Zájemci o sdílení elektřiny se mohou registrovat u Elektroenergetického datového centra

Elektroenergetické datové centrum (EDC) zahájilo 1. srpna svou činnost a spustilo možnost registrace, která je nutným prvním krokem ke sdílení elektřiny v rámci nového systému komunitní energetiky. Ten zákazníkům nabízí nové možnosti, jak efektivněji využívat vlastní vyrobenou elektřinu.

Sdílení elektřiny dá zákazníkům možnost posílit jejich energetickou soběstačnost. Přispěje také k lepší ochraně životního prostředí díky vyššímu využití vlastní vyrobené elektřiny a podpoří další rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Změna spotřebního chování zákazníků spojená se sdílením elektřiny je rovněž způsobem, jak snížit vlastní výdaje za energie.

„Začátek sdílení elektřiny je prvním velkým milníkem v našem úsilí o modernizaci české energetiky. V život ho uvede náš zákon, který je jedním z nejmodernějších v celé Evropě, a věřím, že otevře komunitní energetiku co nejširší veřejnosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodal: „Na sdílení elektřiny navazuje další novela energetického zákona, která modernizuje pravidla energetického trhu a zavede nové pojmy jako akumulace, agregace a flexibilita. To během druhé poloviny roku 2026 společně s rozšířením funkcionalit EDC nabídne další možnosti, jak ještě efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie. Akumulace a flexibilita umožní lidem a podnikům lépe řídit svoji spotřebu.“

Zapojit se do komunitní energetiky mohou zájemci z řad domácností, samospráv a firem, a to buď v jednodušším režimu aktivního zákazníka, který umožní sdílení elektřiny mezi až jedenácti předávacími místy napříč územím České republiky, nebo v rámci energetického společenství, které to umožní až tisícovce předávacích míst na souvislém území správních obvodů nejvýše tří obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.

„Máme za sebou mimořádně náročné období. Celý tým ze sebe vydal maximum, abychom umožnili fungování komunitní energetiky v rekordním čase. Děkuji všem, kteří se na zprovoznění EDC podíleli,“ sdělil Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

Registraci provádí EDC v rámci procesu, který má tři navazující kroky. Ten první je spojený s registrací na portálu www.edc-cr.cz a s potvrzením ověření e-mailu účastníka. Druhý počítá s vyplněním žádosti o smlouvu pro přístup do EDC na tomto portále a třetí končí jejím podpisem. „O uzavření smlouvy budeme informovat žadatele prostřednictvím zprávy zaslané nejpozději do dvaceti dní od přijetí žádosti. Vyhověli jsme připomínkám při schvalování Řádu EDC a zkrátili jsme tuto lhůtu z původně uvažovaných třiceti na maximálně dvacet dní. To je určitě dobrá zpráva pro všechny zájemce o sdílení,“ doplnil P. Kusý.

Současně s přípravou IT systémů se EDC zaměřilo i na vybudování rozsáhlé komunikační podpory pro všechny zájemce o sdílení elektřiny. Na webu je rovněž k dispozici řada videonávodů a manuálů, jak se registrovat. „Od začátku července naše call centrum na telefonním čísle 800 720 204 vyřešilo přes tisíc telefonátů. Operátoři strávili více než 80 hodin vysvětlováním všech podrobností,“ připomněl P. Kusý.

EDC aktuálně funguje v tzv. dočasném řešení. To umožňuje sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky mezi aktivními zákazníky, výrobci elektřiny a v rámci energetických společenství. V druhé polovině roku 2026 se počítá se zahájením plného provozu, který nabídne nové možnosti sdílení elektřiny a současně rozšíří funkce EDC do dalších oblastí moderní energetiky, jako jsou akumulace, flexibilita nebo agregace. Úprava spotřeby podle ceny elektřiny na trhu či nabídka služby agregace flexibility pro zajištění rovnováhy přenosové soustavy v budoucnu umožní lidem a firmám další snížení účtů za elektřinu.

„Dnes ráno byl pravomocně schválen Řád EDC. S jeho přijetím tak mohlo EDC zahájit svou činnost a může přijímat žádosti zájemců o sdílení elektřiny. Tím se uzavřel náročný proces, který zahrnoval nejen schvalování Řádu EDC, ale především zásadní novely několika vyhlášek či cenového rozhodnutí. Vše jsme přitom museli stihnout od začátku roku v návaznosti na změny v energetickém zákoně, abychom co nejdříve umožnili reálné fungování komunitní energetiky,“ uzavřel Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

Obecnou podmínkou pro sdílení elektřiny je osazení průběhových elektroměrů na všech odběrných místech. Tato výměna je pro všechny zájemce o sdílení elektřiny ze zákona zdarma a provádí ji místně příslušný distributor. Na výměnu má distribuční společnost lhůtu tři měsíce.