Komořanská teplárna: Kromě uhlí bude teplo především z odpadu a biomasy

V souvislosti se složitou situací v oblasti energetiky a rostoucími cenami plynu se množí dotazy veřejnosti na fungování, budoucnost a hlavně ceny komořanské teplárny. Na dotazy odpovídá ředitel společnosti Severočeská teplárenská Ing. Petr Horák.

Teplárna v Komořanech dlouhodobě informuje o přípravách na odchod od uhlí, připravujete se na energetické využití odpadů, spalování biomasy a přechod na plyn. Nyní se ale v energetice situace změnila. Měníte také své plány?

Neměníme. Stále platí náš cíl vytvořit multipalivový zdroj, který bude umět využívat více zdrojů energie. V loňském roce jsme jeden kotel přestavěli na čisté spalování biomasy, biomasu mícháme s uhlím i pro zbývající kotle. V létě zahajujeme výběrové řízení na dodavatele spalovny a připravujeme zahájení výběru dodavatele paroplynu. A dokud bude k dispozici uhlí, budeme využívat i mostecké uhlí. V roce 2026 bychom měli mít hotovo.

Nebojíte se, že plyn nebude a pokud bude, tak bude příliš drahý? Kolik pak občané budou platit za teplo?

Přesně tomuto se snažíme zabránit. Spoléhat se na jeden zdroj energie není do budoucna vůbec zodpovědné. Proto chceme teplo vyrábět kromě uhlí, především z odpadu a biomasy. Plyn bude pouze pro vykrytí situací, kdyby jiné zdroje nebyly k dispozici. To nám také pomůže udržet cenu tepla na uzdě. Naši odběratelé se určitě nemusí obávat, teplo z Komořan bude stále k dispozici a bude cenově dostupné.

Spousta lidí dnes řeší solární panely a tepelná čerpadla nejen pro rodinné domy, ale také pro paneláky. Je to cesta správným směrem?

Co se týká panelových domů, tak tam se na našem dlouhodobém stanovisku nic nemění. Vše je třeba si poctivě spočítat. Každý, kdo přijde za vedením SVJ nebo družstva a nabízí jim domovní kotelnu, tak většinou neřekne celou pravdu. Protože jinak by jim ta úspora a návratnost nikdy nevyšla. Také je třeba si promyslet, kdo se bude o novou kotelnu starat dalších 20 let, kdo ponese zodpovědnost za teplo třeba o Vánocích, kdy venku bude – 10°C a všichni budou mít dovolenou. Nově také přichází další riziko – spoléhání se na jeden zdroj energie – elektřinu. Když ale dnes vidíte, co se děje s cenou elektřiny a plynu; je to opravdu rozumné vsadit vše na jednu kartu? Když nevím, co bude za rok, natož za 5 let?

A vy víte, jaká bude cena tepla za rok nebo za pět let?

Přesně to samozřejmě nevíme, ale určitě to máme pod větší kontrolou než bytový dům. Zeptejte se bývalých zákazníků Bohemia Energy, kolik dnes platí za teplo ze svých tepelných čerpadel nebo plynových kotlů. A to nemusíte být ani bývalý zákazník Bohemia Energy a stejně se vám tarif pro tepelná čerpadla více než zdvojnásobil. Pro příští rok se bavíme o růstu ceny tepla maximálně o inflaci. Spíše to ale bude méně. Konkrétněji to budeme vědět až na podzim. Určitě to ale bude méně jak z plynových kotlů nebo tepelných čerpadel.