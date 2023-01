Komise žaluje Slovensko kvůli skládkám odpadů. Ministerstvo se snažilo tomu předejít

21 slovenských skládek nebylo rekultivováno a uzavřeno dle požadavků směrnice. Slovensku za to hrozí vysoké sankce.

Nesoulad se směrnicí

Evropská komise postoupila Evropskému soudnímu dvoru spor se Slovenskem, které nerekultivovalo a neuzavřelo několik skládek, ačkoliv to požaduje směrnice o skládkách odpadů (směrnice 1999/31/ES).

Podle uvedené směrnice by mělo být v Evropě prováděno pouze bezpečné a kontrolované skládkování. Stanovují se v ní normy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, před negativními účinky zpracování a zneškodňování odpadu na skládkách. Zaměřuje se na prevenci nebo co největší omezení negativních účinků skládkování odpadu, zejména pokud jde o povrchové vody, podzemní vody, půdu, ovzduší a lidské zdraví, a to zaváděním přísných technických požadavků na odpad a skládky.

Členské státy měly podle směrnice uzavřít staré skládky do 16. července 2009. Výjimku měly případy, v rámci kterých byl rozhodnutím příslušného orgánu povolen další provoz dané skládky na základě přiměřeného plánu úpravy. V něm mělo být vysvětleno, jakým způsobem budou splněny požadavky směrnice.

„Skládky musí být před uzavřením rekultivovány, aby se zajistilo, že nezpůsobí žádné významné nepříznivé účinky. Za definitivně uzavřené je lze považovat až poté, co příslušný orgán provede závěrečnou kontrolu na místě, posoudí všechny dokumenty předložené provozovatelem a schválí uzavření a rekultivaci,“ uvádí Komise.

21 nevyhovujících skládek