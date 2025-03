Komise spouští nové kolo koordinovaného nákupu plynu prostřednictvím AggregateEU

Evropská komise zahájí 12. března 2025 druhé střednědobé kolo koordinovaného nákupu plynu v rámci mechanismu AggregateEU. Toto kolo umožní evropským odběratelům a členům Energetického společenství vyjádřit poptávku na pětileté období od července 2025 do října 2030 a získat konkurenceschopné nabídky od spolehlivých mezinárodních dodavatelů. Iniciativa je dalším krokem v závazku EU postupně ukončit závislost na ruském plynu.

Zájemci o účast se mohou registrovat na platformě PRISMA a přihlásit se k AggregateEU do 10. března. Odběratelé pak mohou podávat své požadavky od 12. do 17. března, přičemž dodavatelé budou mít od 18. do 21. března možnost vyjádřit svůj zájem. Výsledky přiřazení poptávky a nabídky zveřejní Komise 26. března. Po spárování budou společnosti moci uzavírat smlouvy individuálně.

Nově mohou účastníci obchodování s LNG kromě preferovaného terminálu v EU uvést i možnost dodání na bázi free-on-board, což lépe odráží mezinárodní praxi a přitahuje širší spektrum dodavatelů.

První střednědobé kolo, které proběhlo v únoru 2024, přineslo značný úspěch – 19 společností podalo poptávku ve výši 34 miliard m³, zatímco dodavatelé nabídli celkem 97,4 miliardy m³, téměř trojnásobek poptávky evropských firem. Společný nákup plynu přes platformu AggregateEU tak od roku 2023 hraje klíčovou roli při diverzifikaci dodávek a posilování energetické bezpečnosti Evropy