Komise chce v roce 2050 čistou Evropu. Zpřísňuje hodnoty znečišťujcích látek

Přísnější předpisy se budou týkat látek znečišťujících ovzduší, povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod. Lidé budou mít nárok na odškodnění kvůli znečištěnému ovzduší, firmy budou muset financovat náklady na odstraňování mikropolutantů a na seznamy látek znečišťujících vodu přibydou další.

V rámci Zelené dohody pro Evropu je stanoveno do roku 2050 dosáhnout toho, aby životní prostředí bylo bez škodlivého znečištění. Přispět by k tomu měl nový návrh Komise, která chce zpřísnit povolené hodnoty znečišťujících látek. Zároveň bude usilovat o to, aby se jejich zajišťování skutečně dodržovalo, takže by se v praxi mohlo cílů v oblasti snižování znečištění dosahovat častěji.

„Naše zdraví je závislé na kvalitě životního prostředí. Pokud toto prostředí neprospívá, má to přímé a nákladné důsledky pro naše zdraví. Každý rok předčasně umírají stovky tisíc Evropanů, mnoho dalších trpí kardiovaskulárními onemocněními, nemocemi plic nebo nádorovými onemocněními, které vyvolalo znečištění. Čím déle budeme se snížením tohoto znečištění otálet, tím vyšší náklady společnost ponese,“ říká Frans Timmermans, místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu.

Znečištění ovzduší má podle Komise v Evropě na svědomí téměř 300 tis. předčasných úmrtí ročně. Způsobují je především znečišťující látky PM2,5, jejichž hodnoty jsou vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace. Během příštích deseti let by díky novým pravidlům mohl počet úmrtí klesnout o více než 75 %.

„Náklady spojené s nečinností jsou mnohem vyšší než náklady na prevenci. Komise proto nyní podniká kroky, aby zajistila koordinovanou činnost na celém území EU, díky níž budeme moct lépe řešit znečištění přímo u zdroje, a to na místní i přeshraniční úrovni,“ dodává Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov.

Lepší vzduch už v roce 2030

Do roku 2030 stanoví navrhovaná revize směrnice o kvalitě ovzduší prozatímní normy pro kvalitu ovzduší. Ty by měly více odpovídat doporučením Světové zdravotnické organizace a zároveň nasměrovat Unii k nulovému znečištění ovzduší.