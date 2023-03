Klimaticky neutrální stavebnictví v EU již do roku 2050

Budovy se podílejí až 36% na emisích skleníkových plynů. Z těchto důvodů Evropský parlament na svém plenárním zasedání 14. března přijal návrh opatření s cílem zvýšení tempa renovací a snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Dle tohoto návrhu by nové budovy měly mít již v roce 2028 nulové emise, U renovovaných budov je termín prodloužen až do roku 2032, přičemž sektor budov by měl být do roku 2050 plně klimaticky neutrální.

Členské státy stanoví opatření potřebná k dosažení těchto cílů ve svých národních plánech renovací, které budou mimo jiné zahrnovat i podpůrné programy proti energetické chudobě, a to především v podobě snadnějšího přístupu k dotacím a cíleným grantům. Poslanci umožňují, aby členské země nové cíle upravily v závislosti na ekonomické a technické proveditelnosti renovací a dostupnosti kvalifikované pracovní síly.