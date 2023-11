Ke slovu se dostaly obce aneb Debata k zavedení zálohového systému I. část

Od května, kdy ministr Hladík představil první teze k povinnému zálohovému systému na plastové lahve a plechovky, debata o nutnosti zavedení systému neustala. Jelikož zástupci obcí měli dojem, že zatím neměli možnost vyjádřit se k nové legislativě, uskutečnila se v Poslanecké sněmovně na toto téma diskuse.

Princip smyčky

Přítomni nebyli jen zástupci obcí a měst, ale také ministerstva, odpadových společností nebo maloobchodu. V úvodu promluvil ministr životního prostředí, Petr Hladík, který připomněl, že téma zálohování provází celá řada různých postojů a emocí, kterými jsme zmítáni, takže bude jen dobře, když se debata posune na pragmatickou úroveň. „Ministerstvo životního prostředí se nezabývá odpadovým hospodářstvím, ale chceme se zabývat oběhovým hospodářstvím, cirkularitou,“ říká Hladík.

Ministerstvo proto připravilo tři dokumenty, kterými se má budoucí oblast odpadového hospodářství řídit. Právě z nich vyplývá, že se bude zabývat smyčkami materiálů v celé řadě oblastí. „Nekončí to PETem a plechem, spíše to tím začíná,“ uvádí Petr Hladík. „Proto chci uvést, že to, co děláme, není vytažené mimo nějaký rámec nebo koncepci,“ zdůrazňuje ministr.

V návrhu o povinném zálohování je podle ministra zásadní shodnout se na cíli. Mezi důvody, proč ministerstvo k nové legislativě přistoupilo, patří littering, splnění cílů, které nastavuje Evropská unie a dokázat uzavřít materiálové toky. „Připadá nám správně, aby u nápojových obalů, tak jako u jiných materiálů, fungoval princip smyčky a v rámci materiálového toku zůstaly v daném segmentu,“ vysvětluje Hladík.

Podle ministra byl systém nastaven tak, aby byl vyvážený pro všechny dotčené segmenty. Proto je do návrhu zákona zakomponováno, že 15 % z nevybraných záloh bude příjmem obce, jelikož budou postihnuty výpadkem materiálu, a zpoplatnění reklamních letáků. „Propočítali jsme dopady na jednotlivé obce, které do svého rozpočtu získají průměrně 39 Kč, z čehož letáky tvoří 20 Kč,“ říká ministr a dodává: „Tvrdím, a máme to validováno, že rozpočty obcí budou navýšeny. Odpadovému segmentu nechceme zrušit to, co funguje, proto návrh neumožňuje dotřiďovat barevnost, ale spíše podporuje zachování stávajícího systému.“

Jan Maršák, vedoucí oddělení recyklace a strategie přechodu k cirkulárnímu hospodářství na MŽP, uvedl, že návrh zákona je připraven a dochází k jeho finalizaci, aby mohl být v nejbližší době rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. „Dlouho se prodiskutovával s řadou subjektů, kterých se zálohování může dotknout,“ připomněl Maršák. Ministerstvo dle jeho slov nechce narušit stávající systém, protože ho považuje za funkční, ale je zapotřebí vnímat i dynamiku evropské legislativy.