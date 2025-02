Jak stanovit obsahu recyklátu z chemické recyklace v plastech?

Od letošního roku musí nápojové plastové lahve obsahovat minimálně 25 % recyklátu. V dalších letech se procenta zvyšují. Návrh metodiky pro výpočet obsahu recyklátu z chemické recyklace v plastových nápojových lahvích, která je nyní řešena, se stane základem i pro výpočet recyklovaného obsahu pro všechny plastové obaly nebo syntetické textilie.

Podle platného Zákona o obalech, který převzal část transpozice Směrnice o jednorázových plastech (SUP – single use plastics) musí od letošního roku PET nápojové lahve obsahovat minimálně 25 % recyklátu. Od roku 2030 je to 30 %, a týká se to již všech plastových nápojových lahví, ne pouze z PETu.

Nová legislativa

Na SUP navazuje nové Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR – packaging and packaging waste regulation), které rozšiřuje povinnost plastového recyklátu nejen v plastových nápojových lahvích, ale ve všech plastových částech obalů.

Od roku 2030 jsou to následující minimální procentuální podíly recyklovaného materiálu získaného ze spotřebitelského plastového odpadu:

30 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jejichž hlavní složku tvoří polyethylentereftalát (PET), kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

10 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jež jsou vyrobeny z jiných plastových materiálů, než je PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

30 % u plastových nápojových lahví na jedno použití;

35 % u jiných plastových obalů.

Od roku 2040 se objem recyklátu zvyšuje:

50 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jejichž hlavní složku tvoří PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

25 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jež jsou vyrobeny z jiných plastových materiálů, než je PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

65 % u plastových nápojových lahví na jedno použití;

65 % u jiných plastových obalů.

