Jak na sdílení energií? Poradí desatero ke komunitní energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů energie desatero ke sdílení elektřiny. Jednoduchý přehled poradí, jak se sdílením začít, na co si dát pozor a na koho se obrátit. Resort také vydal e-book ke komunitní energetice, který domácnosti a firmy detailně provede celým procesem sdílení. Společně s novým webem www.jaksdiletenergii.cz, více než stovkou energetických poradců a informační linkou 1212, tvoří rozsáhlou Energetickou poradenskou síť, která zájemcům poradí jak v oblasti komunitní energetiky, tak energetických úspor, ale také třeba s výběrem nových fotovoltaických panelů.

„Sdílení elektřiny v rámci naší revoluční novely energetického zákona přináší domácnostem a firmám mnoho výhod od posílení jejich energetické nezávislosti, přes příležitost snížit výdaje za energie až po lepší ochranu životního prostředí. Elektroenergetické datové centrum k dnešku eviduje už osm tisíc žádostí o registraci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Využít potenciál komunitní energetiky naplno a co nejefektivněji pomůže zájemcům naše poradenská síť. Připravili jsme desatero rad, jak na sdílení, a ještě o něco podrobnější e-book. To vše veřejnost najde na webu jaksdiletenergii.cz, zavolat o radu si mohou také na naši informační linku 1212. Věřím, že tyto nástroje pomohou spotřebitelům co nejlépe se zorientovat v oblasti komunitní energetiky a realizovat projekty, které pro ně budou co nejprospěšnější.“

Komunitní energetika je založena na principu, že jednotlivci nebo skupiny mohou vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů, a tu následně sdílet s dalšími zákazníky tak, aby vyrobená elektřina byla využita co nejefektivněji. Desatero obsahuje praktické rady a tipy od stanovení cílů po sepsání memoranda mezi sdílejícími členy nebo výběru správného dodavatele a inspiraci z realizovaných projektů. E-book informace z desatera rozšiřuje a přináší mimo jiné odpovědi na nejčastější otázky, podrobnosti k chytrým elektroměrům či příklady úspěšně realizovaných projektů.

„Sdílení elektřiny nabízí domácnostem a firmám řadu nových možností, motivuje je také k flexibilní spotřebě, a naším cílem je jim s tímto procesem co nejvíce pomoci. Proto jsme ve spolupráci s MPO připravili desatero, kde lidé najdou řadu rad a tipů, na co si dát pozor, jestli, jak a kdy se sdílením začít a co přesně udělat, než se do projektů komunitní energetiky pustí,“ říká předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Energetická poradenská síť

Zájemci o sdílení elektřiny se mohou obracet na rozsáhlou Energetickou poradenskou síť. Ta nabízí řadu možností podle toho, s čím lidé potřebují poradit. Využít lze koordinátory Místních akčních skupin (EnKo MAS), kteří zdarma pomohou zejména se založením energetického společenství či poradí, jak na dotace. Pro zájemce, kteří se s komunitní energetikou teprve seznamují, jsou k dispozici odborníci z Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Kromě rad ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách, odpoví na základní otázky o sdílení elektřiny. Představí formy sdílení, jak se sdílením začít, kde se registrovat, na koho se obrátit nebo na co si dát pozor.

K dispozici je také infolinka ministerstva 1212, na které operátoři poradí, na koho se s čím obrátit a také doporučí aktuální materiály, kde jsou všechny potřebné informace. Volat je možné každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. a volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího. Dotaz je také možné napsat e-mail 1212@mpo.cz.

Jak na registraci u EDC?

Rady zájemcům o sdílení elektřiny poskytne také přímo linka Elektroenergetického datového centra (EDC), které má sdílení elektřiny technicky na starosti. Na čísle 800 720 204 je možné získat základní informace o komunitní energetice, ale především technické podrobnosti o tom, jak se ke sdílení elektřiny zaregistrovat, jak celý proces zhruba nastavit a případně i asistenci při řešení reklamací a specifických situací spojených se sdílením elektřiny. Volat je možné každý všední den od 8:00 do 16:00 hod. Další informace, včetně videonávodů a nejčastějších otázek a odpovědí, jsou dostupné na www.edc-cr.cz.

„Proces registrace sdílení zahrnuje několik kroků. Nejprve je nutné provést registraci uživatele v portálu EDC a uzavřít Smlouvu o přístupu. Poté je možné přistoupit k registraci vlastního sdílení, což zahrnuje registraci výrobního EANd, založení skupiny sdílení a vložení spotřebních EANo do této skupiny. Není to nic složitého,“ vysvětluje Petr Kusý, předseda představenstva Elektroenergetického datového centra a doplňuje: „O výsledku schvalovacího procesu bude žadatel informován prostřednictvím emailové notifikace. Registrovaným uživatelem IS EDC se však stane až poté, co schválenou smlouvu podepíše. Finální termín zahájení sdílení závisí na splnění všech podmínek pro sdílení, což zahrnuje také nezbytnou součinnost třetích stran. Například výměna elektroměru za průběhový typ u spotřebního EANo je plně v kompetenci příslušného distributora. Ideálně je možné realizaci jednotlivých kroků stihnout během jednoho kalendářního měsíce.“

Všechny informace ke sdílení elektřiny jsou dostupné na www.jaksdiletenergii.cz.

Ke stažení