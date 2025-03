Hrdinové moderní energetiky: Poslední dny na nominaci projektů do prestižní ankety

Blíží se uzávěrka nominační fáze ocenění Hrdinové moderní energetiky, která vyzdvihuje nejzajímavější a nejinspirativnější projekty zaměřené na spojení obnovitelných zdrojů energie s úspornými budovami, akumulací energie nebo většími projekty solárních či větrných elektráren, které vznikly v souladu s přírodou. Nominace je možné zasílat už jen do 15. března 2025. Organizátoři proto vyzývají veřejnost, firmy, obce i další zájemce, aby využili zbývající čas a přihlásili své projekty do soutěže, která propojuje odborníky, inovátory a příklady dobré praxe v oblasti moderní energetiky.

„Těší nás stále rostoucí počet nominací, které zachycují trend, kdy se firmy, obce i domácnosti stále více zaměřují na chytrá řešení a energetickou soběstačnost. Mezi přihlášenými projekty nacházíme inovativní kombinace technologií, jako jsou fotovoltaické instalace doplněné bioplynovými stanicemi a službami flexibility,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, jeden z organizátorů ankety.

Nominace probíhají prostřednictvím formuláře na webu www.hrdinovemodernienergetiky.cz a jsou otevřené pro fyzické i právnické osoby, které mají vztah k přihlášenému projektu – od vlastníků přes investory až po projektanty, ale i jednotlivé domácnosti.

„Zbývají už jen necelé dva týdny na přihlášení projektů, a proto povzbuzujeme všechny, kdo chtějí ukázat veřejnosti svá chytrá a inspirativní řešení, aby neváhali a zapojili se do ankety. Máte jedinečnou příležitost představit své projekty široké veřejnosti, získat uznání odborníků i podporu pro další rozvoj,“ dodává Martin Sedlák.

Vítězné projekty v každé kategorii získají prestižní ocenění a profesionální mediální podporu. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru 28. května 2025 za účasti předních osobností české energetiky.

V porotě zasednou například ministr životního prostředí Petr Hladík, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová, místopředseda představenstva ČEPS Pavel Šolc, ekoložka a expertka na environmentální poradenství Yvonna Gaillyová, která byla loni za svou dlouholetou práci oceněna prezidentem republiky, dále také ředitel pro vědu a výzkum Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT Antonín Lupíšek a další.

Komplexní projekty slouží domácnostem, firmám i obcím

Kategorie věnovaná domácnostem se zaměří na komplexní energetické renovace s využitím obnovitelných zdrojů energie, které vedou k maximalizaci energetické soběstačnosti domácností a prokazatelnému snížení jejich výdajů za energie. Vítány jsou zejména projekty kombinující různé technologie a inovativní přístupy k řešení energetických potřeb domácností.

„Komplexní energetické renovace s kombinací zeleného zdroje umožňují v rezidenčním sektoru dosáhnout maximálních úspor a nízkých nákladů za energie, a to vše s pozitivním efektem v podobě snížení znečištění ovzduší. Vítám proto, že se ocenění Hrdinové moderní energetiky zaměřuje právě na takové projekty, abychom společně inspirovali další zájemce o energetické renovace domů. Jde to ruku v ruce s aktuálními trendy úspěšného programu Nová zelená úsporám, který vedle komplexních renovací podpoří smysluplné využití střešní fotovoltaiky, tepelného čerpadla, úložišť energie s chytrým řízením spotřeby a sdílením přebytků energie do místní komunity,“ přivítal start soutěže ministr životního prostředí Petr Hladík.

Anketa Hrdinové moderní energetiky oceňuje projekty ve čtyřech kategoriích:

Zelená energie pro domácnosti: Projekty zaměřené na energetické renovace rodinných a bytových domů, které kombinují obnovitelné zdroje, akumulaci energie a další inovativní řešení pro posílení soběstačnosti domácností.

Chytrá energie pro města, obce i komunity: Řešení samospráv nebo komunit občanů, která podporují energetickou soběstačnost a přínos pro místní obyvatele.

Podnikání s čistou stopou: Projekty firem zaměřené na efektivní využití obnovitelných zdrojů k pokrytí svých energetických potřeb.

Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku: Velké projekty, jako jsou solární a větrné parky či biometanové stanice, které přispívají k dekarbonizaci a stabilizaci energetické sítě.

Detailní kritéria soutěže jsou k dispozici na www.hrdinovemodernienergetiky.cz, kde lze také projekty do soutěže snadno nominovat. Sběr projektů probíhá od začátku února do 15. března 2025. Následně bude o nominovaných projektech rozhodovat odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže, odborníků z oblasti energetiky, zástupců veřejné sféry a oborových médií a zástupců akademické sféry.