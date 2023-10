Green Deal nestačí, je potřeba i Blue Deal, požadují europoslanci

Skupina zákonodárců v Evropském parlamentu napříč politickými stranami vyzvala k tomu, aby byla vytvořena a přijata ambiciózní „Evropská modrá dohoda“, která by ochránila vodní zdroje a udržitelně s nimi nakládala.

Hlavám evropských států poslalo 35 poslanců Evropského parlamentu (EP) a zástupců Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) otevřený dopis, ve kterém volají po přijetí tzv. Modré dohody pro Evropu. Voda se podle nich musí stát nejvyšší prioritou Evropské unie a právě Modrá dohoda doplní cíle Evropské zelené dohody o udržitelné dodávky vody.

Společný dopis napsala europoslankyně Pernille Weissová, která předsedá skupině Evropského parlamentu pro vodu, společně s Pietrem de Lotto, předsedou poradní komise pro průmyslové změny a koordinátorem Modré dohody EU.

Evropa čelí problémům s vodou

„Voda je základním zdrojem, který na Zemi udržuje život, ekosystémy a ekonomiku. Evropa ovšem čím dál více čelí problémům s vodou, které vyžadují okamžitou pozornost a koordinovanou akci,“ píše se v dopise podepsaném europoslanci. Odkazují se na dopady klimatických změn, urbanizaci, industrializaci a zemědělství, které na vodní zdroje vyvíjejí obrovský tlak. Proto je podle nich nutné jednat a přijmout proaktivní opatření, které zajistí, že pro každého bude dostupná kvalitní voda.

„Letošní sucha a záplavy po celé Evropě byly další ostrou připomínkou toho, že je nutné a potřebné zasáhnout v každém členském státě, a to na úrovni EU,“ uvedla Pernille Weissová a dodala: „Nedělat nic by nás z dlouhodobého hlediska mohlo stát mnohem víc než investice do udržitelného hospodaření s vodou.“

Water-smart legislativa