02/2025

Evropský parlament vydal nařízení o předcházení ztrát plastových pelet

2. 12. 2025| zdroj: MPO0

european-parliament-770254_640
zdroj: pixabay

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/2365 stanovující povinnosti při nakládání s plastovými peletami, aby se předešlo jejich ztrátám ve všech fázích dodavatelského řetězce, s cílem dosažení nulových ztrát.

Nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty vstupuje v platnost v polovině prosince 2025. Vztahuje se na hospodářské subjekty v EU, které nakládají s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě pět tun nebo větším nebo provozují zařízení na čištění nádob a cisteren na plastové pelety, dále na dopravce a dopravce třetích zemí a na přepravce a provozovatele námořních plavidel.

Hospodářské subjekty mají povinnost informovat příslušné orgány členského státu o všech zařízeních, která provozují, řídí nebo je jim svěřena rozhodující ekonomická pravomoc:

  • u každého zařízení musí uvést, zda se v zařízení nakládá s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě 1 500 tun ročně, menším nebo větším;
  • pro každé zařízení vypracují plán řízení rizik a oznámí jej s vlastním prohlášením o shodě v souladu se vzorovým formulářem;
  • vždy po pěti letech musí oznámit aktualizaci plánu řízení rizik pro každé zařízení a obnovit vlastní prohlášení o shodě.

Hospodářské subjekty, dopravci EU a dopravci třetích zemí mají tyto povinnosti:

  • zajistit, aby jejich zaměstnanci byli vyškoleni v závislosti na konkrétních funkcích a povinnostech a aby znali a byli schopni používat příslušné vybavení a vykonávat stanovené postupy;
  • vést záznamy o každoročně odhadovaných množstvích ztracených plastových pelet a o celkovém množství plastových pelet, s nimiž se nakládalo.

U podniků, které provozují zařízení, v nichž se nakládá s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě 1 500 tun ročně nebo větším je vyšší riziko ztrát plastových pelet. Musí proto prokazovat splnění požadavků získáním osvědčení vydané certifikačními subjekty, které budou obnovovat.:

  • velké podniky do 17. prosince 2027 a poté každé tři roky;
  • střední podniky do 17. prosince 2028 a poté každé čtyři roky;
  • malé podniky do 17. prosince 2030 s platností osvědčení pět let.

Výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři uvádějící na trh plastové pelety, které jsou syntetickými polymerními mikročásticemi podle položky 78 bodu 7 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, uvedou na štítku, obalu, v příbalové informaci nebo na bezpečnostním listu informace uvedené v příloze V tohoto nařízení.

Příslušné orgány budou ověřovat, zda jsou plněny povinnosti stanovené v tomto nařízení a do 1. ledna 2030 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o provádění tohoto nařízení.

Texty nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení EP a Rady (EU) 2025/2365

Nařízení EP a Rady (EU) 2025/2365  [ENG]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO