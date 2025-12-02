Evropský parlament vydal nařízení o předcházení ztrát plastových pelet

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/2365 stanovující povinnosti při nakládání s plastovými peletami, aby se předešlo jejich ztrátám ve všech fázích dodavatelského řetězce, s cílem dosažení nulových ztrát.
Nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty vstupuje v platnost v polovině prosince 2025. Vztahuje se na hospodářské subjekty v EU, které nakládají s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě pět tun nebo větším nebo provozují zařízení na čištění nádob a cisteren na plastové pelety, dále na dopravce a dopravce třetích zemí a na přepravce a provozovatele námořních plavidel.
Hospodářské subjekty mají povinnost informovat příslušné orgány členského státu o všech zařízeních, která provozují, řídí nebo je jim svěřena rozhodující ekonomická pravomoc:
- u každého zařízení musí uvést, zda se v zařízení nakládá s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě 1 500 tun ročně, menším nebo větším;
- pro každé zařízení vypracují plán řízení rizik a oznámí jej s vlastním prohlášením o shodě v souladu se vzorovým formulářem;
- vždy po pěti letech musí oznámit aktualizaci plánu řízení rizik pro každé zařízení a obnovit vlastní prohlášení o shodě.
Hospodářské subjekty, dopravci EU a dopravci třetích zemí mají tyto povinnosti:
- zajistit, aby jejich zaměstnanci byli vyškoleni v závislosti na konkrétních funkcích a povinnostech a aby znali a byli schopni používat příslušné vybavení a vykonávat stanovené postupy;
- vést záznamy o každoročně odhadovaných množstvích ztracených plastových pelet a o celkovém množství plastových pelet, s nimiž se nakládalo.
U podniků, které provozují zařízení, v nichž se nakládá s plastovými peletami v množství rovném prahové hodnotě 1 500 tun ročně nebo větším je vyšší riziko ztrát plastových pelet. Musí proto prokazovat splnění požadavků získáním osvědčení vydané certifikačními subjekty, které budou obnovovat.:
- velké podniky do 17. prosince 2027 a poté každé tři roky;
- střední podniky do 17. prosince 2028 a poté každé čtyři roky;
- malé podniky do 17. prosince 2030 s platností osvědčení pět let.
Výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři uvádějící na trh plastové pelety, které jsou syntetickými polymerními mikročásticemi podle položky 78 bodu 7 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, uvedou na štítku, obalu, v příbalové informaci nebo na bezpečnostním listu informace uvedené v příloze V tohoto nařízení.
Příslušné orgány budou ověřovat, zda jsou plněny povinnosti stanovené v tomto nařízení a do 1. ledna 2030 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o provádění tohoto nařízení.
Texty nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.
Další informace:
Nařízení EP a Rady (EU) 2025/2365
