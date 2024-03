Evropský parlament schvaluje nová pravidla proti klamavým environmentálním tvrzením

Evropský parlament přijal 13. března stanovisko k zavedení systému ověřování a předem schválení environmentálních marketingových tvrzení s cílem ochránit občany před klamavou reklamou.

Nová směrnice by povolovala firmám používat označení jako „biologicky rozložitelný“, „méně znečišťující“ nebo „šetřící vodu“ pouze po předložení důkazů o jejich pravdivosti a předem schválení zeměmi EU. Mikropodniky by z nových pravidel byly vyňaty, a malé a střední podniky by měly oproti větším firmám o rok delší lhůtu na jejich uplatňování. Porušení pravidel by mohlo být postihováno vyloučením z veřejných zakázek, konfiskací příjmů a pokutami ve výši minimálně 4 % ročního obratu.