Evropský parlament posiluje ochranu kritické infrastruktury EU

Evropský parlament schválil 22. 11. pravidla pro zlepšení ochrany kritické infrastruktury EU.

Nová pravidla sjednotí definici kritické infrastruktury tak, aby byla mezi členskými státy konzistentní. Dané právní předpisy zahrnují odvětví energetiky, dopravy, bankovnictví, infrastruktury finančního trhu, digitální infrastruktury, pitné a odpadní vody, potravin (včetně výroby, zpracování a dodávek), zdravotnictví, veřejné správy a vesmíru.

V souladu s těmito pravidly by členské státy měly přijmout národní strategie odolnosti a přeshraniční komunikace by měla probíhat prostřednictvím určených jednotných kontaktních míst v každém členském státě a měly by se vyvarovat dvojího podávání zpráv. Subjekty kritické infrastruktury by měly informovat vnitrostátní orgány o všech incidentech nebo narušeních a ti by měly informovat veřejnost, pokud je to ve veřejném zájmu.