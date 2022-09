Evropské investice do energetiky v Africe by dle tamních ministrů byly výhrou pro obě strany

Evropa od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu usilovně hledá alternativní zdroje, které by v krátkodobém horizontu pomohly nahradit výpadek v dodávkách plynu z Ruska a v dlouhodobém horizontu diverzifikovat portfolio možných dodavatelů. Podle energetických ministrů afrických zemí by Evropa měla značně navýšit investice do těžby fosilních paliv napříč tímto kontinentem, což by bylo výhodné pro obě strany.

Političtí představitelé zemí z afrického kontinentu se v posledních měsících obrací na své evropské protějšky s nabídkami na možné investice do tamního sektoru těžby ropy a zemního plynu. Ropný ministr Nigérie Timipre Sylva v minulém týdnu na konferenci v Miláně podle serveru Argus uvedl, že zaměření se na těžbu zemního plynu v Africe, která dle jeho slov disponuje zásobami zemního plynu v objemu 21 bilionů metrů krychlových, by měla být naprosto jasná věc.

Rozvoj těžby plynu v Africe by dle něj rovněž pomohl bezmála miliardě Afričanů, kteří nemají přístup k „čistým palivům na vaření“, stejně tak by kontinentu zajistil masivní pracovní příležitosti. Nastartování vyšší těžby plynu by rovněž otevřelo Evropě cestu k novým zdrojům, což by podle ministra byla „výhra pro Evropu u Afriku“.

Podle nigerijského ministra je „omezení diskriminačních pravidel pro investice ze strany bank“ ve vlastním zájmu Evropy“. Ministr dle svých slov již dříve sdělil evropským představitelům, že musí bankám nastavit vhodný rámec, aby mohly investovat do ropného a plynárenského sektoru. K vyšším investicím vyzývá i ghanský ministr energetiky Matthew Opoku Prempeh.

„Afrika chronicky trpí nedostatkem investic. Žádné zemi by nemělo být diktováno, aby zůstala tam, kde je,“ uvedl při výzvě k navýšení objemu investic ministr energetiky Ghany.

Téma problematiky evropských investic do ropného a plynárenského sektoru v afrických zemích se dostalo do pozornosti již na začátku letošního roku, kdy předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštívila v únoru Senegal. Tamní prezident Macky Sall tehdy uvedl, že omezení financování rozvoje těžby plynu by zasadilo smrtící ránu rozvojovým zemím.