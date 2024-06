Evropská komise zahajuje pilotní mechanismus na podporu trhu s vodíkem

Evropská komise zahájila práci na pilotním mechanismu na podporu trhu s vodíkem v Evropě, který byl vytvořen v rámci nedávno přijatého balíčku dekarbonizovaných plynů a vodíku.

Cílem mechanismu je urychlit investice tím, že poskytne jasnější přehled o situaci na trhu pro odběratele i dodavatele a usnadní kontakty mezi nimi. Bude fungovat pět let a bude součástí Evropské vodíkové banky. Pilotní mechanismus bude shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat informace o poptávce a nabídce obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku a jeho derivátů, což evropským odběratelům umožní spojení s evropskými i zahraničními dodavateli.

Dnes začal proces veřejné zakázky na poskytovatele služeb pro vývoj IT platformy, která bude mechanismus provozovat. Komise plánuje podepsat smlouvu do konce tohoto roku, aby mechanismus mohl zahájit činnost do poloviny roku 2025.