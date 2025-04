Evropská komise vydala příručku k omezení mikroplastů

Evropská komise zveřejnila příručku, která má pomoci zúčastněným stranám a členským státům při zavádění omezení mikroplastů podle nařízení REACH (zveřejněno na stránkách Evropské komise 1. 4. 2025).

Omezení záměrně přidávaných mikroplastů, které platí od října 2023, je dosud největším omezením podle nařízení REACH, a to jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska očekávaných dopadů. Odhaduje se, že během 20 let by nová pravidla měla zabránit uvolnění přibližně půl milionu tun mikroplastů do životního prostředí, přičemž celkové náklady se odhadují až na 19 miliard eur.

Příručka je rozdělena na tři části:

zjednodušeně popisuje ustanovení a cíle omezení (tato část bude výhledově přeložena do 22 úředních jazyků EU); obsahuje souhrn otázek a odpovědí zúčastněných stran a členských států; obsahuje přílohy s „rozhodovacími stromy“ a příklady hraničních případů, kdy je třeba určit, zda produkt je látka/směs nebo předmět.

Dokument, který vznikl po konzultaci Komise s agenturou ECHA a členskými státy bude pravidelně aktualizován na základě zpětné vazby od uživatelů. Aktualizace bude vypracovávat a zveřejňovat na svých stránkách agentura ECHA.

S dotazy ohledně uvedené příručky nebo omezení mikroplastů se můžete obrátit na národní kontaktní místa zřízená agenturou ECHA speciálně pro zodpovězení dotazů týkajících se provádění nařízení REACH.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2023/2055 k omezení záměrně používaných polymerních syntetických mikročástic

Příručka - část I

Příručka - část II

Příručka - část III