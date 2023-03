Evropská komise odmítá, aby měli nápojáři prioritní přístup k rPETu

Podle nápojářů je nespravedlivé, aby neměli přístup k potřebnému materiálu, když budou muset plnit zákonné povinnosti. Evropská komise ale nechce ohrozit konkurenci na trhu.

Konkurence jiných odvětví způsobuje nárůst ceny PETu

V loňském roce Unie evropských nápojářských asociací (UNESDA) vyzvala Evropskou komisi, aby v připravovaném nařízení o obalech a obalových materiálech zavedla mechanismus přednostního přístupu pro nápojový průmysl k rPETu. Unie se obává toho, že malé a střední podniky nedokáží splnit legislativní požadavky na recyklovaný obsah kvůli vysokým nákladům na rPET.

Revidované nařízení totiž požaduje, aby do konce roku 2030 PET lahve obsahovaly 30 % recyklovaného obsahu. Současný systém, v rámci něhož jsou ceny rPETu definovány nejvyšší hodnotou, kterou jsou zájemci ochotni zaplatit, podle unie nutí společnosti z potravinářského, textilního a automobilového sektoru, aby si navzájem konkurovaly. Zdá se jim nespravedlivé, že nápojáři, kteří musí plnit zákonné povinnosti, nemají přístup k potřebnému materiálu.

PET (polyethylentereftalát) je kvůli své lehkosti a bezpečnosti používán v aplikacích přicházejících do styku s potravinami a často se uplatňuje právě v nápojovém průmyslu. Přestože míra sběru PET lahví se pohybuje kolem 60 %, nové lahve uváděné na evropský trh obsahují v průměru pouze 17 % recyklovaného PETu. Zbytek materiálu je „downcyklován“ do jiných aplikací – často do textilních výrobků, případně končí na skládkách nebo ve spalovnách. Podle nápojářů právě současné ceny rPETu upřednostňují downcycling před recyklací.

Komise řekla „ne“