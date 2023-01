Evroposlanci chtějí přísnější pravidla pro přepravu odpadu. Evropští recyklátoři jsou zděšeni

Evropský parlament minulý týden přijal svou pozici pro další vyjednávání s evropskými vládami k novému zákonu, který řeší revizi postupů EU a kontrolních opatření pro přepravu odpadu.

Zákazy a evropský mechanismus

Zprávu na zasedání ve Štrasburku přijalo 594 hlasy poslanců, proti jich bylo 5 a 43 se zdrželo hlasování. Evropský parlament uvedl, že europoslanci jsou nyní připraveni zahájit jednání s členskými státy EU.

Revize se například snaží prosadit výslovný zákaz přepravy všech odpadů určených k likvidaci v rámci EU, s výjimkou těch, které budou mít povolení „v omezených a dobře odůvodněných případech“. Dále poslanci chtějí zakázat vývoz nebezpečného odpadu z EU do zemí mimo OECD a do čtyř let postupně ukončit vývoz plastového odpadu do zemí OECD. Vývoz odpadu, který není nebezpečný, by měl být povolen pouze do zemí mimo OECD. Ty k tomu navíc budou muset udělit souhlas a prokázat, že s tímto odpadem naloží udržitelným způsobem.

Parlament vyzval k tomu, aby byl vytvořen evropský mechanismus, který evropským zemím pomůže s inspekcemi. Tím by mělo dojít k předcházení nezákonné přepravy odpadu, zároveň to může pomoci s jejím odhalováním.

„Naše ambiciózní pozice byla schválena valnou většinou v plénu. Musíme dojít k tomu, že na společném trhu budeme přeměňovat odpady na zdroje, a tím se postaráme o životní prostředí a konkurenceschopnost. Nová pravidla nám také pomohou v boji proti odpadové kriminalitě v EU i mimo ni. Zákazem vývozu plastového odpadu, který navrhujeme, vytváříme tlak na inovativnější a cirkulární ekonomiku všude, kde se s plasty pracuje. To je skutečná výhra pro budoucí generace," okomentovala přijetí návrhu europoslankyně Pernille Weissová.

Zcela opačného názoru jsou zástupci odpadových společností, které nad návrhy vyjádřily „zděšení“ a uvedly, že podkopávají obchod s recyklovanými materiály.

Rána pro recyklační průmysl?