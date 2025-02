Evropa potřebuje činy, ne sliby. Hospodářská komora vyzývá k naplnění politických závazků

Konkurenceschopnost a odlehčení byrokracie se konečně staly politickou prioritou evropských institucí. To bylo hlavní poslání koalice EuropeUnlocked, jejíž členové se tento týden sešli ve Stockholmu. Shodli se na úspěšné realizaci svých kroků a nutnosti zajistit, aby politické sliby byly nahrazeny konkrétními činy.

Během posledních 16 měsíců koalice EuropeUnlocked aktivně pracovala na informování evropských politiků a bruselských úředníků o aktuálním stavu ekonomiky, na výzvách, kterým čelí podnikatelé, a zejména na návrzích konkrétních opatření na jejich podporu. Mezi klíčové priority, které byly opakovaně předkládány, patřilo zjednodušení byrokracie, odstranění překážek na vnitřním trhu a otevření nových trhů pro evropské firmy. Tato témata se odrazila nejen v politickém programu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, ale také v kompasu konkurenceschopnosti, který byl nedávno zveřejněn.

„Samotné promítnutí priorit do strategií a akčních plánů Evropské komise nám nestačí. Chceme, aby se tyto sliby naplnily a podnikatelé skutečně pocítili úlevu ve formě snazšího podnikání. Evropa za svými konkurenty zaostává, integrace vnitřního trhu se zhoršuje a podnikatelé musí vidět, že je Evropa bere vážně,“ uvedla Alena Mastantuono z Hospodářské komory, která Komoru na zasedání ve Stockholmu zastupovala.

Během setkání koalice EuropeUnlocked, které probíhalo ve dnech 11. a 12. února ve Stockholmu, se zástupci koalice setkali se švédskou ministryní pro evropské záležitosti Jessicou Rosencrantzovou a jejím tajemníkem Christianem Danielssonem. Koalice zdůraznila urgentnost nutnosti konkrétních kroků v oblasti legislativních změn a odstraňování překážek na vnitřním trhu i v oblasti mezinárodního obchodu. Podnikatelé v EU totiž potřebují, aby politické závazky přestaly být jen slovy a začaly se promítat do konkrétních a viditelných změn.

Koalice rovněž apelovala na švédskou vládu, aby členské státy v rámci Rady EU neustávaly v reformních snahách, ale naopak urychlily kroky vedoucí k efektivní a pouze nezbytné evropské regulaci.

Koalice EuropeUnlocked vznikla původně jako dočasná iniciativa do doby, než bude ustavena nová Evropská komise, ale během této doby si v Bruselu vybudovala silné postavení. Členové koalice, mezi něž patří i Hospodářská komora ČR, jsou přesvědčeni, že je třeba v aktivitách pokračovat i nadále. „Nyní se z evropské politické kampaně překlápíme do momentu realizace a dochází na lámání chleba. Nebavíme se již o tom, co je třeba zajistit, ale jak. Proto chceme ve spolupráci s ostatními členy koalice i nadále pokračovat a připomínat institucím jejich politické sliby,“ doplnila Mastantuono.

Koalice EuropeUnlocked sdružuje 19 organizací, mezi které patří národní hospodářské komory, svazy a evropské asociace. Hospodářská komora ČR je plnohodnotným členem této koalice a bude i nadále hrát aktivní roli v prosazování praktických změn na podporu podnikatelů a firem v celé Evropě. Právě snižování byrokracie a posílení konkurenceschopnosti totiž patří mezi hlavní témata Komory.