EU: Pitná voda

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrhy nařízení v přenesené pravomoci k pitné vodě.

V přepracovaném znění směrnice o pitné vodě bude zaveden systém EU pro shodu výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Tento akt v přenesené pravomoci je součástí skupiny iniciativ sloužících k vytvoření tohoto systému EU. Stanoví se v něm postup pro změnu evropského pozitivního seznamu výchozích látek, směsí a složek, jež se používají při výrobě materiálů nebo výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Budou v něm také uvedeny harmonizované specifikace pro označování výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou

Přidání nebo odstranění výchozích látek, směsí nebo složek z evropských seznamů povolených látek:

EU 117_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7004776

EU 117_23 EK Příloha – Ares(2023)7004776

Označování výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou:

EU 117_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)7004793

EU 117_23 EK Příloha – Ares(2023)7004793

