EU finišuje definici nízkouhlíkového vodíku

Evropská komise v pátek 27. září zahájila konzultaci k návrhu metodiky pro nízkouhlíkový vodík. Zdá se, že dlouho očekávaná evropské definice nízkouhlíkového vodíku se chýlí ke svému konci.

Vodík bude důležitým prvkem pro to, aby Unie dokázala splnit své klimatické cíle, které si stanovila v Zelené dohodě pro Evropu. Ačkoliv se totiž počítá s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů, je zřejmé, že jejím prostřednictvím nebude možné dekarbonizovat veškerou spotřebu energie v EU.

„Vodík má silný potenciál překlenout část tohoto rozdílu jako vektor pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů spolu s bateriemi a pro přepravu energie z obnovitelných zdrojů, neboť zajišťuje rezervu pro sezónní výkyvy a propojuje výrobní místa se vzdálenějšími středisky poptávky,“ uvádí Komise ve Vodíkové strategii pro klimaticky neutrální Evropu, které byla představena v červenci 2020.

Podíl vodíku na evropském energetickém mixu by se tak do roku 2050, kdy se počítá s dosažením uhlíkové neutrality, měl zvýšit ze současných 2 % na 13 až 14 %. Navíc by vodík měl nahradit fosilní paliva v některých uhlíkově náročných a obtížně dekarbonizovatelných průmyslech (ocelářský nebo chemický).

Existují nicméně různé typy vodíku, které se od sebe odlišují výrobním procesem a celkovými emisemi skleníkových plynů. Zelený vodík (také čistý nebo obnovitelný) je vyráběn elektrolýzou vody pomocí obnovitelných zdrojů energie, během které emise CO2 nevznikají. Naproti tomu šedý vodík se vyrábí z fosilních paliv. Nízkouhlíkový vodík se sice získává z neobnovitelných zdrojů, ty ale musí splňovat prahovou hodnotu snížení emisí skleníkových plynů ve výši 70 %.

„Nízkouhlíková paliva hrají důležitou roli v energetické transformaci, protože způsobují méně emisí než fosilní paliva a mohou podporovat využívání obnovitelných paliv,“ uvedla Komise při zahájení konzultace, která vyjasňuje metodiku hodnocení emisních úspor nízkouhlíkového vodíku a paliv.

Komise navrhuje, aby byl vodík považován za „nízkouhlíkový“, pakliže vypouští pouze 30 % emisí z paliva, které nahrazuje. Označení vodíku za „nízkouhlíkový“ je klíčové pro nová pravidla trhu s plynem, jako je zajištění přístupu k dopravní infrastruktuře.

Tři způsoby výpočtu