Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k cíli EU v oblasti klimatu do roku 2040.

Účelem tohoto sdělení je zahájit proces, který by měl stanovit cíl v oblasti klimatu do roku 2040 a nasměrovat tak EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Sdělení se bude opírat o podrobné posouzení dopadů, které se stane podkladem pro návrh předpisu, jenž daný cíl pro rok 2040 stanoví.

Ke stažení:

EU 63_23 EK Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040