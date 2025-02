EU a Moldavsko uzavřely dohodu o energetické nezávislosti

Evropská komise a Moldavsko se dohodly na dvouleté strategii pro energetickou nezávislost a odolnost země. Cílem je zbavit Moldavsko závislosti na dodávkách energie z Ruska a plně jej integrovat do energetického trhu EU. Součástí strategie je podpora ve výši 250 milionů eur na rok 2025, z toho 100 milionů eur poskytne EU do poloviny dubna. Dalších 60 milionů eur je určeno pro obyvatele Podněstří, avšak s podmínkou zlepšení situace v oblasti lidských práv.

Krátkodobá opatření zahrnují kompenzaci nadměrných nákladů na elektřinu pro domácnosti na pravém břehu Dněstru do 110 kWh měsíčně až do konce roku 2025. EU dále financuje sociální instituce, potravinářské a výrobní podniky a investice do energetické účinnosti. Z dlouhodobého hlediska strategie umožní Moldavsku investice a reformy pro úplné odstřižení od ruských energetických zdrojů. Moldavsko již nyní dokazuje, že dokáže udržet dodávky elektřiny a tepla bez výpadků.