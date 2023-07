EU a Argentina zintenzivnily spolupráci v oblasti přechodu na čistou energii a energetické bezpečnosti

Na summitu EU-CELAC v Bruselu podepsaly EU a Argentina memorandum o porozumění a učinily tak další krok ve spolupráci v oblasti energetiky. Memorandum o porozumění, které podepsali předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Argentinské republiky Alberto Fernández za přítomnosti komisařky pro energetiku Kadri Simsonové a argentinského ministra zahraničních věcí Santiaga Cafiera, stanoví klíčové oblasti spolupráce, včetně obnovitelných zdrojů energie, vodíku a snižování emisí methanu. Zdůrazňuje rovněž, jak je důležité zajistit, aby byl přechod na čistou energii sociálně spravedlivý.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Evropa a Argentina jsou partnery pro bezpečnější, udržitelnější a více prosperující svět. Naše spolupráce v oblasti energetiky je obzvláště slibnou oblastí pro zajištění spravedlivého přechodu na čistou energii na obou kontinentech. Dnes podepsané memorandum o porozumění bude vodítkem při formování naší spolupráce v nadcházejících letech. Je důležitým krokem při zavádění investiční agendy unijní strategie Global Gateway a pomůže nám dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu a energetiky.“

Užší spolupráce v oblasti energetiky

Jak je stanoveno v memorandu o porozumění, EU a Argentina budou spolupracovat na rozvoji a podpoře obnovitelné energie a energetické účinnosti, jakož i na využívání vodíku a jeho derivátů při použití v takových oblastech, jako jsou průmyslové procesy, doprava a skladování energie. Posílená spolupráce v oblasti energetiky podpoří transformaci energetiky a vytváření hodnot přímo v dané zemi a přispěje k hospodářskému růstu a udržitelnému místnímu rozvoji.

Obě strany se rovněž zavázaly, že budou usilovat o snížení úniku metanuv dodavatelském řetězci fosilního plynu na maximální technicky proveditelnou úroveň. Společně přezkoumají nové technologie pro omezování vypouštění do atmosféry a flérování a budou se snažit začlenit zpětně získaný metan do dodavatelského řetězce, aby se snížily škodlivé emise a zároveň zvýšila účinnost dodavatelského řetězce zemního plynu. To pomůže dosáhnout cílů v oblasti klimatu a zvýšit bezpečnost dodávek energie.

Memorandum dále zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly budoucí investice do slibných projektů nebo činností v souladu s příslušnými environmentálními právními předpisy obou stran, zohlednit obavy týkající se úbytku biologické rozmanitosti a zajistit ochranu, zachování a obnovu vodních systémů a ekosystémů. Podtrhuje rovněž, že je důležité usilovat o spravedlivou transformaci energetiky, která bude respektovat zájmy místních komunit.