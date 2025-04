EK navrhuje změnu pravidel pro evidenci emisí v registru Unie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se mezních hodnot emisí (sdílení úsilí) – změna nařízení o registru Unie.

Do registru Unie jsou zaznamenávány přesné údaje o operacích souvisejících s ročními emisními příděly podle nařízení o „sdílení úsilí“. Poté, co byly do nařízení o „sdílení úsilí“ začleněny nové, ambicióznější cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030, je nyní třeba změnit nařízení o registru Unie tak, aby odráželo nové požadavky.

Níže naleznete dokument EU 64_25 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2025)2810271 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

