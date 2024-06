Dovoz ruské ropy do Česka skončí nejpozději v polovině příštího roku

Premiér Petr Fiala potvrdil, že Česko má plánu se co nejdříve zbavit závislosti na ruské ropě. Ihned poté, co bude dokončen projekt TAL-PLUS, který má rozšířit kapacitu evropského ropovodu TAL a západní cestou přivést do republiky o 4 miliony tun ropy ročně navíc, hodlá premiér zrušit výjimku na dovoz ruské ropy.

Předseda vlády to uvedl v úterý 4. června, když společně s ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu navštívili Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi. O aktuálním průběhu prací na projektu TAL-PLUS S jednali s vedením společnosti MERO ČR, která vlastní a provozuje ropovody Družba a IKL na českém území.

Premiér zdůraznil, že o zrušení výjimky na dovoz ruské ropy Česko požádá okamžitě poté, co bude projekt dokončen. „Díky rozšíření kapacity ropovodu TAL se po šedesáti letech zbavíme závislosti na ruské ropě. Během posledních dvou let se nám podařilo vymanit se rychle ze závislosti na ruském plynu, výrazně jsme posunuli tendr na Dukovany a zásadně zrychlili výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Dokončení prací na rozšíření kapacity TAL a nahrazení ruských dodávek ropy nejpozději v první polovině příštího roku bude další zásadní změna na energetické mapě Česka, která významně posílí naši energetickou soběstačnost a bezpečnost, které jsou základním předpokladem k úspěšnému Restartu Česka. Děláme, co je třeba,“ uvedl Fiala.

V současné době se v Rakousku rozbíhají první modernizační práce, které rozšíří kapacitu ropovodu TAL. První technologické změny proběhnou na rakouských přečerpávacích stanicích, kde se nainstalují nová čerpadla. V Německu a Itálii budou letos na ropovod nainstalována nová čerpadla, ultrazvukové průtokoměry, elektromotory a další komponenty. Modernizací projdou i vstupní a výstupní místa ropovodu TAL a ropovodu IKL.

„Úpravy ropné infrastruktury probíhají také v Česku. Na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi instalovalo MERO ČR potrubí, které propojuje tankoviště s ropovodem IKL. Pracuje se také na změnách v rafinériích, připravuje se například vložení nového průtokoměru v rafinerii v Litvínově,“ uvádí společnost MERO ČR s tím, že technologické úpravy, které zajistí navýšení přepravní kapacity, budou hotové do konce roku 2024. Poté proběhnou několikaměsíční fáze dokončovacích prací.

„Zkapacitněním ropovodu TAL bude do Česka proudit o 4 miliony tun ropy ročně navíc, což pokryje spotřebu obou rafinerií v Litvínově i Kralupech nad Vltavou. Zároveň dojde k výrazné modernizaci ropovodu TAL, který bude patřit mezi nejbezpečnější a nejvýkonnější v rámci celé Evropy. Náklady na projekt TAL-PLUS by měly být zhruba 1,3-1,6 miliardy korun a hradit je bude MERO ČR plně ze svých výnosů,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Poté, co jsme se zbavili závislosti na plynu z Ruska a přestali odebírat jaderné palivo od ruských firem, nám tento projekt umožní zbavit se také závislosti na dovozu ropy z Ruska. Jde o rozsáhlý projekt, který zahrnuje především technologickou úpravu ropovodu TAL, jehož cílem je navýšit objem přepravované ropy tak, aby pokryla celou naši roční spotřebu. Na to navážou úpravy ropné infrastruktury také v České republice a postupná obměna strategických zásob ropy. V našem morálním i strategickém zájmu je nadále maximálně omezovat spolupráci s Ruskem. A to nám tento projekt přinese,“ dodal Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.